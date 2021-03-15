上海世茂广场携手CCG EXPO打造跨次元嘉年华，首届潮玩手办设计大赛燃情招募

4月5日至4月27日，上海世茂广场将携手中国国际动漫游戏博览会(CCG EXPO，以下简称CCG)跨界打造“玩心百变”CCG跨次元嘉年华。CCG是获得国家文旅部和上海市人民政府支持的国内动漫游戏综合类展会“塔尖”品牌，每年展会都会汇聚众多来自全国各地的动漫游戏爱好者。

为了召集更多魔都潮玩玩家、动漫同好加入这场突破次元壁的狂欢，作为首届潮玩手办设计大赛城市分会场的上海世茂广场与CCG将共同寻找全城潮玩爱好者，于3月15日正式启动参赛作品招募，这也预示着CCG跨次元嘉年华的序幕即将拉开。

上海世茂广场首届潮玩手办设计大赛“潮玩”会场，参赛作品招募将正式启动

潮玩手办设计大赛是CCG跨次元嘉年华的首个活动，大赛要求参赛者以“玩酷卡熊”为设计主题，以平面设计、立体塑型为主要形式设计个性化的潮玩手办形象。大赛将通过线上人气投票、线下展赛等形式进行参赛作品的人气对决，并为每个参赛的潮玩设计者提供展现创意的平台。

玩酷卡熊

本次潮玩手办设计大赛的平面设计初赛海选征集于3月15日正式开始，成功晋级海选的30个参赛作品将在3月22日公布。进入到第二轮立体塑型人气展赛的参赛作品，将进入线上线下联动的全民有奖互动投票阶段，最终角逐人气前三名。大赛的颁奖典礼将于4月25日在上海世茂广场举办，届时将有来自CCG和上海世茂广场的代表及专业评审等嘉宾莅临现场，颁发上海世茂广场首届潮玩手办设计大赛人气总决选的各项奖项、荣誉及大赛奖励。

首届潮玩手办设计大赛获奖者将获得丰厚的奖励：一等奖奖金3000元；二等奖奖金1500元；三等奖奖金1000元；除奖金外，获奖作品将获得核心商圈宣传展示机会——世茂广场首届潮玩手办设计大赛所有平面、三维塑形参赛作品，将在上海世茂广场项目中设置展览区域展出。商场还将为参赛作者提供人气潮流品牌资源支持，提供获奖者广场全年活动代言机会，并获得与明星潮人一同参与新品发布活动的机会,让参赛者的创意有机会得到孵化，令潮玩设计梦成真。

四大跨次元特色主题区域，打造“玩心百变”CCG嘉年华

除了颇具匠心的设计大赛外，更有诸多精彩纷呈的舞台演艺、二次元快闪售卖等周边活动为CCG嘉年华加持。首届潮玩手办设计大赛、热爱基站售卖区、梦幻联动舞台区、次元赛高主题展,四大主题区域融合次元文化与商场空间，为Z世代年轻人串联起一场“玩心百变”的狂欢体验。坐落在上海世茂广场的外广场上，次元赛高主展区和梦幻联动舞台区将掀起一场高燃的次元“风暴”。位于次元赛高主题展展区中，作为CCG跨次元嘉年华首站“重头戏”，次元赛高主题展区内看点颇多。国内次元大厂腾讯视频、DeNA、漫魂，携知名动漫IP一路加持！魔道祖师、斗罗大陆、斗破苍穹、全职高手……

次元赛高主题展区

阵容强大的藏品级手办、雕像、BJD，角色等身立牌、等比例道具破次元空降，更有COS服装、非遗衍生品等展出……精彩爆表！值得期待！梦幻联动舞台区内，CCG宅舞大赏、超嗨次元LIVE、CCG YOUNG校园总动员、国风汉服秀等高质量活动轮番登台，让观众近距离领略次元文化的魅力。位于L1中庭的热爱基站里将为观众带来CCGEXPO限量手办、官娘-茈绫周边礼品和国内最一线的IP品牌内容的集合快闪，玩家们心仪的诸多潮玩手办、盲盒、限量周边等均有机会在此处买到。不论是动漫爱好者、手办收集者、潮玩玩家还是cosplay表演爱好者，都能在上海世茂广场找到独属于自己的乐趣。

聚焦Z世代潮流，携跨次元潮玩文化破圈

上海世茂广场一直坚持以Z世代喜爱的方式与年轻客群对话，而此次嘉年华正是以创新的方式触达Z世代多样的文化圈层。商场结合比赛、展览、表演、IP互动等形式全方位突破圈层壁垒，让不同爱好的消费者“玩”到一起，打造一场火爆全城的次元盛事。

近年来，上海世茂广场不断开拓创新，致力于焕新IP价值，将文旅产业与商业空间结合，不断升级潮流消费新体验。此次联手CCG引入众多知名动漫IP，也将为商场空间注入更多潮酷元素，深化魔都潮流枢纽定位。未来，商场将以更加丰富多元的潮流活动拓展客群圈层，为城市美好生活升级助力。

