新动作AIKM沈阳、郑州，国风洛阳、厦门博览会三月连轴四展同发！

携手各方同道为大家带来四场类型迥异的展会，欢迎感兴趣的朋友积极参与。

沈阳AIKM动漫游戏展 10月19—20日

郑州AIKM原神-星铁-绝区零 米游only线下创作节 11月2—3日

洛阳华夏衣妆国风赏 11月23—24日

厦门ACT 动漫·游戏·潮玩IP产业博览会 12月27日开幕

10月 沈阳AIKM 动漫游戏展

作为国内二次元氛围最浓之一的东三省，AIKM动漫游戏展第一届将在沈阳落地 ，壮观的嘉宾天团给到大家，“健身”“娱乐”就来AIKM逛展，现已在哔哩哔哩会员购开放购票。（点击下图或复制链接跳转）

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沈阳·AIKM第一届动漫游戏展-bilibili会员购漫展票务

https://show.bilibili.com/platform/detail.html?id=90304&from=pc_ticketlist

邀请众多重磅嘉宾参与其中：

图2

图3

更多嘉宾可在哔哩哔哩会员购详情阅览

场地地图供大家参考：

图4

11月 郑州AIKM米游only线下创作节

《原神》、《崩坏：星穹铁道》、《绝区零》等诸多高品质人气产品受到相应的玩家追捧。不止游戏，本次郑州AIKM米游only线下创作节邀请众多实力爆棚的老师们带来了周边，画作，谷子等全领域优质同人作品，给同好们一个展现自己作品和喜好的大舞台。

图5

AIKM郑州·原神X星铁X绝区零·米游only线下创作节

以创作汇聚热爱的力量

时间：2024年11月2日-2024年11月3日

地点：河南省郑州市新田360广场（泰康路店）

申摊开放中

上无差别同人站 (allcpp.cn)查看

ONLY · AIKM郑州·原神X崩铁X绝区零·米游only线下创作节

https://www.allcpp.cn/m/e/3621.do

11月23-24日 洛阳•华夏衣妆国风赏

“中国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华”

“冕服华章曰华，大国曰夏” 11月，洛阳华夏衣妆国风赏邀您共赏古今华夏服饰之美。已在哔哩哔哩会员购开放购票详细。（点击下图跳转或复制链接）

图6

B站

https://show.bilibili.com/platform/detail.html?id=92541&from=pc_search

图7

图8

【华夏衣妆国风赏】更是在传统toC汉服活动基础之上，结合活动国风IP及二次元漫展形式的同时，还增加专业的展会内容链接不同群体，进行toB内容的专业汉服展会活动，为汉服产业的多元发展，及汉服产业链进一步完善尽一份力，探索传统文化的更多可能。

大的要来了！

12月厦门ACT动漫·游戏·潮玩IP产业博览会蓄势待发

邀请小伙伴们持续关注。

图9

开幕倒计时链接：https://www.acgnplay.com/

厦门合漫欢迎志同道合的所有伙伴。合作洽谈可以添加下方微信（标注项目或者合作需求）：

米奇大叔 Strange-Mickey



