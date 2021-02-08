少年逆天改命 《万界奇缘》2月17日热血上线

最近几年，国漫的热度居高不下。一部又一部制作精良的国漫作品走入观众的视野，其中不乏有像《妖神记》、《万界仙踪》、《武神主宰》之类的给观众们留下过深刻印象的作品。而纵观近年来的国漫大热作品，势必绕不开一个观众们耳熟能详的名字——若鸿文化。

近年来，若鸿文化的作品主打玄幻类题材，用精良的画面与优秀的建模征服了大批观众，旗下的国漫IP像是雨后春笋一样层出不穷。不管是已经引起广泛好评的《妖神记》、《万界仙踪》，还是正在热播的《星武神诀》，都在各个角度向国漫观众们展现若鸿文化所打造的东方玄幻宇宙。而在2月17日，若鸿文化携手爱奇艺打造的东方玄幻巨作《万界奇缘》将要登录爱奇艺平台，讲述一个少年如何在逆境中逆流而上的故事。

《万界奇缘》讲述了祁山脚下的武庄少年林枫的传奇故事。林枫从小身世成谜，被武庄猎户老人从祁山脚下捡来抚养成人。因为无父无母，从小受到武庄同龄人的欺负。但林枫默默承受，在好友陆少羽的陪伴下，修行武艺。却因一次跌入祁山鬼哭林中的山洞，林枫无意中打开了冰棺，令困于其中的神秘少女瀛台月苏醒，瀛台月苏醒之后，意外发现林枫竟能引动妖族圣物鸿蒙妖种，让林枫吞下鸿蒙妖种，然后飘然离去。而后武庄陷入危机，林枫和陆少羽相互扶持，解救武庄，也因此获得了无相剑宗长老公孙无极的赏识，身怀鸿蒙妖种的林枫从此踏上了修仙之路。

相较于若鸿文化的其他作品来说，此次《万界奇缘》所作出的突破可以说是有目共睹的。不管是在剧情脉络上或是在画面制作上，若鸿文化作出的改变可以说都是令国漫观众所欣喜的。

从剧情上，《万界奇缘》摆脱了传统王道套路，而将刻画重点着眼于主角自身拼搏成长，虽然有重重困难，主角还是通过自身对于命运的抗争来改变自己的命运。起于微末，奋发向上。这是贫苦少年林枫面对生活给他的困难而交上的答卷。而因意外妖种附身的林枫，面对正邪两条道路将如何抉择，也会是《万界奇缘》的另一大看点。不仅如此，《万界奇缘》对于主角之间的情感羁绊刻画的也非常到位。不论为主角两肋插刀的好兄弟陆少羽，还是身处魔道却心地善良的神秘少女瀛台月，都因为人设的丰富与细节的刻画而显得更立体。而正是这一个个有血有肉的人物，共同组成了这一部玄幻史诗。

在制作方面，《万界奇缘》也表现出了长足的进步。从现在放出的PV画面来看，本次《万界奇缘》在细节上的刻画可以说是更加生动。不管是对鬼哭林中变幻诡谲的环境刻画，还是人物动作打戏流畅程度，亦或者是招数特效都让人眼前一亮。冰窟中纷飞的雪花、冰棺上裂纹的刻画、再到人物面部灵动的表情。正是细节的演出搭配流畅的叙事表达，才让《万界奇缘》散发出了新的魅力。

若鸿文化此次多年磨一剑，相信《万界奇缘》必定会在新春佳节为所有喜欢国漫的观众带来一场视觉盛宴。让我们2月17日锁定爱奇艺，一起见证《万界奇缘》给你带来的热血与感动！

