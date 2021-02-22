KLab将开发《在地下城寻求邂逅是否搞错了什么》全新游戏

KLab将充分利用目前为止在日本及海外开展的数款IP游戏的开发及发行经验，努力开发出让喜爱本作的粉丝乃至全球的玩家都会喜欢的游戏。

同时，该款游戏将会与株式会社Aiming合作进行开发。

今后我们也将陆续公开该作的开发进展。



关于TV动画《在地下城寻求邂逅是否搞错了什么》

TV动画《在地下城寻求邂逅是否搞错了什么》官网

http://danmachi.com/

《在地下城寻求邂逅是否搞错了什么》系列动画官方Twitter

@danmachi_anime

(c)Fujino Omori-SB Creative Corp./Danmachi4 Project

株式会社Aiming

公司名：株式会社Aiming（英文名：Aiming Inc.）

公司代表：代表取缔役社长 椎葉 忠志

公司设立：2011年5月12日

资本金：42亿8,224万日元（截至2020年12月末）

上市信息：东京证券交易所·创业板（3911）

总部所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷5-27-5 リンクスクエア新宿7F

业务内容：线上游戏的制作、线上游戏的企划统筹

URL：https://aiming-inc.com/ja/

※文中记载的公司名称、产品名称、服务名称均为各公司所持有的商标或注册商标。

KLab株式会社

公司名：KLab株式会社（英文名：KLab Inc.）

公司代表：代表取缔役社长 森田英克

公司设立：2000年8月1日

资本金：49亿1088万日元（截至2021年1月末）

上市信息：东京证券交易所·第一部（3656）

总部所在地：〒106-6122 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー

业务内容：移动线上游戏的企划·开发·运营

公司官网：http://www.klab.com/jp

