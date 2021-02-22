KLab将开发《在地下城寻求邂逅是否搞错了什么》全新游戏

KLab株式会社（总部：东京都港区、代表取缔役社长：森田英克、以下称“KLab”）从在地下城寻求邂逅是否搞错了什么4制作委员会处获得授权，将开发TV动画《在地下城寻求邂逅是否搞错了什么》系列的全新PC及手机端线上游戏，并面向全球进行发行。
KLab将充分利用目前为止在日本及海外开展的数款IP游戏的开发及发行经验，努力开发出让喜爱本作的粉丝乃至全球的玩家都会喜欢的游戏。
同时，该款游戏将会与株式会社Aiming合作进行开发。
今后我们也将陆续公开该作的开发进展。
关于TV动画《在地下城寻求邂逅是否搞错了什么》
TV动画《在地下城寻求邂逅是否搞错了什么》的原作为2013年起在GA文库（SB Creative）上刊载的大森藤野的超人气小说，于2015年播出系列第1季。在全球范围内广受欢迎。2017年《剑姬神圣谭 在地下城寻求邂逅是否搞错了什么 外传》TV动画化，2019年《剧场版在地下城寻求邂逅是否搞错了什么-猎户座之箭》上映，动画第2季播出，2020年动画第3季播出。而动画第4季也将于2022年播出，至今仍是一部极具人气的作品。
TV动画《在地下城寻求邂逅是否搞错了什么》官网
http://danmachi.com/
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《在地下城寻求邂逅是否搞错了什么》系列动画官方Twitter
@danmachi_anime
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(c)Fujino Omori-SB Creative Corp./Danmachi4 Project
株式会社Aiming
公司名：株式会社Aiming（英文名：Aiming Inc.）
公司代表：代表取缔役社长 椎葉 忠志
公司设立：2011年5月12日
资本金：42亿8,224万日元（截至2020年12月末）
上市信息：东京证券交易所·创业板（3911）
总部所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷5-27-5 リンクスクエア新宿7F
业务内容：线上游戏的制作、线上游戏的企划统筹
URL：https://aiming-inc.com/ja/
公司名：株式会社Aiming（英文名：Aiming Inc.）
公司代表：代表取缔役社长 椎葉 忠志
公司设立：2011年5月12日
资本金：42亿8,224万日元（截至2020年12月末）
上市信息：东京证券交易所·创业板（3911）
总部所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷5-27-5 リンクスクエア新宿7F
业务内容：线上游戏的制作、线上游戏的企划统筹
URL：https://aiming-inc.com/ja/
※文中记载的公司名称、产品名称、服务名称均为各公司所持有的商标或注册商标。
KLab株式会社
公司名：KLab株式会社（英文名：KLab Inc.）
公司代表：代表取缔役社长 森田英克
公司设立：2000年8月1日
资本金：49亿1088万日元（截至2021年1月末）
上市信息：东京证券交易所·第一部（3656）
总部所在地：〒106-6122 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー
业务内容：移动线上游戏的企划·开发·运营
公司官网：http://www.klab.com/jp
公司名：KLab株式会社（英文名：KLab Inc.）
公司代表：代表取缔役社长 森田英克
公司设立：2000年8月1日
资本金：49亿1088万日元（截至2021年1月末）
上市信息：东京证券交易所·第一部（3656）
总部所在地：〒106-6122 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー
业务内容：移动线上游戏的企划·开发·运营
公司官网：http://www.klab.com/jp
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