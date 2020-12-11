《秦时明月》走进西安建大，“升月”仪式点燃国漫魂，引爆2021优酷动漫大动作

12月8日，优酷发起的《yoo~国漫很酷诶!》活动在西安建筑科技大学草堂校区举行，800人共赴国漫盛宴，观看了四大知名国漫IP幕后主创同台交流的对谈，并目睹了浪漫诗意的“秦时升明月”仪式。此次优酷携手四大知名国漫IP走进校园，不但让观众对国漫有了更深入的了解，还让优酷动漫品牌精准定位00后年轻学生的圈层文化。

四大知名国漫IP齐聚 《秦时明月》“升月”引燃全场

待西安建大学生们提着古风韵味十足的灯笼有序地进入紫阁大礼堂后，优酷举办的《yoo~国漫很酷诶!》活动正式拉开帷幕。晚会亮点颇多，名场面还原诙谐有趣、汉服走秀美妙绝伦、粉丝打卡互动其乐融融、国风名曲串烧首首精彩、行业对谈有料有深度。其中，优酷四大知名国漫IP幕后主创《秦时明月》品牌运营人茅中元、《少年歌行》制作总监付堃、《雏蜂》作者白猫、两点十分动漫合伙人张岸芷共同登台，开启一场“干货满满”的行业对话，引起全场热烈互动。 《秦时明月》片头字幕“以历史为骨，艺术为翼，中华文明，宏扬百世。”延续多季从未改变。用年轻人喜欢的方式把优秀的中华传统文化传播给年轻人，是《秦时明月》制作的初衷。茅中元现场表示国漫IP要靠每一位观众的支持，无论是赞扬还是指正，对创作者来说都是帮助甚大的，想要长期做下去则要靠主创们的坚持，所有的失败只有一种，那就是在成功前放弃。大家纷纷表示期待明年在优酷上线的《秦时明月7》。

《少年歌行》制作总监付堃在现场透露第二季在内容上有所升级，会出现更多的新角色，带给观众惊喜。《雏蜂》作者白猫认为国漫发展受限和中国的市场、文化背景有所关联，但全体动漫人不顾艰难险阻一直努力拓展题材边界，创作者们则要摸清人心、把握时代命脉，相信国漫的未来会越来越好。《打火机与公主裙》主创代表兼两点十分动漫合伙人张暗芷说道，动漫剧、真人剧的改编在遵循原著且规避风险的前提下，前者侧重于感染力，后者更侧重真实感和代入感，其最终目的都是为了让观众感受美好。

对话结束后，本次活动的重头戏“秦时升明月”仪式便正式开启。近千人来到户外，面向标有“yoo~国漫很酷诶!”logo的“超级月亮”共同许愿，祝福《秦时明月》这个IP不断延续，也企盼国漫的未来会越来越好。在深蓝色天空的背景映衬下，明亮唯美，成为了这个深冬寒夜里一道不容忽视的风景线。 优酷动漫走进校园：“新国风”杨帆起航 握准年轻人脉搏

优酷此次举办的《yoo~国漫很酷诶!》活动，选择了一条最准确的校园路径，并以四大知名国漫IP作为先头兵抢占市场，引起行业关注的同时，也预示了优酷动漫的大动作。

《yoo~国漫很酷诶!》走进校园，让用户对《秦时明月》IP有了更细致深入的了解，并对即将推出的续集《秦时明月7》充满期待。除此之外，优酷动漫将进一步加大对国漫原创内容支持，重点布局“新国风”、知名IP改编、原创内容三大矩阵。不久前发布的2021动漫年度片单中，《少年歌行2》《三十六骑》《冰火魔厨》《神墓》《我师兄实在太稳健了》《明王幻世录》等多部作品的出现已拉开2021年国漫用户争夺战的大幕。

此次，优酷动漫提出的“新国风”概念让人眼前一亮，以动画形式重新解构武侠江湖或历史传奇故事，融入幻想创新元素和当代流行风尚。其作为优酷动漫2021年的主赛道之一，在帮助国漫IP实现快速成长、视频平台内容层面实现差异化的同时，还更加契合当下年轻人的需求。身处互联网5G时代，优酷不断拓展年轻人喜欢的内容，打造出“年轻、会玩、有梗”品牌关键词。优酷动漫在此基础上，更加注重用户的情感浓度、沉浸式体验，致力于拥抱年轻用户，与他们走到一起，玩到一起。

当下中国动漫产业发展的关键是需要探索出一条从内容横跨到用户终端的有效发展路径，实现产业的长远发展。优酷动漫背靠阿里经济体，在IP全产业链发展的当下占据强大优势，在被越来越多年轻用户喜爱的同时，为合作方带来更多商业价值，为制作方谋得更多福利，建造互利互生的良性循环生态系统。优酷动漫还拉动行业做大做强，让国漫越来越好。期待优酷动漫的未来更加辉煌灿烂!



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