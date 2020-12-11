少年歌行风花雪月篇明年登录优酷 或掀新轮国漫收视热潮

“倚剑江湖踏歌行”少年歌行漫影联动发布会12 月10 日在北京吉里星空间盛大召开。本次发布会由优酷、晨星盛世、中影年年共同举办，优酷剧集中心总经理谢颖、优酷动漫中心总经理孙旻、晨星盛世董事长周涛、中影年年董事长郭勇等漫影视知名行业人士及媒体嘉宾出席，共同探讨人气IP《少年歌行》在动漫与影视行业之路上的机遇与挑战。同时，《少年歌行 风花雪月篇》、优酷同IP影视自制剧也将一同联动发布。至此，优酷二次元破壁系列计划正式启动。

发布会启动

延续东方文化内核 《少年歌行 风花雪月篇》或掀新一轮的国漫收视热潮

《少年歌行》作为IP改编动画，在2018年上线以后，首周就成功制霸视频平台的多项榜单：豆瓣评分8.7分，B站开播评分9.8分，还荣获百度风云榜动画总榜、百度国产动画榜等多个排行榜第一名，可以说是粉丝、媒体好评如潮。时至今日，《少年歌行》微博相关话题累计阅读量已超1.5亿，抖音相关话题累计播放量突破5亿。

主创合影

暌违三年，在本次发布会上，优酷动漫中心总经理孙旻宣布，《少年歌行 风花雪月篇》将在明年登陆优酷与大家见面。作为优酷动漫2021年年度片单中“新国风”的重要作品，《少年歌行 风花雪月篇》将延续鲜明的东方文化内核，通过少年炙热的侠义冒险故事，体现梦想、热血、正义又颇具幻想元素的动画江湖，这必将掀起新一轮的国漫收视热潮。

创意表演

不仅如此，孙旻认为，《少年歌行 风花雪月篇》也是优酷动漫“新国风”赛道的重要布局之一。所谓“新国风”，是希望能够以动画的形式重新解构武侠江湖或历史传奇，通过融入幻想创新元素和当代流行风尚，打造崭新的国漫类型片。他认为，无论是《秦时明月》，还是《少年歌行》，之所以能够得到受众的喜欢，很大程度上就是因为它们在创作过程中充分考虑了当下年轻人的喜好，让动画成为传统文化的载体，让传统文化赋予动漫更多的本土化属性。

发布会现场

此外，结合中国动漫市场的客观环境来看，发力“新国风”赛道，不仅能让国漫IP实现快速成长、进一步拓展动画市场观众群体，而且还能帮助视频平台在内容层面实现差异化，巩固自身在动漫市场领域布局的成果。

动画周边

扶持有中国本土特色的优质动画作品 实现IP方与平台共赢

事实上，对于当下的中国动漫产业来说，视频平台单纯追求原创动漫内容的“广而多”是远远不够的。更需要考虑的是，如何针对那些富有中国本土文化特色的动画作品，对它们进行重点资源扶持；以及如何整合资源进行产业生态建设，从而实现平台助力产业实现双赢。

主创台上合影

在这方面，优酷动漫也做了很多积极的探索，比如与优酷UTS、阿里鱼、天猫模玩、阿里互娱等实现联动，帮助更多优秀的国漫IP进行衍生品开发和售卖，从而在零售终端体现优质内容的产业和文化价值。未来，优酷动漫希望可以与合作方达成一种双赢的局面，即：优酷动漫作为平台方，不止自己要播好动画满足用户需求。同时也要主动创作更多的好内容，为合作方带来更多的动画商业价值，为制作方谋福利，成为广大国产动画IP成长孵化的沃土；反过来，优秀的国漫IP对优酷动漫进行精品内容填充，携手共建产业生态体系，拉动行业做大做强,最终实现平台方与国漫IP方合作共赢的良好态势。相信中国动漫人，未来会越来越好。

