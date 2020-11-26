《偶像梦幻祭2》新PV公开，我们的合奏，才刚刚开始

乐元素打造的音乐节奏手游《偶像梦幻祭2》11月27日公测将正式开启，而今天，《偶像梦幻祭2》首次对外曝光全新PV，带我们来到星光熠熠的舞台，见证49位偶像们的舞台表演，开启你们的首次相遇！



全新PV公开 见证熠熠星光





置身演唱会现场，周围是排山倒海的荧光棒随着节奏挥舞。霓虹闪耀，镜头缓缓拉近，聚光灯照耀着的舞台上，是他们闪光的面庞！《BRAND NEW STARS!!》的音乐响起，49位偶像在音乐中依次向你伸出了手：热情的秋波王子冰鹰北斗、刺激的博弈者天城燐音、演奏梦想的偶像指挥家天祥院英智、守护笑容的热情英雄守泽千秋……性格各异的他们，都有着同样的偶像之梦！在「合唱广场」，他们充满了梦想欢乐与汗水的故事，在此不断的上演！

视频链接：https://v.qq.com/x/page/v3207o2y6kg.html



全新PV中《BRAND NEW STARS!!》的音乐，充满了活力与希望，在游戏中，这首曲子也将作为盛满希望和回忆的曲目！在游戏中，这首《BRAND NEW STARS!!》会根据所选角色调出不同的歌声，收录了49人双声部，800+条音轨，耗时一年才制作完成，诚意十足！希望这首曲目，可以带领你步入这个魅力无限的偶像世界！





成为制作人 开启你们的旅程





《偶像梦幻祭2》是一款全方位沉浸式偶像养成音乐手游，其是基于偶像梦幻祭IP世界观下的重磅续作，梦之咲全员重新出发，49位风格各异的美少年组成14个高颜值组合满足不同玩家需求。在本次的全新PV中，49位偶像组成的14个组合也和大家见面了：夜空中闪耀的南十字星Trickstar、飞来飞去的自由蜜蜂Crazy:B、天上世界的交响乐fine、燃烧热情的英雄团队流星队……风格各异的他们独具魅力，相信一定有你喜爱的那一款。

超真实的3D live 在舞台上迸发光芒





在游戏中，你将成为金牌制作人，见证偶像们在舞台上闪闪发光、迸发光芒的瞬间。你可以享受豪华的3D MV表现和个性十足的偶像们带来的演唱会！只要随着音乐点击，偶像们就会跳出魅力十足的舞步。游戏中支持玩家自由地设置C位和其他表演成员，给偶像换装搭配，欣赏自己pick的偶像带来的专属SPP表演，绽放独一无二的明星光彩！

有笑有泪 谱写专属你们的故事





在坐拥新时代偶像的「合唱广场」，少年们的故事每天都在上演。他们曾迷惘过、争执过，也曾欢笑过、放肆过，最终站在舞台上，沐浴着聚光灯展现出独一无二的魅力！《偶像梦幻祭2》的剧情承接《偶像梦幻祭》的剧情，由轻小说家日日日主笔，欢笑交织泪水，展现动人羁绊，每时每刻都扣你心弦！

翘首企盼 明日公测开启





乐元素打造的音乐节奏手游《偶像梦幻祭2》11月27日公测将正式开启，预约人数已超过100w！感兴趣的玩家们现在即可前往官网进行预约，官方也准备了超多福利送给大家！





《偶像梦幻祭2》明日开启公测，立刻来见证偶像们逐渐成长、并在舞台上迸发无上光彩的瞬间吧！





【关于《偶像梦幻祭2》】





《偶像梦幻祭2》是乐元素出品的全新音乐学员Live演出手游，现已开启全平台预约！





官网：https://es2.happyelements.com/





预约：https://es2.happyelements.com/register





官方微博：偶像梦幻祭2





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