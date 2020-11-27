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沉浸式偶像3D Live手游《偶像梦幻祭2》全平台公测今日开启！

业内 狼小狼 2020年11月27日 14:41

乐元素出品的偶像3D Live手游《偶像梦幻祭2》全平台公测今日开启！《偶像梦幻祭2》是一款全方位沉浸式偶像养成音乐手游，其是基于偶像梦幻祭IP世界观下的重磅续作，梦之咲全员重新出发。你将扮演一位制作人，在偶像汇聚的合唱广场，与49位风格各异的美少年开启一段别具一格的偶像之旅。


伴随全平台公测，游戏全新公测PV释出，公测福利活动公开，你可以近距离感受偶像的点点滴滴，《偶像梦幻祭2》将充分的全方位展示“偶像们的一切”，为你带来与众不同的沉浸式体验！

视频链接：https://v.qq.com/x/page/v3207o2y6kg.html


全平台公测今日开启 游戏亮点解析


《偶像梦幻祭2》是由乐元素研发的一款沉浸式偶像3D Live手游，游戏中有49位风格各异的偶像以及2位音乐导师，49位偶像分别组建了14个风格各异的组合团体，将全方位的展现不同的偶像魅力。夜空中闪耀的南十字星Trickstar、飞来飞去的自由蜜蜂Crazy:B、天上世界的交响乐fine、诱惑心灵的永恒乐园Eden、暗夜的狂猎UNDEAD……总有一款是你所爱。

沉浸式偶像3D Live手游《偶像梦幻祭2》全平台公测今日开启！ 业内 第1张

游戏中以超真实3D角色的演唱会场景为背景，玩家可以体验超真实的3D LIVE和节奏音游的魅力。玩家在演出中通过准确击打音乐节奏点来获得演出分数，并能欣赏到偶像精致流畅的3D MV，不同分数会有不同道具和经验奖励，进而让你喜爱的偶像更加耀眼！四种难度供你选择，不论是手残党还是音游高手，都能尽享音乐乐趣。

沉浸式偶像3D Live手游《偶像梦幻祭2》全平台公测今日开启！ 业内 第2张

游戏中支持玩家自由地设置C位和其他表演成员，给偶像换装搭配，欣赏自己pick的偶像带来的专属SPP表演，绽放独一无二的明星光彩！

沉浸式偶像3D Live手游《偶像梦幻祭2》全平台公测今日开启！ 业内 第3张

《偶像梦幻祭2》的剧情由日本知名轻小说家日日日主笔，偶像们正式从校园走向社会，面对着成长和蜕变带来的疼痛和欢笑。这里有疑惑、踌躇、欢笑和泪水，他们在合唱广场里每天都上演着不同的羁绊故事！你可以全方位沉浸其中，感受偶像魅力！

沉浸式偶像3D Live手游《偶像梦幻祭2》全平台公测今日开启！ 业内 第4张

你可以在偶像事务所里布置各种各样的家具，创造专属你的偶像家园。伴随主题套装解锁的还有偶像特殊家具配套行为。看着偶像们吃美味刨冰、带着眼罩打呼，你和他们的距离前所未有的近！

沉浸式偶像3D Live手游《偶像梦幻祭2》全平台公测今日开启！ 业内 第5张

这里有，偶像们的一切！


公测限定福利派送 公测活动同步开启


全平台公测开启后，《偶像梦幻祭2》同步开启了公测福利活动，下面就来一起看看吧！


【新手福利】


11月27日11:00起，新手签到福利正式开启。每日登录可领取不同奖励，累计登录7天可领取自选4星卡，14日登录累计签到可以领取丰厚福利。


11月27日11:00至12月18日23:59，完成【新晋员工研修】可获得大量奖励，ALKALOID国服原创卡和免费十连等你拿！


【充值礼包】


11月27日11:00起，购买初心礼包将获付费钻石x100及初心礼包4星保底券，使用初心礼包4星保底券有机会获得4星或5星卡片。首次购买钻石可享受钻石UP。


【公测纪念招募卡池】


11月27日11:00起，ES入职纪念招募无限重抽，必得5星卡片！在必得5星招募卡池2，10连招募必得5星卡片（1人仅限1次）。


【联动活动】


11月27日11:00至12月26日23:59，【Yes, I Do珠宝之约！纪念活动】开启，制作人前往【事务所】完成「I Do珠宝之约发布现场工作」，即可活动限定服装及事务所家具。


【演唱会】


开服期间每日追加新歌，追加歌曲当日掉落UP！


【商店】


首充钻石UP、初心礼包及新人特供等级礼包等丰厚礼包上架商店。


同时，分享游戏、填写调查问卷也可获得钻石等道具奖励。欢迎各位制作人的到来！


同人征集活动开启 谱写你的偶像故事


伴随全平台公测，《偶像梦幻祭2》在微博、B站全面开启了同人征集活动，邀请玩家进行同人图、文、视频的创作，并准备了丰厚的奖品，鼓励玩家踊跃投稿。同人征集活动详情可前往相应平台进行查看。


“这里有，偶像们的一切！”乐元素偶像3D Live手游《偶像梦幻祭2》全平台公测今日开启！充满爱与音乐的偶像之旅已经正式开启，当成为金牌制作人，你将与49位偶像开启怎样的故事？这一次，你将见证他们成长、蜕变、迸发光彩的那个瞬间！


【关于《偶像梦幻祭2》】


《偶像梦幻祭2》是乐元素出品的全新音乐学员Live演出手游，现已开启全平台公测！


官网：https://es2.happyelements.com/


预约：https://es2.happyelements.com/register


官方微博：偶像梦幻祭2


官方微信：偶像梦幻祭2


QQ小程序：QQ搜索小程序

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