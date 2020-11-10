趣跑引领城市生活新潮流，万代南梦宫跨界体育激发IP活力

鸣枪——开跑！今年秋天，“吃豆人趣跑”、“高达跑”正在领跑运动风潮！近年来，国内跑步市场日益火热，随着跑步人群的不断扩大，越来越多不同主题的跑步活动也层出不穷。万代南梦宫在今秋结合时下热门的路跑活动，将吃豆人、高达两个人气IP植入体育文化赛事，引领城市生活新潮流，跨界体育激发IP活力。

经典街机游戏焕发新活力

吃豆人趣跑苏州闪耀开跑

10月31日，由上海酷和体育文化有限公司联手All-D与万代南梦宫(上海)互动娱乐有限公司携手推出的首届“吃豆人趣跑（PAC-MAN RUN）”在阳澄湖畔的苏州奕欧来奥特莱斯闪光开跑。

当天傍晚，首届吃豆人趣跑在拥有超180家时尚精品店的苏州奕欧来奥特莱斯准时开跑。《创造营2020》中以阳光健康形象所为人熟知的混血女学霸仲菲菲担任领跑员，引领1500名跑者从复古街机造型的出发台集体开跑，依次穿过出发区、复古游戏区、吃豆人区、水果区、幽灵区，完成了全长5公里的趣味竞速。

与其他竞速跑赛事不同的是，吃豆人趣跑是一项融合了霓虹夜跑、真人NPC互动、狂欢派对、潮流夜市以及真实电动游戏场景的沉浸式趣味跑步活动，同样注重线上线下、虚拟与真实的丰富联动。今年适逢“吃豆人”经典游戏诞生40周年，因此参加此次赛事的所有跑者均可获得以40周年为主题的吃豆人趣跑精美赛事包，另有美涛和每日黑巧提供的特别礼品。

万代南梦宫（上海）互动娱乐董事兼总经理山田大辅表示，“吃豆人”趣跑很好的将音乐、体育和时尚融合在一起，赛事通过别出心裁的赛道和游戏环节设计，让游戏迷和跑步爱好者们都享受到了超出预期的参赛体验。

据悉，本届“吃豆人趣跑”为该系列趣味路跑赛事的首站，未来还将在更多城市陆续开展。在人们熟悉的街道开启一场时尚、趣味、超嗨的暗夜追逐，用体育的方式玩转潮流、感应时尚。万代南梦宫在“吃豆人”40周年之际，以主题跑的方式令这款经典IP焕发出了全新活力。未来万代南梦宫将继续秉承“梦想、娱乐、感动”的理念，带来更多线上线下文体活动，将“破圈之旅”进行到底。

高达跑完美首秀

粉丝、玩家大呼过瘾

9月26日，万代南梦宫精心策划的“高达跑——5公里定向邀请赛”首站在上海浦东世纪公园圆满结束。活动当天，超过2000名“高达迷”和慢跑爱好者，在现场尽情挥洒了汗水，用跑步释放了能量。

“高达跑”是由日昇（上海）品牌管理有限公司授权的高达主题特色活动，此次空降魔都、首次登陆中国，彻底点燃了粉丝们的热情。本次活动由“上海线下跑”&“全国线上跑”组成，帮助高达IP扩散出圈，辐射更多粉丝用户。高达线下跑现场的周边福利满满，参加活动的高达粉丝们不仅能够拥有高达定制赛事包，更能获得大河原邦男老师设计的“高达跑定制奖牌”。而参与线上跑的粉丝们，无论身在何地，仅需按照规定完成慢跑5公里的目标，同样可以获取“高达跑定制奖牌”的奖励。

吴女士是一位资深高达粉，从初中开始就一直收藏高达模型，在微博上看到报名信息后，她不仅立刻报名参赛，还专门买了高达头盔的纸模型，让热爱拼模型的丈夫丁先生拼好，在赛场戴着头盔参赛。“我们非常享受比赛过程，不仅运动了身体，赛场周边的展品我都很喜欢！”来自上海外国语大学贤达学院的大二学生周钧儒还专门用发泡材料，花2天时间拼装成高达头盔，现场戴上参与热身，吸引不少粉丝来合影。“来到这里不仅是参赛，还想通过头盔告诉大家我是高达铁粉！”

高达跑鞋、T恤成破圈爆款

联名运动装备创销售热潮

高达跑鞋、高达T恤……在主会场旁运动装备店里，高达联名运动装备琳琅满目。之前，高达联名款产品都是从日本卖到中国，近年来随着万代南梦宫与361°、亚瑟士等品牌合作，中国市场专属的联名款运动产品成为爆款。

2019年6月，万代南梦宫携手中国领先体育品牌361°推出了多款高达联名跑鞋产品以及限量版高达联名定制礼盒。礼盒内容包含361°高达联名鞋、361°高达联名T恤等大量惊喜，发售当天仅花了1秒就全部售罄。同年10月，与安踏推出的#豆你玩儿#联名系列，将吃豆人IP与潮流运动服装碰撞结合，把经典引入街头，迈出经典IP破圈第一步。

2020年4月底，万代南梦宫推出了New Balance x PAC-MAN联名款，从卫衣、T恤到跑鞋、潮袜，用“吃豆人”萌趣十足的经典形象和配色设计一扫疫情笼罩下的沉重心情。紧接着6月，与潮牌MonsterGuardians 推出的高达联名款T恤、运动紧身衣等产品，也带来了一波高达联名的销售热潮。此外，在今年7月的2020高达G会上，万代南梦宫公布了与ASICS亚瑟士合作的高达联名运动鞋，联名产品已于7月24日发售，受到让高达粉丝与运动爱好者好评。

万代南梦宫(中国)投资有限公司董事、万代南梦宫(上海)互动娱乐有限公司&日昇(上海)品牌管理有限公司董事兼总经理山田大辅表示：“近年来，中国的体育氛围越来越浓，大家都很喜欢运动健身，并参与各种运动项目，我们希望通过品牌IP跨界展开体育合作，把品牌IP更多元化地为粉丝和运动爱好者服务。”