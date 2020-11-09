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《偶像梦幻祭2》x天猫双11花式挺你，1起来打call

业内 狼小狼 2020年11月09日 14:10

今年的双11，除了狂欢购物买买买，也是49位小偶像为你加油打气的日子。小偶像们又接到通告啦！《偶像梦幻祭2》加入天猫百大明星心愿官，将为大家实现心愿，这个双11，就让“三奇人”来力挺你的偶像生活！

《偶像梦幻祭2》x天猫双11花式挺你，1起来打call 业内 第1张

《偶像梦幻祭2》加入百大明星心愿官 全明星1111起挺你


说到双11，你会想到什么呢？是全民狂欢买买买，还是庆祝自己单身一族的骄傲？不，这个双11，注定更精彩！天猫携手包括《偶像梦幻祭2》在内的众多知名动漫游戏IP，开启许愿池，一起支持你所有关于异次元的幻想！


《偶像梦幻祭2》中的三奇人组合——朔间零、深海奏汰、日日树涉，将为大家实现心愿，1111起挺你的理想生活！要顺利开启许愿池，先查收《偶像梦幻祭2》x天猫特意打造的明星心愿币吧！闪闪发光的金币，具有实现你梦想的能力！

《偶像梦幻祭2》x天猫双11花式挺你，1起来打call 业内 第2张

三奇人许愿池开启 挺你闪闪发光


《偶像梦幻祭2》中由朔间零、深海奏汰、日日树涉组成的“三奇人”组合，将为大家实现心愿。三奇人的许愿池已开启，快来手机天猫、手机淘宝搜索【三奇人许愿池】许下你的心愿，让他们来为你实现，力挺你的理想生活吧！


划重点：


10月26日-11月11日，打开手机天猫/淘宝搜索【三奇人许愿池】，即可开启【三奇人许愿池】，参与许愿，还有万元周边大礼等你来解锁！

《偶像梦幻祭2》x天猫双11花式挺你，1起来打call 业内 第3张

10月26日-11月11日，参与【三奇人】的许愿池心愿互动，为【三奇人】送星星解锁6大心愿，小偶像们将亲自为中奖粉丝实现心愿！当为小偶像们累计送出10、30、70、150、300、700个星光棒，可分别解锁表情包徽章、帆布包、手指玩偶、预演立牌、花窗徽章、誓约戒指。各位制作人千万不要错过！

《偶像梦幻祭2》x天猫双11花式挺你，1起来打call 业内 第4张

活动期间，每天参与【三奇人许愿池】的心愿互动，每天都有机会赢取邂逅明信片、五元优惠券、万元礼包。

《偶像梦幻祭2》x天猫双11花式挺你，1起来打call 业内 第5张

制作人们快来【三奇人许愿池】，为小偶像们应援吧！许下你的心愿，让三奇人来为你实现，力挺你的理想生活！


1111起打气接力 赢清空购物车大奖


除了许愿池，《偶像梦幻祭2》x天猫一起，为制作人们准备了满满的奖励！


制作人们快来带话题#1111起打气接力#转发活动微博，为自己或@小伙伴 送TA“1111起xxx”打气宣言，就有机会获得天猫送出的4999元清空购物车大奖！制作人们千万不要错过，一起打开脑洞，把超值奖励抱回家吧！

《偶像梦幻祭2》x天猫双11花式挺你，1起来打call 业内 第6张

光怪陆离的梦幻世界 有我们的参演！


异世界的梦，1群人的世界。动画漫画、游戏……织造了无数光怪陆离的梦境；而这些陪伴我们成长的IP，如今也在支持你所有关于异次元的幻想！ 天猫在微博发布#双11花式挺你#短片，小偶像们也参演其中，一起来欣赏一下《偶像梦幻祭2》的表现，为你爱的他们打call应援吧！


这是一个光彩瑰丽的世界，荧光灯、聚光灯，照耀着他们在舞台上闪耀的脸庞；这是一个有笑有泪的世界，他们曾流下泪水，也曾欢笑不停，最终交织成大家之间密不可分的羁绊！

《偶像梦幻祭2》x天猫双11花式挺你，1起来打call 业内 第7张

大屏幕上的璀璨笑颜，无比耀眼！站在热爱的舞台上，偶像们散发着无上光芒！

《偶像梦幻祭2》x天猫双11花式挺你，1起来打call 业内 第8张

墙上的海报，是你对他们爱的写照。在《偶像梦幻祭2》的世界，有你，有他们，真的太好了！

《偶像梦幻祭2》x天猫双11花式挺你，1起来打call 业内 第9张

1111花式挺你，《偶像梦幻祭2》携手天猫，一起为你加油打气！尽请期待11月27日《偶像梦幻祭2》的正式公测，相信也会为制作人们带来更多的惊喜！



《偶像梦幻祭2》是乐元素出品的全新音乐学员Live演出手游，现已开启全平台预约！


官网：https://es2.happyelements.com/


预约：https://es2.happyelements.com/register


官方微博：偶像梦幻祭2


官方微信：偶像梦幻祭2


QQ小程序：QQ搜索小程序“偶像梦幻祭2”，建议登录并在个人中心编辑绑定qq号和手机号，以便后续相关信息通知。

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