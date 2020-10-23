官宣|艺洲人《无敌鹿战队》品牌授权发布会圆满举办！

一场影响中国和世界的新冠肺炎疫情突然爆发,对整个社会、行业和人们的生活都带来了巨大的影响。这次疫情虽然危机重重,但从另外一个角度看也蕴藏着潜在商机。

10月22日下午,广州艺洲人品牌管理股份有限公司举办的《无敌鹿战队》品牌授权发布会在上海浦东嘉里大酒店圆满落幕。借CLE中国授权展的契机,邀请来自全国各地的被授权商、渠道商、采购商、战略合作伙伴等齐聚一堂,共同见证《无敌鹿战队》品牌授权盛会。

艺洲人董事长周湛文先生及总裁吴创宇先生非常重视此次发布会,亲临现场与嘉宾北京爱奇艺科技有限公司副总裁杨晓轩女士和爱奇艺IP增值业务事业部总经理袁嘉露女士一同开启《无敌鹿战队》品牌授权发布会,与合作伙伴探讨《无敌鹿战队》的合作商机和发展策略。

《无敌鹿战队》由爱奇艺原创出品,广州艺洲人品牌管理股份有限公司参与联合投资,维亚康姆哥伦比亚国际传媒集团尼克儿童频道进行内容及创意监制的CG系列动画。开播首日以明显优势,高居爱奇艺儿童频道上新榜及飙升榜第一,占据热播榜第二的好成绩。凭借其在剧本创意、角色设定、动画制作等多方面对标国际水平及其播出标准,在美术设计、形象渲染、灯光效果等品质细节力求精益求精。播出后短短一个月就荣获了2020年“玉猴奖”【年度十佳新锐动漫IP奖】。

爱奇艺副总裁杨晓轩表示:“《无敌鹿战队》的推出是爱奇艺接轨国际动画市场、打造自有动画IP成功出海的重要尝试,尼克儿童频道在儿童内容研发及创意制作的国际经验,也将助力该动画片在国际市场的开拓。”未来,爱奇艺将携手艺洲人在该项目IP授权衍生方向最大化发挥品牌价值。

艺洲人凭借丰富的品牌管理策略,优质的品牌服务经验,负责《无敌鹿战队》大中华区授权业务总代理。那么,艺洲人将如何打造《无敌鹿战队》这个原创品牌呢?

艺洲人授权部总经理陈国伟先生在发布会上,根据《无敌鹿战队》的品牌特性进行全面分析,深挖该IP的商业潜力,结合不断积累与全球知名版权方的合作经验及品牌运营理念,为《无敌鹿战队》的产业链发展提供强而有力的变现基础。

艺洲人被授权商潮昇动漫一直将自主创新作为企业发展的基石,保证技术层面始终拥有自己的核心研发技术。潮昇总经理陆少龙先生,在发布会给大家分享品牌合作模式及积木玩具介绍,表示“我们希望积木玩具,不仅仅只有拼装这一单调玩法。我们会继续升级主打的积木产品,让积木玩具更加场景化,实现更多玩法。此外,我们还会不断拓展IP的产品线,结合营销及推广宣传,不断推进产品与服务品质,提升品牌知名度。”

通过此次发布会,爱奇艺将继续深耕优质原创儿童IP,与艺洲人共同合作,通过线下活动、周边衍生产品等进一步完善IP产业链条,释放IP更大化商业价值,拓展儿童产业想象空间,增强中国原创动画产业的国际竞争力。

同期,在上海新国际博览中心举行的第14届CLE中国授权展也在如火如荼地进行。

在CLE中国授权展的展馆内,艺洲人又给大家带来了怎样的惊喜呢?

运营管理着众多知名品牌的艺洲人,携手旗下代理品牌一起亮相中国授权展!不仅有大家熟知的尼克儿童频道成员《海绵宝宝》、《汪汪队立大功》、《忍者龟》等;全球知名儿童教育品牌《碰碰狐》、《好饿的毛毛虫》;少女心满满粉嫩的《巴巴爸爸》;还有二次元“懒文化”代表《ViViCat》以及艺洲人联合投资的原创IP《无敌鹿战队》。今年,艺洲人更带着《44Cats》,新晋摩顿普特旗下艺术家品牌以及国潮联名IP《QEE X永乐宫》来到展会。

展位区域内,无论是外围的装饰设计,还是内部的IP呈现,都突出了艺洲人旗下各有特色的品牌个性,更展现了对潮流的敏感度,令人过目难忘。吸引了众多参展人员前来参观与洽谈!

2021年,艺洲人将进一步夯实全年龄层的IP布局,加速发展原创IP的发展步伐。持续以丰富内容吸引受众,不断扩大品牌影响力,以最好的品牌内容和品牌体验为合作伙伴构建多样化合作空间。在不久的将来,艺洲人还有《宠物旅店》会与大家见面,希望为合作伙伴带来不一样的惊喜!

