海量ACG乐迷共庆顶级动漫盛典！2020年QQ音乐CICF× AGF漫展圆满收官

近日，由QQ音乐担任总冠名商的2020年CICF×AGF广州动漫游戏盛典，已在广州保利世贸博览馆圆满落幕。在为期五天的漫展中，QQ音乐不仅为乐迷奉上了多重独家趣味福利及专属内场见面会，更携手初音未来、泥鳅Niko等年轻音乐人，现场打造了缤纷多彩的专场音乐会，用随处可见的潮酷音乐元素，让广大参展者体验了一次别开生面的ACG盛会。

强强联手上线多重独家福利，QQ音乐为漫展注入音乐新声

早在去年，QQ音乐就已担任CICF×AGF广州动漫游戏盛典的总冠名商，为这场国内ACG迷们的顶级年度盛会打造了难忘的观展记忆。而在今年，伴随着双方合作的进一步升级，QQ音乐更是在CICF×AGF漫展现场掀起了阵阵音乐“热浪”。

漫展首日，如约开场的QQ音乐专场音乐会，率先点燃了众多参展乐迷的热情。伴随着台下热烈的欢呼声，一袭古风装扮的QQ音乐开放平台「银河计划」音乐人泥鳅Niko，带来了他的全新国风力作，亦即本届漫展官方推广曲《莫负少年时》的舞台首唱。在泥鳅Niko的快嘴演绎下，现场乐迷纷纷沉浸在动感抖腿的旋律中，“摇头晃脑”不能自拔。由人气虚拟歌姬初音未来和「S制造·ACG」共同打造的漫展主题曲《梦想出发号》，在此次音乐会进行了线下舞蹈首演，现场打破“次元壁”带来连连呼声，让在场乐迷无不感慨称“歌很好听，舞台更是超出预料的精彩”。

除了首日的专场音乐会，QQ音乐的ACG大神内场见面活动也以及精彩纷呈的独家福利活动，成为不少ACG乐迷在展会的难忘回忆。9月中旬，QQ音乐先后推出了高其昌/刘畅、谢安然、党妹等ACG“明星”的特权内场票，刚上线就被期待已久的粉丝们一抢而空；漫展期间有幸进入内场的粉丝们，不但与偶像“本尊”零距离交流互动，更领取了限量签名板、海报和周边等惊喜好礼。而乐迷扎堆打卡的QQ音乐游园集章活动，以及供现场免费领取的25000份QQ音乐豪华绿钻月卡额外福利，更让满载而归的参展乐迷称：“又逛了展，又领了超多QQ音乐福利，这波值了！”

深耕ACG音乐领域，搭建乐迷专属聚集地

虽然一年一度漫展已然落幕，但对ACG乐迷来说，QQ音乐是他们日常听歌聚集地。作为国内领先的在线流媒体平台，QQ音乐在接连引入SACRA MUSIC、MAGES等知名动漫日音厂牌之余，更首创性地集合动漫、游戏、国风三大音乐专区，让乐迷们可以一网打净来自海内外的潮酷ACG音乐内容。

除此以外，QQ音乐也不断探索新鲜有趣的ACG音乐玩法及内容，持续升级ACG乐迷们的音乐体验。今年三月，QQ音乐开放平台王牌宣发企划「S制造」便推出了首位音乐平台虚拟偶像“祝眠”；而五月，QQ音乐开放平台更携手人气国漫《一人之下》，上线了国内首个ACG类电音大赛“一人修行伴奏带”——道系电音remix比赛，吸引海量音乐人加入，让粉丝惊呼“QQ音乐真是太会玩”。近期，全新企划「S制造·ACG」邀请朱宇晨、于贞共同打造的单曲《一骑当千》，也以“摇滚+说唱”双视角，收获了乐迷的一致好评。

徜徉在QQ音乐海量优质ACG音乐内容中，享受突破“次元壁”的别致体验，已经成为ACG乐迷们不需多言的默契。相信QQ音乐还将推出更多优质音乐作品以及新潮有趣的音乐玩法，为年轻乐迷打开更为多元、潮流的音乐大门。

