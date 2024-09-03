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挖掘IP授权领域的黄金机遇，这个秋季，这场展会助您一网打尽！

业内 狼小狼 2024年09月03日 13:28

挖掘IP授权领域的黄金机遇，这个秋季，这场展会助您一网打尽！ 业内 第1张

破晓时分，激情点燃！在这个金色的十月，一场震撼人心的动漫盛宴即将降临——2024鸿威丨世界动漫游戏产业博览会暨全球IP合作大会盛大开幕，等你来掀起这场秋日狂欢的序幕！准备好了吗？让我们一起跃入这场动漫的狂潮，开启一段难忘的冒险旅程！

据悉，由广东鸿威国际会展集团主办的世界动漫游戏产业博览会暨全球IP合作大会将于2024年10月15日-17日璀璨亮相中山火炬国际会展中心。本届博览会联合各大文旅机构、国际知名动漫游戏IP授权商、名企及合作伙伴共同打造展出人气火热的IP衍生产品，旨在打造一个覆盖大湾区及全国市场，连通全球产业资源的IP产品展会交流平台。

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依托组展团队成功举办了15届中山国际游戏游艺博览交易会（简称中山游博会）的深厚底蕴与卓越成就，本次博览会更是与2024第16届中山游博会强强联合同期盛大举行，实现产业资源的深度整合与高效对接，推动动漫游戏产业迈向新的融合高峰。

一场关于IP、梦想与未来的盛宴，正等待着每一位热爱动漫游戏的你，共同书写新的辉煌篇章！

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全方位对接推动产业深度融合

广东省作为中国动漫游戏产业的重镇，形成较为完善的产业链聚集如腾讯网易、华强方特等众多知名动漫游戏企业，动漫游戏企业数量和产值在全国名列前茅。2024鸿威丨世界动漫游戏产业博览会探索新的合作模式，与国内外行业协会、企业、媒体等建立更加紧密的合作关系，旨在促进我国动漫游戏文化IP与优质设计、科技、渠道、制造、传播等资本资源的对接，推动优秀的动漫游戏和文化IP内容方、设计机构、文化运营机构间的交流与合作，共同推动IP授权产业的可持续性发展。本届博览会将汇聚全球10万采购商用户、预计迎来全品类专业观众，是一年一度授权企业开拓全球市场不容错过的重要盛会。

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多业态全链商贸促创新

2024鸿威动漫游戏IP授权展组委会致力于推动多业态全链商贸的创新，充发挥资源整合优势，着力打造覆盖IP全产业链商贸平台。组委会将运用鸿威自主研发的云展动力大数据精准营销获客系统，借助三维实景扫描、AI数字技术、大数据精准营销技术以及智能展示终端平台等先进手段，构建数字化的云端展示平台，以展现参展企业综合实力。通过深入挖掘和分析买家的供求信息，促进不同业态之间的精准对接，从而推动全产业链的商贸合作与创新。

本届博览会特设动漫IP授权、衍生产品授权、影视娱乐授权、文创授权、名人授权、社团高校授权等六大展区，深入动漫游戏和IP授权行业，吸引来自玩具游艺、美容日化、婴童用品、家居/家纺/百货、服装配饰、设计/广告/文化创意、食品饮料、文具/文化用品、电子电器、礼品生活以及商场美陈等多个行业的专业观众参与，以跨界融合和合作共建的展览模式，展示行业前沿趋势和创新成果，为授权业的发展注入了新动能，推动产业创新升级。不仅满足了广大漫迷的期待与需求，更为多业态全链商贸的创新提供了强有力的平台支撑，促进了各行业间的交流与合作，共同推动产业的繁荣与发展。

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多渠道助力行业交流和发展

本届博览会现场活动接连不断，将同时举办IP授权高峰论坛、优秀IP发布和展演大会等多个活动，汇聚逾千名国际IP创作大咖、授权专家、行业领袖、衍生品开发者、设计精英及渠道代表，共探IP发展动向，挖掘产业机遇，探索IP价值最大商业化，打造一个洞察前沿趋势和高质量交流的平台，助力IP产业新经济增长点形成，迎接市场新机遇。

2024世界动漫游戏产业博览会致力于多渠道助力行业交流和发展，特设了直播专区，免费供给媒体、主播、嘉宾和参展企业使用。直播专区不仅配备了最先进的设备和专业的技术团队，还邀请了知名嘉宾和主播的进行现场报道通过实时互动，加强了行业内部的沟通与合作。届时，博览会利用超过300家行业媒体、新媒体和大众媒体全媒体矩阵宣传，为参展商提供了丰富的推广资源，有效促进了动漫游戏产业的交流与发展。

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2024鸿威世界动漫游戏产业博览会暨全球IP合作大会，不仅是一场动漫游戏的狂欢，更是一次产业交流与合作的盛会。在这里，每一个梦想都值得被尊重，每一份努力都将收获回报。让我们携手并进，在动漫游戏的浩瀚宇宙中，共同书写属于我们的辉煌篇章!

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