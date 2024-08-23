六福珠宝2024 Rilakkuma™️「轻松小熊™️」系列 轻松一下 福满无忧

轻松自在,悠然自得,才能恣意感受美好的当下,元气充电,开启梦想的新旅程。可爱又治愈的Rilakkuma™️「轻松小熊™️」带着攒满的好运向你奔来啦!为生活添注熠熠生辉的福气与活力,愿你愉悦自在每一天。无论是可爱的宝宝、莘莘学子、辛勤工作的小伙伴、挚爱亲朋,或是给自己的礼物,在这个丰收季的来临,跟轻松小熊一起,轻松一下,福满无忧!



六福珠宝与日本San-X再度携手合作,于全球分店隆重推出全新Rilakkuma™️「轻松小熊™️」系列金饰,融入福字、算盘、状元笔等吉寓元素,打造多款甜美可爱、福运满满的足金饰品,令平淡的生活充满易趣,开启欢乐幸福的无限可能。所有Rilakkuma™️「轻松小熊™️」系列饰品均附有贴上了镭射标签贴纸的产品卡,以兹识别。

轻松小熊™️足金串饰

生活总有一处名为希冀的栖息地,承载无数美好愿望,让未来可期。温暖萌趣的轻松小熊将美好祝福悉数注入金芒璀璨的串饰中,盼祝心愿得遂,福禄无忧。设计师将轻松小熊融于富有中国传统美寓的“福字”、“算盘”和“状元笔”造型,利用光砂效果打造高级质感,让轻松小熊立体萌动,呈现足金的清新与时尚。可将美好串联赠予周岁宝宝,抓周抓得平安喜乐、前程朗朗;或可精心挑选赠予親朋好友,望其福运加身,生活怡然自得;亦可为自己加持,愿未来之路无论掠过时间长河,还是抚过浩瀚山海,皆与好运欣逢。

轻松小熊™️福气足金串饰 当俏皮的轻松小熊藏进褔字,衬以吉祥的红色点缀,一切美好纷纷纳入萌趣造型,趣味讨喜,清新时尚,一同迎接快乐与幸福的到来。 轻松小熊™️小算盘足金串饰 轻松小熊化作算珠灵动的精巧算盘,集千古智慧运筹帷幄,以熠熠金辉铺就一路繁华,祈愿轻松收获成就与声望,生活富足又快乐,亦可配上项链作吊坠配戴。 轻松小熊™️状元笔足金串饰 轻松小熊状元笔上灿金花朵嫣然盛开,寓意妙笔生花,金榜题名。期许追梦人博闻强识,手握金笔、挥斥方遒,用横溢的才华书写自己的锦绣人生,亦可配上项链作吊坠配戴。

轻松小熊™️旋轉足金串饰

渐入秋意,硕果丰沛甘甜,甜美的轻松小熊祝你收获满满,品尝幸福生活的甜蜜。设计师以硬金电铸工艺铸造形象鲜明、立体可人的轻松小熊足金串饰,分别饰有精致的幸运星、樱花及苹果,可爱活力的造型加上欢乐缤纷的色彩,满足你的怦然少女心;加之轻盈可转动的巧妙设计更添趣味,金光粼粼,转出幸福和好运。

轻松小熊™️幸福星足金串饰 轻松小熊将一颗幸运的星星摘下珍藏身后,俏皮地旋转,将带着幸运光辉的璀璨星芒倾洒,愿你收获如繁星般纯挚珍贵的情意,美好的愿望都能实现。 轻松小熊™️樱花足金串饰 落樱缤纷,绚烂嫣然,轻松小熊采撷一朵妃色樱花抱在怀中,花瓣翩跹转动,将赤诚、纯洁与浪漫倾注,陪你赴一场甜调之约,让甜蜜爱恋如樱花般盛开。 轻松小熊™️苹果足金串饰 在忙碌的生活中,清新甜蜜的果香扑鼻而来,让人愉悦而满足。乖巧的轻松小熊捧上诱人的红苹果,咬上一口,疲惫一扫而空,幸福的香甜沁溢身心,将苹果轻轻转动,祈愿平安与幸福的美好生活旋即而至。

轻松小熊™️足金工艺品

荷包圆圆,幸福满满。设计师将呆萌讨喜的轻松小熊形象细致勾勒在精致可爱的小钱包上,打造出精美与实用兼备的轻松小熊足金工艺品挂饰套装,寓意轻松招财,荷包满满。圆鼓鼓的小钱包还盛载快乐和幸福,祈愿生活有滋有味。细腻的光砂效果令形象鲜明更富有层次,让天真萌动的轻松小熊仿佛跃然于眼前,与你开心问好。足金工艺品还配以精美的小熊头首饰盒及手机皮质挂饰,可挂包包也可系于手腕上,方便携带,让快乐的轻松小熊时刻陪伴,为生活增添趣味的同时,予你美满祝愿与温暖力量。

轻松小熊™️足金工艺品挂饰套装

有关六福集团(国际)有限公司(股份代号:00590.HK)

六福集团主要从事各类黄铂金首饰及珠宝首饰产品之采购、设计、批发、商标授权及零售业务,现时在十一个国家及地区共拥有逾3,200个零售点。集团将继续于国际市场物色新商机,以配合「六福珠宝•国际演绎」之企业发展。



