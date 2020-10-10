《秦时明月》第六季强势开播，优酷创新运营IP一体化共创多赢生态

"这是谁的青春，这是谁的少年？"相信每个人的心中，都藏着一个有关《秦时明月》的梦。但自2017年底第5季《君临天下》播出完毕后，之后的很长一段时间《秦时明月》都未传出新的动态消息，《秦时明月》第六季什么时候上线也成为了广大网友关心的话题。

千呼万唤始出来，9月24日，秦时明月官方微博公布了系列动画第六季《沧海横流》的终极预告片，并且宣布了定档日期，于10月8日上午10点在优酷独播上线，经历了漫长的等待后，王者终于霸气回归！

诚意敬热情，多维蜕变回归引全网热议

《秦时明月》第六季定档微博一经发布，就立刻引发超高关注度：#秦时明月六定档#话题讨论量破1.5亿，攻占微博热搜第19名，快手热搜第6名，抖音热搜第12名，优酷预约量也迅速达到了115万。无数网友在评论区感慨："终于等到你，还好我没放弃，1715天，你终于回来啦。"、"期待《沧海横流》，期待《秦时明月》，10月8日不见不散。"

无论从优秀的数据来看，还是从粉丝们的热切心情来看，足见大众对于《秦时明月》这部作品的喜爱和期待程度之高。《秦时明月》也不负观众，尤其是最新一季《沧海横流》，对比前几季诚意更加汹涌，四大维度开启硬核宠粉模式。

首先是剧情上的充实，《沧海横流》依旧保持着前几季的群像叙事风格，大致可分为三条主线：第一条线是蜃楼线，少羽、石兰等人来到蜃楼一角，遇到了阴阳家的高手们；第二条线是农家线，胜七将带领农家举起反抗旗帜，"大泽乡起义"即将登场；第三条线是道家线，主人公晓梦与纵横二人交手、与逍遥子就"天人之争"展开争斗的过程会被呈现。

其次是技术上的精进，最新的AI技术在动画中得以体现，动态场景制作被更好的运用，场景中的景物随着人物变动产生轻微变化，人物建模技术再上一层楼，人物细节都得到高程度还原。

在音乐方面，早在五月《秦时明月》便邀请周深、戴荃、少司命、李玉刚先后制作了四首角色歌，第六季片尾曲更是请来谭晶，一首《心静听炊烟》把人带回到"一见钟秦，一生钟秦"的青春岁月。

在剧外联动方面，往季知名配音演员将在第六季播后进行"回忆杀"团建活动，届时众多一线明星也将会发布配音视频，通过演绎角色名句唤醒观众情怀。

正是以上诚意满满的回归内容，所以，《沧海横流》一开播就热度引爆全网。微博上，#秦时明月太妙了#、#秦时明月#话题分别冲到热搜榜第6名和第16名，#秦时明月#超话在国漫排行榜上成功登顶；知乎上，#秦时明月#话题来到热搜第6名；虎扑上，#秦时明月#、#秦时明月之沧海横流#先后登上第4名；百度贴吧方面，话题榜第4名；豆瓣上，《秦时明月》第六季也创下了实时热门电视第8和实时书影音第1的好成绩。

和论坛讨论热度相匹配的数据是《沧海横流》的播放热度，第六季一开播，就实现了优酷动漫热搜第2名、国漫热度榜第1名、动漫热度榜第5名，优酷站内播放热度直击6664+，骨朵国漫指数达到6492……这一个个优秀的数字，无不昭示着《秦时明月》的强大号召力。

更令人动容的是粉丝们的反馈，在正片中，可看到月饼们用高校报到的刷屏方式来迎接《沧海横流》的开播。他们还金句频出，效果逗趣，比如面对卫庄的台词风格，"真是妙蛙种子吃着妙脆角，妙到家了"这句话就成为了流行梗。

聚合IP+新势能 优酷助推商业价值放大

有人不解，为什么一个动画可以做到影响力如此广泛？首先这得益于IP本身。

《秦时明月》的高燃剧情之下，是导向健康的三观，片中人物仰望明月，心怀苍生，传达着宏观史观与微观史观、国家史观与人民史观。因此，在2007年春节《秦时明月》首播就引发好评如潮，随后开始向多个领域延伸，成为一个多维度的"秦时"品牌。如今提起《秦时明月》，人们的评价都是"国漫超级IP"、"华语动漫巅峰力作"。

同样，在一个13年的IP逐步壮大的道路上，优酷的平台运营也功不可没。早在《秦时明月》第一部《百步飞剑》筹备时，优酷就"慧眼识英雄"，实现了长期合作。此次《秦时明月》第六季开播事件，优酷更是助力《秦时明月》这个大IP实现了一体化运营。

首先是优酷独家打造的大IP一站式聚合专题，在业内引起了瞩目。网友可通过优酷视频app搜索《秦时明月6沧海横流》参与"秦时百团争霸赛"活动，为喜爱的战队助力，同时获得粉丝、角色双向福利，不仅提升了粉丝参与度，也使得角色本身因用户的支持更加出圈。

其次是在商业化玩法部分，优酷和玄机也创意频频，像"秦时明月世界"同名手游联动，优酷左手内容，右手运营，一方面在动画内容中实现了创新联动，另一方面，手游元素与活动也深入到运营活动"秦时百团争霸赛"的玩法中。

针对动画内容实现了"内容间的创意"；而"秦时群英伽年华"活动中的"线下探店打卡"就吸引了不少动漫迷亲自奔赴"秦时"主题店，在全国3000+罗森便利店、The Green Party和伶俐潮品酷玩店里，顾客们不仅可以购买周边，还能当场扫码预约《秦时明月》第六季。

凝聚用户上，优酷更是颇费心力。为重燃月饼追片激情，线上发起不少打投活动，"爷秦回"、"秦时明月卫庄MV赛"、"秦时拍了拍明月"等比赛相继举行，极大地提高了观众的参与度和配合度。线下则提供地铁广告大屏、联动海报在全国31个城市进行全天循环播放，这些地点都成为了月饼们的打卡胜地。

值得一提的是，为了回馈那些一直支持《秦时明月》的观众，优酷联合片方玄机科技邀请了多位月饼和《秦时明月》角色一起登上地铁大屏，如此梦幻且浪漫的联动，成为了秋日里的一抹暖阳。

留住老用户的同时，优酷还为吸引新用户而努力着。为帮助新入坑观众更方便地观看剧情，平台推出《速看秦时》定制节目，更利用短视频平台截取高燃画面精准投放以扩大国漫影响力。

布局国创动漫IP赛道，优酷打造特色商业化生态圈

助推《秦时明月》IP的一系列策略打法，无一不体现了优酷在打造商业化生态圈上的努力，其中，尤以优酷动漫为代表，一直以来，它都在构建IP的一体化多赢生态。

随着90-00一代的成长，国创内容日趋成熟，动漫衍生品市场有望在今年迈入千亿大关。秉承阿里巴巴"让天下没有难做的生意"愿景，优酷动漫联动优酷UTS、阿里鱼、天猫模玩、阿里互娱等阿里经济体业务和动漫产业链中下游，专注动漫衍生产品的开发和售卖，协助国内优质动漫公司成长，赋能优质内容带来的商业化效应和价值。

此前，优酷动漫已推出会员购，打造从观看到购买的一站式服务平台。"优酷背靠阿里经济体，是最有机会实现和拓展动漫商业模式升级的平台：从'动漫内容消费'升级为'动漫内容+商品消费'。"优酷动漫中心总经理孙旻这样表示。

接下来的日子，优酷还将继续在动漫生态开发这条路上坚定、勇敢地走下去。除了《秦时明月》第六季，10月份我们在优酷还能看到诸多精彩佳作。比如十月霸权新番《咒术回战》、JUMP新台柱《排球少年4》、比拟科幻大片既视感的《芯觉》以及《王之逆袭：意志的继承者》、《勇者斗恶龙：达伊的大冒险》、《在魔王城说晚安》等海内外优质动画内容。接下来，《少年歌行2》《雏蜂 伊甸之子》、《暗界神使》等作品也将于年内在优酷上线。除此之外，优酷动漫更是重磅推出豪华的自制节目套餐，满足核心二次元用户的观看需求，包含了《不正经土豪》、《次元舞见》、《跨次元大事件》等创新内容，通过与游戏节目《GODLIE第五季》、《游戏新声态》、《手残大乱斗》等的整体排播，构建了优酷动漫游戏节目一站式排播带。

一直以来，优酷坚持打造阳光真实、主流以及有梦想的品牌形象，联手更多的合作伙伴展开资源整合的内容拓展，不断满足行业和客户的需求。优酷动漫则作为一大主流入口，以全新的生态战略方向和内容为观众带来极致享受，为产品赋能价值。在其加持下，相信《秦时明月》第六季会更加成功，而这份成功，也在为优酷自身不断加码能量，期待未来能看见更多的优质内容和玩法。

