腾讯动漫与微视开启国漫配音挑战赛，携手用户共同助推潜力国漫动画化

近年来，人气漫画作品被改编成动画已成趋势。《一人之下》、《狐妖小红娘》、《西行纪》等国产漫画动画化的大获成功，似乎也验证了国产漫画动画化成为爆款作品的高潜力。

然而由于动画制作周期长、费用投入相对较大，每年真正能够进行动画化的作品寥寥可数。而今年，腾讯动漫携手微视启动“声命力计划”国漫配音挑战赛，为中腰部国漫作品开辟出一条全新的动画化冲刺通道，也让动漫用户有机会参与，共同选出优质潜力漫画，探索用声音赋予潜力国漫成长之力的新模式。





发力扶持中腰部，为潜力国漫开辟上升新通道

本次国漫配音挑战赛精选《大王饶命》、《敖敖待捕》、《异皇重生》等8部潜力国漫作品片段，制作为漫动画配音模板在微视平台供用户配录，同时开通腾讯动漫助力区供漫画粉丝投票，双渠道加权选出人气HOT3作品，优先进入腾讯动漫的动画化计划。

一直以来，中腰部潜力国漫是动漫市场尚待发掘的洼地，也是构建良好动漫市场循环的重点。这次通过发力配音挑战赛，以粉丝互动赋能中腰部潜力国漫，在助推其加速进入上升通道的同时，也能使更多国漫工作者更有信心地投注到新IP新作品的创造中。









配音大佬&各路明星高能助阵，破圈扩散影响力

想要真正助推潜力国漫，二次元的“圈地自萌”还远远不够。如何吸引更多人关注国漫、了解国漫，甚至进一步喜爱国漫，是未来让国漫从小众亚文化走向更多圈层必须要考虑的问题。在此次国漫配音挑战赛中，国内两大重量级配音团队——729声工场及北斗企鹅工作室鼎力助阵，山新、杨天翔、图特哈蒙等圈内知名配音演员上演“百变魔音”，还原漫画角色。此外，以刘晓庆、汪东城、王栎鑫领衔的8位明星也十分吸睛，他们纷纷为各自喜爱的国漫“献声”助阵。

借力明星背后的巨大流量和号召力，可以拉动更多圈外粉丝关注本次国漫配音挑战赛及8部潜力作品。而

明星与CV的合力助阵，不仅打破次元壁，为粉丝带来不一样的漫画共创体验，更能够进一步提高国漫行业的影响力。





腾讯动漫X微视强强合作，共同助推潜力国漫

腾讯动漫作为腾讯新文创生态的重要组成部分，是中国最具规模的原创及正版动漫网络平台，在二次元人群中具有高号召力；而随着短视频的火爆，腾讯微视成为年轻人打发碎片化时间的重要生活方式，能够引发更多泛大众圈层的关注。

两者的强强联合，优质动漫内容的价值将成倍放大。因此，腾讯动漫携手微视启动的“声命力计划”国漫配音挑战赛对于潜力国漫作品的扶持力度无疑是巨大的，也将会给国漫生态的良性发展注入强大的动力。





可以说，腾讯动漫与微视共同发起的“声命力计划”国漫配音挑战赛，一方面，平台与粉丝共同参与进潜力作品的动画化助推当中，合力构建国内动漫行业的良好生态；另一方面，国漫作品也借力配音演员与明星，从二次元进一步辐射至泛大众圈层，让更多人感受到国漫的魅力。

或许，下一部国漫爆款，就在本次挑战赛中产生。

