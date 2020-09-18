TV动画《禍つヴァールハイト -ZUERST-》10月13日正式开播

动画开播前率先披露全新PV！

作为TV动画正式开播的前奏，9/17率先公布全新PV。通过这支PV，将带大家一窥TV动画《禍つヴァールハイト -ZUERST-》的世界观及精彩看点。

◆TV动画《禍つヴァールハイト -ZUERST-》PV

https://www.bilibili.com/video/BV1Yv411C7Rb/

小西克幸（饰演ラドバウド博士） 小西克幸（饰演ラドバウド博士）

杉田智和（饰演ファウスト） 杉田智和（饰演ファウスト）

◆追加卡司

ダミアン ：村田太志

シセル ：山根 綺

マリー ：勝生真沙子

ラドバウト博士：小西克幸

ジェイド ：白石稔

ロータス ：高橋伸也

イルマ ：長縄まりあ

ファウスト ：杉田智和

出演声优的访谈及角色一问一答等特别内容已在动画《禍つヴァールハイト -ZUERST-》的官网上进行了公开。

更多精彩内容敬请移步官网浏览！https://magatsu-wahrheit-zuerst.com/

TV动画《禍つヴァールハイト -ZUERST-》概要

◆动画名称

《禍つヴァールハイト -ZUERST-》

◆播出计划

将于2020年10月13日（周二）开播！

◆故事介绍

正进行迁都计划的ヴァールハイト帝国中，生活着两名少年――

勤勉从事搬运工作的内向少年イヌマエル，以及不谙世事的帝国新兵レオカディオ。

一边是为了照顾妹妹而忙于生计，另一边则思考着自己作为战士的未来。

另一方面，曾经放出凶暴的魔物，令这个世界遭遇生灵涂炭的灾难“光”，被预言将会卷土重来，这令整个帝国人心惶惶。

此时，以某个武器走私事件为导火索，イヌマエル和レオカディオ的命运，以及整个帝国的历史都将发生翻天覆地的改变。

◆PV動画：https://www.bilibili.com/video/BV1bk4y1r75H/

◆官网及官方Twitter

官网：https://www.magatsu-wahrheit-zuerst.com/

官方Twitter：@magatsu_anime

*目前官网仅提供日语内容

◆版权标记

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公司名：KLab株式会社（英文名：KLab Inc.）

公司代表：代表取缔役社长 森田英克

公司设立：2000年8月1日

资本金：48亿5296万日元（截至2020年8月末）

上市信息：东京证券交易所·第一部（3656）

总部所在地：〒106-6122 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー

业务内容：移动在线游戏的企划·开发·运营

公司官网：http://www.klab.com/jp

