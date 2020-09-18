TV动画《禍つヴァールハイト -ZUERST-》10月13日正式开播

KLab株式会社（总部：东京都港区、代表取缔役社长：森田英克、以下称“KLab”）宣布，由其发布的移动端线上RPG手游《禍つヴァールハイト》的TV动画《禍つヴァールハイト -ZUERST-》、将于2020年10月13日（周二）开始播出，并公布新追加的角色。
动画开播前率先披露全新PV！
作为TV动画正式开播的前奏，9/17率先公布全新PV。通过这支PV，将带大家一窥TV动画《禍つヴァールハイト -ZUERST-》的世界观及精彩看点。
◆TV动画《禍つヴァールハイト -ZUERST-》PV
https://www.bilibili.com/video/BV1Yv411C7Rb/
作为TV动画正式开播的前奏，9/17率先公布全新PV。通过这支PV，将带大家一窥TV动画《禍つヴァールハイト -ZUERST-》的世界观及精彩看点。
◆TV动画《禍つヴァールハイト -ZUERST-》PV
https://www.bilibili.com/video/BV1Yv411C7Rb/
小西克幸（饰演ラドバウド博士）
杉田智和（饰演ファウスト）
◆追加卡司
ダミアン ：村田太志
シセル ：山根 綺
マリー ：勝生真沙子
ラドバウト博士：小西克幸
ジェイド ：白石稔
ロータス ：高橋伸也
イルマ ：長縄まりあ
ファウスト ：杉田智和
ダミアン ：村田太志
シセル ：山根 綺
マリー ：勝生真沙子
ラドバウト博士：小西克幸
ジェイド ：白石稔
ロータス ：高橋伸也
イルマ ：長縄まりあ
ファウスト ：杉田智和
出演声优的访谈及角色一问一答等特别内容已在动画《禍つヴァールハイト -ZUERST-》的官网上进行了公开。
更多精彩内容敬请移步官网浏览！https://magatsu-wahrheit-zuerst.com/
TV动画《禍つヴァールハイト -ZUERST-》概要
◆动画名称
《禍つヴァールハイト -ZUERST-》
◆播出计划
将于2020年10月13日（周二）开播！
更多精彩内容敬请移步官网浏览！https://magatsu-wahrheit-zuerst.com/
TV动画《禍つヴァールハイト -ZUERST-》概要
◆动画名称
《禍つヴァールハイト -ZUERST-》
◆播出计划
将于2020年10月13日（周二）开播！
◆制作班底
原作：KLabGames
导演：細田直人
系列构成：細田直人
脚本：細田直人／百瀬祐一郎
角色设计：杉薗朗子
美术监督：栫ヒロツグ
音乐：横山克
片头主题曲：黒崎真音
片尾主题曲：H-el-ical//
动画制作：横浜アニメーションラボ
◆声优阵容
イヌマエル／阿部敦
レオカディオ／小野友樹
シャアケ／花守ゆみり
エルフリーデ／藤井ゆきよ
アルノルト／松田健一郎
ベンジャミン／柳田淳一
クラウス／鈴木崚汰
ザイツ／佐藤拓也
ヘルマン／津田健次郎
コンラッド／興津和幸
フリッツ／新垣樽助
原作：KLabGames
导演：細田直人
系列构成：細田直人
脚本：細田直人／百瀬祐一郎
角色设计：杉薗朗子
美术监督：栫ヒロツグ
音乐：横山克
片头主题曲：黒崎真音
片尾主题曲：H-el-ical//
动画制作：横浜アニメーションラボ
◆声优阵容
イヌマエル／阿部敦
レオカディオ／小野友樹
シャアケ／花守ゆみり
エルフリーデ／藤井ゆきよ
アルノルト／松田健一郎
ベンジャミン／柳田淳一
クラウス／鈴木崚汰
ザイツ／佐藤拓也
ヘルマン／津田健次郎
コンラッド／興津和幸
フリッツ／新垣樽助
◆故事介绍
正进行迁都计划的ヴァールハイト帝国中，生活着两名少年――
勤勉从事搬运工作的内向少年イヌマエル，以及不谙世事的帝国新兵レオカディオ。
一边是为了照顾妹妹而忙于生计，另一边则思考着自己作为战士的未来。
另一方面，曾经放出凶暴的魔物，令这个世界遭遇生灵涂炭的灾难“光”，被预言将会卷土重来，这令整个帝国人心惶惶。
此时，以某个武器走私事件为导火索，イヌマエル和レオカディオ的命运，以及整个帝国的历史都将发生翻天覆地的改变。
◆PV動画：https://www.bilibili.com/video/BV1bk4y1r75H/
◆官网及官方Twitter
官网：https://www.magatsu-wahrheit-zuerst.com/
官方Twitter：@magatsu_anime
*目前官网仅提供日语内容
◆版权标记
＜日語＞ (C)禍つ製作委員会
＜日本国外＞(C)Magatsu Production Committee
＜简略版＞ (C)MPC （※全世界通用）
正进行迁都计划的ヴァールハイト帝国中，生活着两名少年――
勤勉从事搬运工作的内向少年イヌマエル，以及不谙世事的帝国新兵レオカディオ。
一边是为了照顾妹妹而忙于生计，另一边则思考着自己作为战士的未来。
另一方面，曾经放出凶暴的魔物，令这个世界遭遇生灵涂炭的灾难“光”，被预言将会卷土重来，这令整个帝国人心惶惶。
此时，以某个武器走私事件为导火索，イヌマエル和レオカディオ的命运，以及整个帝国的历史都将发生翻天覆地的改变。
◆PV動画：https://www.bilibili.com/video/BV1bk4y1r75H/
◆官网及官方Twitter
官网：https://www.magatsu-wahrheit-zuerst.com/
官方Twitter：@magatsu_anime
*目前官网仅提供日语内容
◆版权标记
＜日語＞ (C)禍つ製作委員会
＜日本国外＞(C)Magatsu Production Committee
＜简略版＞ (C)MPC （※全世界通用）
关于《禍つヴァールハイト》
如主机游戏一般的高质画面及丰富的剧情，通过手机就能轻松体验的本格移动端线上RPG手游。
在这宽广无垠的世界“ヴァールハイト”邂逅你的伙伴，共同面对人类存亡的危机！
版权标识 (C)KLabGames
※其他，文中记载的公司名、产品名、服务名均为各公司所持有的商标或注册商标。
KLab株式会社
公司名：KLab株式会社（英文名：KLab Inc.）
公司代表：代表取缔役社长 森田英克
公司设立：2000年8月1日
资本金：48亿5296万日元（截至2020年8月末）
上市信息：东京证券交易所·第一部（3656）
总部所在地：〒106-6122 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー
业务内容：移动在线游戏的企划·开发·运营
公司官网：http://www.klab.com/jp
公司名：KLab株式会社（英文名：KLab Inc.）
公司代表：代表取缔役社长 森田英克
公司设立：2000年8月1日
资本金：48亿5296万日元（截至2020年8月末）
上市信息：东京证券交易所·第一部（3656）
总部所在地：〒106-6122 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー
业务内容：移动在线游戏的企划·开发·运营
公司官网：http://www.klab.com/jp
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