天蚕土豆作品《元尊》3周年 线下应援会热力庆生

2020年9月14日，著名网络小说作家天蚕土豆的扛鼎之作《元尊》即将迎来了小说发布的第3个周年（首发2017年9月14日）。在广大书友的见证之下，周元也从身中怨龙毒，圣龙气运被夺的羸弱少年，一步步成为了法域强者，逐步成为《元尊》世界中的顶尖强者。感谢各位粉丝一直以来的支持，让我们一起回顾这3年中的点点滴滴。

制霸榜单 经久不衰

作为网络文学首部真正全网连载作品，《元尊》发布首日（2017年9月14日）便以几百万阅读人次的优异成绩登顶当时榜单，百度指数高达138万，时至今日百度指数平均每天在100万上下，高居"百度小说风云榜"榜单Top1。

多元尝试 全面开发

作为网络文学的头部作品，《元尊》的各项改编也同样取得了优秀的成绩。漫画、动态漫、有声小说都在各自的领域开花结果。漫画截止目前人气破462亿，总收藏3529万。有声小说点击量更是突破3.6亿。而作为今年1月才上线的动态漫，更是在腾讯视频与B站取得了上半年动态漫新作播放量排名榜单的第1与第4。

乘风破浪 扬帆远航

在国内一路高歌猛进的《元尊》不止墙内开花，这香味更是越传越远。除去在2018年就已经在韩国线上发行的韩语版《元尊》漫画以及2019年登陆WuxiaWorld的《元尊》英文版小说之外，今年《元尊》漫画更是发行了英语版、印尼语版、越南语版以及日语版登陆海外各地区的线上平台，同时在港澳台地区也发行了简体中文版，且均取得了不俗的成绩。2020年下半年，泰语版也将上线。

逆势生长 花开满地

随着疫情慢慢的得到控制，国内各地的动漫展会也出现了一个大家熟悉的身影—《元尊》，去年首次在上海CCG EXPO 2019亮相之后，今年《元尊》陆续参加了许多线下的展会。在这个特殊时期里能与各地的粉丝在线下见面，更是大大的吸引了一波眼球。国庆也会有不少展会和元尊合作，大家有希望可以在现场获得天蚕土豆的签名书，具体玩法可以参考当地漫展主办方的参与规则。

可爱萌兽 随身而行

随着《元尊》作为IP的价值不断的被开发，周边衍生品也成为了炙手可热的一份礼物。8月17日 《元尊》夏日限定萌宠系列周边登录"摩点"众筹并成功破圈。吞吞与小寒也成为了今年的炎炎夏日中的一抹清凉，徐徐拂过。错过本次众筹的小伙伴也不要太难过，可以关注我们的天猫店，搜索"未天旗舰店"会有惊喜。

《元尊》的各项数据的表现再次证明了它作为经典IP可供的潜力和实力，如何通过丰富的作品挖掘出更深层次的文化内涵，如何把作品展的更大更好，取得文化和商业上的双重成功必然是《元尊》之后的目标所在。之后，未天文化将重点向影视、网大、游戏等领域进行尝试，积极寻找有相同创作理念和成熟制作能力的合作伙伴，合力完成对《元尊》IP的全面开发。请大家拭目以待！

