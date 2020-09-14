Hi, 请登录

天蚕土豆作品《元尊》3周年 线下应援会热力庆生

业内 狼小狼 2020年09月14日 16:14

2020年9月14日，著名网络小说作家天蚕土豆的扛鼎之作《元尊》即将迎来了小说发布的第3个周年（首发2017年9月14日）。在广大书友的见证之下，周元也从身中怨龙毒，圣龙气运被夺的羸弱少年，一步步成为了法域强者，逐步成为《元尊》世界中的顶尖强者。感谢各位粉丝一直以来的支持，让我们一起回顾这3年中的点点滴滴。

天蚕土豆作品《元尊》3周年 线下应援会热力庆生 业内 第1张

制霸榜单 经久不衰

作为网络文学首部真正全网连载作品，《元尊》发布首日（2017年9月14日）便以几百万阅读人次的优异成绩登顶当时榜单，百度指数高达138万，时至今日百度指数平均每天在100万上下，高居"百度小说风云榜"榜单Top1。

天蚕土豆作品《元尊》3周年 线下应援会热力庆生 业内 第2张

多元尝试 全面开发

作为网络文学的头部作品，《元尊》的各项改编也同样取得了优秀的成绩。漫画、动态漫、有声小说都在各自的领域开花结果。漫画截止目前人气破462亿，总收藏3529万。有声小说点击量更是突破3.6亿。而作为今年1月才上线的动态漫，更是在腾讯视频与B站取得了上半年动态漫新作播放量排名榜单的第1与第4。

天蚕土豆作品《元尊》3周年 线下应援会热力庆生 业内 第3张

乘风破浪 扬帆远航

在国内一路高歌猛进的《元尊》不止墙内开花，这香味更是越传越远。除去在2018年就已经在韩国线上发行的韩语版《元尊》漫画以及2019年登陆WuxiaWorld的《元尊》英文版小说之外，今年《元尊》漫画更是发行了英语版、印尼语版、越南语版以及日语版登陆海外各地区的线上平台，同时在港澳台地区也发行了简体中文版，且均取得了不俗的成绩。2020年下半年，泰语版也将上线。

天蚕土豆作品《元尊》3周年 线下应援会热力庆生 业内 第4张

逆势生长 花开满地

随着疫情慢慢的得到控制，国内各地的动漫展会也出现了一个大家熟悉的身影—《元尊》，去年首次在上海CCG EXPO 2019亮相之后，今年《元尊》陆续参加了许多线下的展会。在这个特殊时期里能与各地的粉丝在线下见面，更是大大的吸引了一波眼球。国庆也会有不少展会和元尊合作，大家有希望可以在现场获得天蚕土豆的签名书，具体玩法可以参考当地漫展主办方的参与规则。

天蚕土豆作品《元尊》3周年 线下应援会热力庆生 业内 第5张

可爱萌兽 随身而行

随着《元尊》作为IP的价值不断的被开发，周边衍生品也成为了炙手可热的一份礼物。8月17日 《元尊》夏日限定萌宠系列周边登录"摩点"众筹并成功破圈。吞吞与小寒也成为了今年的炎炎夏日中的一抹清凉，徐徐拂过。错过本次众筹的小伙伴也不要太难过，可以关注我们的天猫店，搜索"未天旗舰店"会有惊喜。

天蚕土豆作品《元尊》3周年 线下应援会热力庆生 业内 第6张

《元尊》的各项数据的表现再次证明了它作为经典IP可供的潜力和实力，如何通过丰富的作品挖掘出更深层次的文化内涵，如何把作品展的更大更好，取得文化和商业上的双重成功必然是《元尊》之后的目标所在。之后，未天文化将重点向影视、网大、游戏等领域进行尝试，积极寻找有相同创作理念和成熟制作能力的合作伙伴，合力完成对《元尊》IP的全面开发。请大家拭目以待！

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论