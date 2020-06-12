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专访夏磊：《三国志幻想大陆》赵云颜值最高不接受反驳

业内 狼小狼 2020年06月12日 19:47

作为主打高颜值的卡牌王者,《三国志幻想大陆》不仅以殿堂级美术匠心打磨三国百将,在剧情和体验设计上也极具匠心,力图塑造一个深度沉浸的幻想三国世界。

为此,游戏开发组力邀夏磊、吴磊、叶清、陈奕雯等30多名国内知名配音演员、配音导演参与游戏配音,不计成本,只为提供最美好的游戏体验。

今天,我们十分有幸邀请到夏磊老师进行一场深度专访,探询夏磊老师为《三国志幻想大陆》献声的心路历程。

专访夏磊：《三国志幻想大陆》赵云颜值最高不接受反驳 业内 第1张


图1:夏磊声音出演《三国志幻想大陆》赵云

夏磊老师,知名配音演员、配音导演,曾担纲《射雕英雄传》欧阳克、《花千骨》笙箫默、《蝙蝠侠黑暗骑士》琼斯队长、《全职高手》喻文州等影视动漫角色的配音。他在《魔兽世界》声音出演暴风城王子“安度因”一角,令人印象深刻;同时也是《恋与制作人》中许墨的声音扮演者。

专访夏磊：《三国志幻想大陆》赵云颜值最高不接受反驳 业内 第2张


图2:知名配音演员、配音导演夏磊

问:今天有幸邀请到配音界的大咖磊哥,夏磊老师曾参演众多的影视剧与游戏角色,这次在《三国志幻想大陆》饰演赵云,您是怎么理解这个角色的呢?

夏磊:三国题材我觉得是个男生就会有兴趣,因为里头吸引男生的要素实在太多了,小到人物的兵器、铠甲,大到排兵、布阵,似乎三国题材先天就拥有吸引男生的特质,而这次的《三国志幻想大陆》似乎除了男性玩家连女性玩家也不打算放过、除了角色个个颜值超高之外,女性玩家注重的角色互动、故事、谋略在游戏中也都着墨不少!

而赵云——作为在任何三国故事中都闪闪发光的角色,这次自然也非常重要,赵云的故事不用赘述,而我的工作在于如何用声音来更好的表现。

在本游戏中,赵云作为三国第一大帅哥(此处不接受反驳!),他的声音造型就两个词,英气加帅气~配赵云的时候我就在想,操作一个帅气逼人,武力值又超高,还很会领兵打仗的小哥哥纵横沙场,那真的是爽快度满分的体验~

专访夏磊：《三国志幻想大陆》赵云颜值最高不接受反驳 业内 第3张


图3:《三国志幻想大陆》赵云

问:您之前配过非常多的游戏角色,像《魔兽世界》的安度因等,您觉得这次配赵云,最大的难度在哪里呢?

夏磊:想听实话吗(笑),实话是年龄感,哈哈哈哈~赵云在咱们这次的《三国志幻想大陆》中的立绘就是特别利落帅气的年轻帅哥,他的台词往往比较直接、尤其在一些招式喊话的配音中。如何在体现他的帅气同时,又表现出人物气势,同时还要隐藏自己的真实年龄…实话实说,有纠结到一点的~但一旦抓住人物的特点,配起来就很顺利了。

问:您觉得赵云“高颜值”吗?

夏磊:这个问题我不是很想回答,赵云的颜值高不高还需要用“觉得”这个词来提问吗?自信点,去掉觉得!

我个人认为,比较靠谱的问法是“赵云的颜值究竟高到什么程度?”哈哈哈哈~答案很明确,我直接复制第一个问题里我的一句话“赵云是三国第一大帅哥(此处不接受反驳!)”(大笑)

专访夏磊：《三国志幻想大陆》赵云颜值最高不接受反驳 业内 第4张


图4:《三国志幻想大陆》赵云

问:《三国志幻想大陆》这次邀请了众多的知名配音演员参加,您觉得在游戏里加入更多的剧情元素,在游戏里追剧看番,是不是一个新趋势?

夏磊:我个人比较喜欢剧情有看点、有故事性的游戏表现方式,这次《三国志幻想大陆》从已公布的资料包括人物设定层面就有很多吸引人的地方,当玩家下载了游戏之后发现这不仅仅是一个人物好看、玩法有趣,同时还是故事很有看点的游戏,那玩家的忠诚度相信会有更大的提升~说句外行话,一个游戏,美术层面往往是起到第一眼抓住玩家注意的作用,要玩家真正留下来光靠美术好是不够的,吸引人的故事、有趣的玩法缺一不可。

问:除了赵云,您最喜欢《三国志幻想大陆》里哪一个角色?

夏磊:左慈,哈哈哈哈~~~这个角色在另一些三国题材的作品中出现过几次,所以我对这个角色本身就很有兴趣,想看看咱们制作方会如何来处理这个角色。另外,左慈也是好朋友吴磊同学献声的,我更想看看他是怎么处理的~

问:有什么话想要对《三国志幻想大陆》的玩家说吗?

夏磊:各位玩家同学你们好,《三国志幻想大陆》美术好看、故事精彩、玩法有趣,至于我自己也是努力让声音配的上角色的颜值,哈哈,来试试吧,不会让你失望的~

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