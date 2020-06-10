中国动漫金龙奖联手A站，全球征稿火热开启

6月10日，知名二次元文娱社区AcFun对外宣布，将承接中国动漫金龙奖动画类奖项+最具网络人气漫画奖的报名征稿。作为中国二次元文化的拓荒者，A站此次承接金龙奖报名征稿，既是业界对A站平台的认可，也印证其收复二次元领地的决心。



中国动漫金龙奖，代表着国漫的光荣与梦想

中国动漫金龙奖于2004年首次举办，至今已经成功举办了16届，是国内最高规格、最具权威、历史最长、在海内外享有广泛影响力和知名度的动漫奖项。因其非凡的“造星”能力和对原创作品的扶持力度大，该奖项也被誉为“华语动漫奥斯卡”。

近年来，国漫一直在进步和突破，从2015年好评如潮的《西游记之大圣归来》，到狂揽50亿票房的《哪吒》，我们清清楚楚地感受到了国漫崛起的力量。而作为中国国际漫画节官方赛事，中国动漫金龙奖一直致力于发掘动漫新生力量，夏达、本杰明、寂地、朱斌等如今活跃的原创漫画家，当年都是从这里被发掘的，位列中国影史票房榜第二位的动漫作品《哪吒之魔童降世》也是16届金龙奖的最大赢家。

可以说，中国动漫金龙奖自创办以来，专注于激励中国动漫人创新发展，使华语创作气象为之一新，获得社会各界广泛好评，在国漫崛起之路上扮演了不可忽视的作用，代表着国漫的光荣与梦想！

然而国漫崛起不仅仅是一句口号，是伴随着市场和资本、产业人才相互博弈的过程，随着政策的扶持和产业环境的持续改善，有A站这样的ACG文化引领者助阵，我们相信国漫一定能再攀高峰。

老牌二次元文娱社区A站，硬核土壤已养成

2007年6月，以动画连载为初始形态的AcFun正式成立。经过十多年在二次元领域的深耕，A站日渐壮大，逐渐成长为国内二次元文娱社区新一极，拥有大批硬核的动漫用户。据易观APP TOP 1000排行榜显示，A站成功领跑二次元社区用户增长榜单，增速一直稳步提升。

作为中国二次元文化的发源地，A站成立之初便聚集了大批二次元文化爱好者，而当弹幕这种沉浸式的互动体验出现后，用户对平台逐渐产生了依赖和使用惯性，高粘性的二次元用户也使得A站社区氛围大大优于同类平台。

去年，A站提出全新的品牌定位：聚集年轻人的硬核二次元文娱社区。此次品牌焕新不但吹响了A站进入发展新阶段的号角，而且也标志着一个以“年轻、硬核、御宅”为特性、聚焦年轻人的二次元文娱社区新生态的到来！

A站和金龙奖强强联合，共同推动行业良性发展

新一届中国动漫金龙奖的征稿活动中，除了设置了如“动画长片奖”与“系列动画奖”这样的专业奖项，还增设了“虚拟形象IP设计奖”与“短视频动画奖”这样更偏向趣味的奖项，在适当降低参赛门槛的同时也让奖项更有趣、更好玩。而这些动作都代表着中国动漫金龙奖面对的受众越来越广，也体现了该奖项愈来愈强的开放性与包容性。金龙奖在维持比赛专业水准的同时，也更加接地气，更与时俱进，更具创新性。可以预见，未来中国动漫金龙奖将会收获更多喜爱动漫的人群关注和参与。

我们看到，金龙奖一直在为扩大其在动漫爱好者群体中的影响力而努力，而拥有大批忠实动漫用户的A站，自然也成为其最为理想的合作者之一。A站和金龙奖强强联合是双赢的，对于A站来说，这既是一次深入的跟动画专业人员互动和连接的良机，同时也鼓励自己的动画UP主参与，为这些民间爱好者提供实现自我的舞台。

对于金龙奖来说，既可以扩大自身的影响力，发掘到更多优秀的作品，同时与年轻的二次元人群接触，不断吸纳新鲜元素，为国内动画行业注入新的活力。A站势必能和中国动漫金龙奖一起发掘更多的动漫人才，共同推动行业的良性发展。

事实上，在过去一段时间里，我们越来越多地看到A站活跃的身影。此次跟中国动漫金龙奖的合作，只是A站持续对二次元领域深耕布局的冰山一角。曾经偏居一隅的A站正在张开双臂，渴望被更大的世界接纳。



