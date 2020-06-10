Hi, 请登录

中国动漫金龙奖联手A站，全球征稿火热开启

业内 狼小狼 2020年06月10日 17:53

6月10日，知名二次元文娱社区AcFun对外宣布，将承接中国动漫金龙奖动画类奖项+最具网络人气漫画奖的报名征稿。作为中国二次元文化的拓荒者，A站此次承接金龙奖报名征稿，既是业界对A站平台的认可，也印证其收复二次元领地的决心。

中国动漫金龙奖联手A站，全球征稿火热开启 业内 第1张

中国动漫金龙奖，代表着国漫的光荣与梦想

中国动漫金龙奖于2004年首次举办，至今已经成功举办了16届，是国内最高规格、最具权威、历史最长、在海内外享有广泛影响力和知名度的动漫奖项。因其非凡的“造星”能力和对原创作品的扶持力度大，该奖项也被誉为“华语动漫奥斯卡”。

近年来，国漫一直在进步和突破，从2015年好评如潮的《西游记之大圣归来》，到狂揽50亿票房的《哪吒》，我们清清楚楚地感受到了国漫崛起的力量。而作为中国国际漫画节官方赛事，中国动漫金龙奖一直致力于发掘动漫新生力量，夏达、本杰明、寂地、朱斌等如今活跃的原创漫画家，当年都是从这里被发掘的，位列中国影史票房榜第二位的动漫作品《哪吒之魔童降世》也是16届金龙奖的最大赢家。

中国动漫金龙奖联手A站，全球征稿火热开启 业内 第2张

可以说，中国动漫金龙奖自创办以来，专注于激励中国动漫人创新发展，使华语创作气象为之一新，获得社会各界广泛好评，在国漫崛起之路上扮演了不可忽视的作用，代表着国漫的光荣与梦想！

然而国漫崛起不仅仅是一句口号，是伴随着市场和资本、产业人才相互博弈的过程，随着政策的扶持和产业环境的持续改善，有A站这样的ACG文化引领者助阵，我们相信国漫一定能再攀高峰。

老牌二次元文娱社区A站，硬核土壤已养成

2007年6月，以动画连载为初始形态的AcFun正式成立。经过十多年在二次元领域的深耕，A站日渐壮大，逐渐成长为国内二次元文娱社区新一极，拥有大批硬核的动漫用户。据易观APP TOP 1000排行榜显示，A站成功领跑二次元社区用户增长榜单，增速一直稳步提升。

作为中国二次元文化的发源地，A站成立之初便聚集了大批二次元文化爱好者，而当弹幕这种沉浸式的互动体验出现后，用户对平台逐渐产生了依赖和使用惯性，高粘性的二次元用户也使得A站社区氛围大大优于同类平台。

去年，A站提出全新的品牌定位：聚集年轻人的硬核二次元文娱社区。此次品牌焕新不但吹响了A站进入发展新阶段的号角，而且也标志着一个以“年轻、硬核、御宅”为特性、聚焦年轻人的二次元文娱社区新生态的到来！

中国动漫金龙奖联手A站，全球征稿火热开启 业内 第3张

A站和金龙奖强强联合，共同推动行业良性发展

新一届中国动漫金龙奖的征稿活动中，除了设置了如“动画长片奖”与“系列动画奖”这样的专业奖项，还增设了“虚拟形象IP设计奖”与“短视频动画奖”这样更偏向趣味的奖项，在适当降低参赛门槛的同时也让奖项更有趣、更好玩。而这些动作都代表着中国动漫金龙奖面对的受众越来越广，也体现了该奖项愈来愈强的开放性与包容性。金龙奖在维持比赛专业水准的同时，也更加接地气，更与时俱进，更具创新性。可以预见，未来中国动漫金龙奖将会收获更多喜爱动漫的人群关注和参与。

中国动漫金龙奖联手A站，全球征稿火热开启 业内 第4张

我们看到，金龙奖一直在为扩大其在动漫爱好者群体中的影响力而努力，而拥有大批忠实动漫用户的A站，自然也成为其最为理想的合作者之一。A站和金龙奖强强联合是双赢的，对于A站来说，这既是一次深入的跟动画专业人员互动和连接的良机，同时也鼓励自己的动画UP主参与，为这些民间爱好者提供实现自我的舞台。

对于金龙奖来说，既可以扩大自身的影响力，发掘到更多优秀的作品，同时与年轻的二次元人群接触，不断吸纳新鲜元素，为国内动画行业注入新的活力。A站势必能和中国动漫金龙奖一起发掘更多的动漫人才，共同推动行业的良性发展。

事实上，在过去一段时间里，我们越来越多地看到A站活跃的身影。此次跟中国动漫金龙奖的合作，只是A站持续对二次元领域深耕布局的冰山一角。曾经偏居一隅的A站正在张开双臂，渴望被更大的世界接纳。


相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论