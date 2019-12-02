Hi, 请登录

动画GIBIATE-宣布片头曲为吉田兄弟最新原创作品

业内 狼小狼 2019年12月02日 12:00

    将于2020年夏天播出的日本TV动画《GIBIATE》，集结了天野喜孝、芹泽直树、古代祐三等活跃在日本动漫游戏领域的大师级创作者。其制作团队GIBIATE PROJECT制作委员会，宣布GIBIATE的片头曲OP将由日本著名三味线艺术家吉田兄弟担纲演奏。

动画GIBIATE-宣布片头曲为吉田兄弟最新原创作品 业内 第1张

    吉田兄弟在2019年5月宣布加入GIBIATE PROJECT。吉田兄弟长年以来活跃在世界各地的舞台上，向全球推广日本传统音乐文化，因此他们对GIBIATE这一项目的全球化视点深有同感。在出道20周年这一特殊的时间节点，吉田兄弟决定为GIBIATE提供最新的原创乐曲，希望通过三味线与动漫文化的互动结合，创造出新的音乐形式。吉田兄弟的最新唱片计划于2020年1月发售，GIBIATE的OP曲也将被收录其中。在GIBIATE的官网（https://gibiate.com/cn/）也可在线收听该曲DEMO，与乐曲有关的最新信息也将不日公开。


    吉田兄弟对粉丝的寄语


    大家好，我们是吉田兄弟，此次负责为日本TV动画GIBIATE演奏片头曲。

    动画GIBIATE聚集了日本各领域的优秀艺术家，并且以”和”文化为主题进行创作。在众多的优秀成员之中，

    我们希望用三味线这一日本传统乐器，向世界传播日本的魅力。

    同时，今年也是我们吉田兄弟出道20周年。在这样一个特别的时间节点，我们也将全力以赴，希望创作出一首与GIBIATE的OP相符合的，充满速度感与力量感的音乐作品。

    敬请欣赏！



    此外，由全明星声优团队—柿原彻也、藤井雪代、东地宏树、羽佐间道夫参与录制的GIBIATE最新动画PV也在GIBIATE官网首发。观众可以从中一窥GIBIATE世界的奇幻魅力。

动画GIBIATE-宣布片头曲为吉田兄弟最新原创作品 业内 第2张

    《GIBIATE》官方网站（中文版）

    https://gibiate.com/cn/

    官方微博

    GIBIATE-驱魔者https://weibo.com/u/7069857715

    官方微信

动画GIBIATE-宣布片头曲为吉田兄弟最新原创作品 业内 第3张

    官方bilibili频道

    https://space.bilibili.com/474561776

    官方推特

    https://twitter.com/gibiateproject

    官方Instagram

    https://www.instagram.com/gibiateproject/

    官方Facebook主页

    https://www.facebook.com/Gibiate-Project-628668170950327/?modal=admin_todo_tour


    ■作品简介

    故事发生在2030年的日本。一种病毒正在全世界范围内蔓延。

    病毒感染者会突变成怪物，而且根据年龄、性别、种族的不同，会变化出不同形态。因为变化形态的多种多样，这种病毒被称为‘Gibia’（像野生鸟兽富有多样性）。

    然而，在日本这片废土之上，一对武士与忍者突然出现了。

    他们二人从江户时代的早期穿越而来，在研究病毒治疗方法的博士的帮助下，共同展开行动。

    面对着接踵袭来的Gibia，抢夺路人食粮的亡命之徒，以及各种敌人的围攻之下，杀机重重、生死攸关的冒险之旅开始了。


    TV动画《GIBIATE》在2020年夏天正式公开播出前的一年间，将以海外为据点展开宣传推广。制作团队将陆续发布更多与日本著名艺术家合作的计划。

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论