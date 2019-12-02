动画GIBIATE-宣布片头曲为吉田兄弟最新原创作品

将于2020年夏天播出的日本TV动画《GIBIATE》，集结了天野喜孝、芹泽直树、古代祐三等活跃在日本动漫及游戏领域的大师级创作者。其制作团队GIBIATE PROJECT制作委员会，宣布GIBIATE的片头曲OP将由日本著名三味线艺术家吉田兄弟担纲演奏。

吉田兄弟在2019年5月宣布加入GIBIATE PROJECT。吉田兄弟长年以来活跃在世界各地的舞台上，向全球推广日本传统音乐文化，因此他们对GIBIATE这一项目的全球化视点深有同感。在出道20周年这一特殊的时间节点，吉田兄弟决定为GIBIATE提供最新的原创乐曲，希望通过三味线与动漫文化的互动结合，创造出新的音乐形式。吉田兄弟的最新唱片计划于2020年1月发售，GIBIATE的OP曲也将被收录其中。在GIBIATE的官网（https://gibiate.com/cn/）也可在线收听该曲DEMO，与乐曲有关的最新信息也将不日公开。





吉田兄弟对粉丝的寄语





大家好，我们是吉田兄弟，此次负责为日本TV动画GIBIATE演奏片头曲。

动画GIBIATE聚集了日本各领域的优秀艺术家，并且以”和”文化为主题进行创作。在众多的优秀成员之中，

我们希望用三味线这一日本传统乐器，向世界传播日本的魅力。

同时，今年也是我们吉田兄弟出道20周年。在这样一个特别的时间节点，我们也将全力以赴，希望创作出一首与GIBIATE的OP相符合的，充满速度感与力量感的音乐作品。

敬请欣赏！









此外，由全明星声优团队—柿原彻也、藤井雪代、东地宏树、羽佐间道夫参与录制的GIBIATE最新动画PV也在GIBIATE官网首发。观众可以从中一窥GIBIATE世界的奇幻魅力。

《GIBIATE》官方网站（中文版）

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■作品简介

故事发生在2030年的日本。一种病毒正在全世界范围内蔓延。

病毒感染者会突变成怪物，而且根据年龄、性别、种族的不同，会变化出不同形态。因为变化形态的多种多样，这种病毒被称为‘Gibia’（像野生鸟兽富有多样性）。

然而，在日本这片废土之上，一对武士与忍者突然出现了。

他们二人从江户时代的早期穿越而来，在研究病毒治疗方法的博士的帮助下，共同展开行动。

面对着接踵袭来的Gibia，抢夺路人食粮的亡命之徒，以及各种敌人的围攻之下，杀机重重、生死攸关的冒险之旅开始了。





TV动画《GIBIATE》在2020年夏天正式公开播出前的一年间，将以海外为据点展开宣传推广。制作团队将陆续发布更多与日本著名艺术家合作的计划。