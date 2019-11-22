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又上神剧新番！从「复活」到「复兴」，AcFun重建社区生态

业内 狼小狼 2019年11月22日 11:25

是的，A站又有新动作了。

近日，国内知名二次元文娱社区AcFun（A站）宣布，11月23日将上线独播动画《瑞克和莫蒂》第四季——这是一部豆瓣评分目前已高达9.9的神番。

又上神剧新番！从「复活」到「复兴」，AcFun重建社区生态 业内 第1张

由著名制作人迈克尔·孟德尔推出的《瑞克和莫蒂》，有着「美国社会的百科全书」的称号，科幻、脑洞、讽刺、影射、荒诞、三观超纲……每个爱它的人，都会惊讶于其天马行空的想象力，把它奉做心目中的神作。

自然而然，即将播出这部神番的A站，也再次坐实「买番鬼才」称号，同时收获到无数点赞。我们看到，被快手收购一年的A站，如今重建社区生态的路越走越宽了。

又上神剧新番！从「复活」到「复兴」，AcFun重建社区生态 业内 第2张

买番鬼才，数据令人瞩目

去年6月，快手宣布收购A站。作为「白衣骑士」的快手拍马赶到，也让A站迎来了自己的新时代。快手提供的充裕资金，让它有了买番的资本，而A站的眼光也堪称毒辣，总是能够找到当季的黑马作品。

去年秋季，A站就独家购买了5部番剧，这也是A站单季度内购买番剧最多的一次。「买番鬼才」不是白叫的，仅《佐贺偶像是传奇》这一部新番，总播放量就超过了3800万，并在社交平台引起了热议。

又上神剧新番！从「复活」到「复兴」，AcFun重建社区生态 业内 第3张

数据是一方面，口碑才是A站看重的。据A站表示，《佐贺偶像是传奇》这部新番真正的成功之处，就是把许多粉丝重新带回了A站。

向发力，重启内容引擎

内容永远是社区的核心，二次启航的A站，第一枪自然也瞄准了这里——版权采购之外，它还在OGC、PGC和UGC等方向全面发力。

版权采购方面，A站的策略比较有针对性，想通过不同类型的番剧吸引不重合的人群，《茜色少女》、《你遭难了吗？》、《满月之战GRANBELM》和《瑞克和莫蒂》等特色番剧，是引进的重点。

OGC方面，A站已经与军武次位面合作了《苏27出击》，这很契合它「年轻、宅、硬核」的关键词。PGC方面，A站也和多家机构展开相关合作。UGC方面，A站开始用真金白银激励UP主，吸引大批UP主「回到」A站。

签约UP主真金白银扶持

A站本来就有很强的孵化UP主的能力，但现在更看重长久地与UP主合作。

今年7月，A站推出了全新的UP主激励榜单「熋榜」。同步上线的，还有打赏功能「蜜桃计划」，帮助UP主从C端直接获得收益。

又上神剧新番！从「复活」到「复兴」，AcFun重建社区生态 业内 第4张

随后， A站又发布了超级UP主扶持计划，承诺未来一年将拿出5.7亿资源奖励、扶持优秀UP主。这一切都表明，A站已经做好准备，可以重新吸纳UP主们旺盛的创造力。

数据是最好的证明。官方数据显示，今年7月，A站视频UP主数量环比增长45%，日弹幕总数环比增长55%，UP主粉丝环比增长128%。

快手+的想象力，A站的底气

如今的A站，已经有了欣欣向荣的苗头。不得不说，「快手+」的想象力，是A站重新起航的底气。

过去这一年，快手向A站派驻了大量的技术和产品。效果是显而易见的，除了A站的站点稳定性明显提高，移动端和网页端也几经迭代。可以说，如今的A站已经是一个全新的产品。

另外一个层面，是尚未完全对接的用户和流量。有数据显示，2018年中国的泛二次元用户规模将近3.5亿，在线动漫用户规模也近2.2亿，而在快手的用户画像中，核心二次元活跃用户超4000万人。

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虽然A站对快手的流量依赖很低，用户的增长也主要来自外部流量推广和内容的增长，但未来二者的合作将充满想象力，这也是A站重建社区生态潜在的底气。

优质的社区生态，可以带来无限的商业可能。已经走过12个年头的A站，所沉淀的用户都是二次元核心消费群。未来，快手所连接的商业化场景也可能逐渐接入A站。无论是内容层面，还是商业化层面，A站都未来可期！

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