对话刘慈欣：漫画会让《三体》在更大的范围内传播

尽管一千个人的眼中有一千个哈姆雷特,但如果问到“中国最伟大的科幻作品是什么”这个问题时,恐怕很多人的会异口同声回答——《三体》。







从2006年开始连载,《三体》问世已经超过了13年。13年的时间,没有让《三体》的热度褪去,类似“《三体》里有哪些细思极恐的细节”等问题,依旧在知乎等平台被持续关注。







更为重要的是,随着岁月的推进,有关《三体》漫画化、影视化的呼声也越来越高。近几年,《三体》要拍成电影、电视剧的传闻不绝于耳,但最终都证明是不实传言。但现在我们却听到一个好消息:《三体》动漫已经到来。据官方消息,《三体》漫画将于2019年11月23日,在腾讯动漫APP和波洞星球APP上正式连载。













《三体》漫画上线,这史上第一次把《三体》的内容以非文字的形式展现出来。三体人究竟长什么样?《三体》漫画对年轻人会有怎样的影响?漫画会不会让《三体》的传播更加深远?带着这些问题,腾讯科技对话《三体》作者刘慈欣,揭秘《三体》漫画背后的秘密,以及刘慈欣对于科幻文学、漫画的思考。





漫画会让科幻文学更加普及





随着《三体》的火爆,再加上刘慈欣、郝景芳两位中国作家接连获得科幻文学的最高奖项——雨果奖,以及《流浪地球》的票房奇迹,很多人都在高喊“中国科幻文学的黄金时代到来”。





但事实上,科幻文学在中国仍属小众领域。“从狭义的角度来看,无论是小说还是电影,中国的科幻产业目前尚处于起步阶段,其规模还称不上已经进入黄金时代。”刘慈欣在本月举行的中国科幻大会上这样说道。













正是在这种大背景下,“科幻文学产业化”已经成为促进其进一步发展的重要途径,而产业化重要的途径就包括将科幻文学作品改编为影视、漫画、动画等等。





对于这样的观点,刘慈欣也表示了赞同:“小说是文字叙述,漫画是画面,科幻更适合用画面来表现,就是说有些科幻的想象是现实中从来没有出现过的,仅仅用文字很难表述清楚,用画面更具有优势。”





《三体》有些情节漫画也展现不了 但会降低阅读门槛





把目光聚焦到《三体》漫画,很多三体迷心中的疑问就是:三体人究竟长什么样?因为根据书中的资料,我们只能大致知道三体人能抵抗多日同时出现时的高温和强光,进化出了脱水、休眠的能力,而对于它的外貌、形象,我们则一无所知。因此,《三体》漫画的诞生,则有望带来官方版本的三体人形象。





但在刘慈欣脑海里,并没有一个具体的三体人的形象。刘慈欣坦言自己从来没有描写过它,但在大刘心中,它也不是一个像人的那种形象,也不是那种大概形体跟人差不多,外形和表情各方面跟人差不多,跟人有类似之处的形象。





在对话中,刘慈欣对此强调自己没有参与到漫画的创作中,如果非要创造一个形象,自己只能说“三体人肯定是我们一眼看上去很难识别出他是一个生命体的那种形象。”





在《三体》原著中,出现了大量科学领域的专业词汇,比如曲率运动、量子力学等等,因此如何把专业的文学词汇,转化为通俗易懂的漫画,也是极大考验改编者的地方,就连刘慈欣也认为有些内容很难用漫画展现。“低维展开的比较难,尺度十分大,远超常识,所以用画满还真的是不太好展现,画面好画出那个东西来,但是真的展现出那种规模,那种很诡异的场景挺困难的。”刘慈欣这样评价道。





谈到这个问题时,刘慈欣以电影《星际穿越》为例。在这部电影里,导演曾经用画面表现过五维空间的概念,但其实并不成功。所以对于《三体》中有些场景如何实现画面感,刘慈欣自己也不清楚。“我不知道该怎么表现,我不认为漫画能够降低这些专业度,只能说漫画避开这些内容,那样会降低它的阅读门槛。”





尽管有些画面难以在漫画中得到展现,但刘慈欣也认为,漫画是青少年最喜闻乐见的一种艺术形式,如果《三体》作品漫画化以后,它能把这部科幻作品在青少年中,在更大的范围内进行传播。















因此,对于即将上线的《三体》漫画,刘慈欣也是充满了期待,希望它能够推动科幻动漫的发展。因为在漫画中,科幻并不是那么一个界限分明的东西,很多的漫画很难说它是科幻的还是奇幻的。所以刘慈欣期望《三体》漫画能够增加中国漫画艺术里面一个科幻成分,并且能够带动更多的这种科幻作品的出现。





在此次《三体》漫画连载过程中,腾讯动漫将会是最主要的渠道之一。刘慈欣强调,腾讯是一个很大的网络平台,有强大的传播能力,这是他不可比拟的优势。





“我从来就没想过结局”





回归《三体》原著本身,在很多外界的解读中,刘慈欣其实是想借三体人来揭开人性丑恶的一面,比如对低等文明的肆意杀戮、人类在灾难面前的自私自利。













对于这样一种解读,刘慈欣给出了一个既不肯定也不否定的答案,因为《三体》最终的目的还是科幻小说本身,人性只是故事中发展过程中表现出来的一些东西。“我也不认为《三体》中的人性有多么丑恶,它就是这样的一个现实,面对生存人们自然会做出相应的反应。”刘慈欣这样强调。





《三体》的结局,其实有很大的争议。因为《三体》最终的结局,其实是游离在故事的主线之外,而且三体的结局到底是什么?是因为程心留下那五公斤的质量而造成宇宙的毁灭吗?书中并没有明确的说明。





当我们把这个问题抛向刘慈欣时,刘慈欣很斩钉截铁地回答:“我没有想过,我不是为了通过科幻去传达什么理念,我是为了给读者一个很好的故事,一个科幻的想象空间,一个科幻的创意,若他们喜欢这个故事这个创意这个空间,他们自然能从中去解读出他们自己认为能解读出来的东西。”













对于宇宙是否重新启动了,刘慈欣给出了类似的回答:“还是应该留给大家去想象,因为书到这就完了,我也没有继续向前想什么东西。”