全国引领性劳动竞赛——2019“张江杯”动画师技能大赛及评审会顺利举办

2019"张江杯"动画师技能大赛评审会于10月31日在环球ACG产业基地顺利召开。此次评审会阵容汇集了上海各超人气动画公司、院校的负责人和技术总监。他们分别来自上海市动漫行业协会、上海炫动传播有限公司、上海美术电影制片厂、上海今日动画影视文化有限公司、上海河马文化科技股份有限公司、上海福煦影视文化投资有限公司、上海葡乐文化传播有限公司、上海朱庇特创意设计有限公司、上海欣雨动画设计有限公司、上海电影艺术学院、中国美术学院上海艺术学院。





评审会上，专家组成员先对每一份作品的动作节奏流畅性、分镜绘制水平、表演戏剧性和创意等多个方面进行盲评打分，再针对总分前十名的作品进行逐个评议，最终决出三维组和二维组的一、二、三等奖，以及团队的金、银、铜奖。整个评审会科学、慎重，专家们本着公平、公正的工作准则和认真负责的工作态度，文明评审，严肃认真。在评选最终名次时，由于个别作品分数十分相近，作品也各有特点，让专家们迟迟难以做出决定，评审期间现场展开了多次激烈的讨论。









本次竞赛重点关注参赛者专业技能熟练程度，以及在专业技能中体现出的创造力和表现力，有三维和二维（无纸、手绘）两种比赛模式。2019年10月26日一早，决赛在上海电影艺术学院与上海视觉艺术学院德稻大师楼拉开帷幕。各路动画精英、隐藏高手齐聚在比赛现场，为了荣誉一较高下。正式开考后，参赛选手们迅速进入到创作状态中，考场内只剩下鼠标的嗒嗒声和翻纸的刷刷声，现场紧张而激烈。上海市浦东新区总工会基层部副部长陈倩倩，上海市动漫行业协会书记、秘书长钱逸敏也亲临现场为参赛者们加油打气。





2019"张江杯"动画师技能大赛由上海市总工会指导，浦东新区总工会、中共上海市浦东新区张江镇委员会和上海市动漫行业协会联合主办，上海市动漫行业（浦东）工会联合会、环球ACG产业基地、上海电影艺术学院、Wacom中国、上海市文化和旅游局人才培训交流中心协办。大赛自9月初起正式对外发布征集，共收到了来自全国各地两千余份报名材料，影响力刷新了往届记录，最终共有207位选手进入到决赛队伍中。此次参赛的选手除了上海本土的选手以外，更有来自云南、山东、石家庄、郑州、苏州、宁波、杭州等共9个省市的专业人才和即将毕业的院校生千里迢迢来沪参加。









附最终获奖名单：

三维组：

一等奖 吴海龙 米粒影业

二等奖 肖骅滨 杭州玄机科技信息技术有限公司

三等奖 赵冰 上海宇季文化传播有限公司

叶龄 苏州舞之动画股份有限公司

二维组：

一等奖 莫非 上海美术电影制片厂

二等奖 吴建兵 上海福煦影视文化投资有限公司

三等奖 张爱君 上海美术电影制片厂

盛嘉宝 上海福煦影视文化投资有限公司

团队奖：

金奖 旭日队 上海福煦影视文化投资有限公司

银奖 糖心文化 江苏糖心文化传媒有限公司

铜奖 宇季DTZ战队 上海宇季文化传播有限公司

优秀团队奖 超勇的小动画师队 上海电影艺术职业学院

创心队 石家庄职业技术学院动画学院