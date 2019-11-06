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乃木坂46松村沙友理首临北京！BICAF2019攻略全面解禁

业内 狼小狼 2019年11月06日 13:32

万众期待的BICAF国际动漫展2019终宣内容全公开！乃木坂46松村沙友理强势加入嘉宾团！此次终宣公布内容里集合了「LisAni！LIVE BEIJING」的中国大陆首演，并带来了王炸级阵容，22/7，Sphere、春奈露娜、新田惠海、Machico、Liyuu组成超豪华的首发嘉宾团悉数到场！还有ACG电音大咖DJ和将带来动漫金曲Remix让你放肆舞动！漫威80周年特展、FGO、暴雪、西山居、羚邦等30余家ACG头部展商、「发电姬&小波」元气绘师LAM及共10余位日本超人气画师来到BICAF助阵！别在一边观望啦！再等就要售罄咯！

乃木坂46松村沙友理首临北京！BICAF2019攻略全面解禁 业内 第1张

重磅追加！日本人气偶像组合乃木坂46松村沙友理惊喜加入BICAF2019！

在BICAF临近开展的期间，BICAF2019终于又公布了一位嘉宾！日本人气偶像组合乃木坂46成员松村沙友理重磅加入BICAF2019！此消息一经公布就引发粉丝们狂欢！近期乃木坂46开始频繁在中国活动，刚刚在上海举办完乃木坂46演唱会、以及参加了上海AW展后，其人气成员松村沙友理终于确定北上帝都来到BICAF2019，并在11月10日主舞台出席见面会活动！机会可以说是极为难得！北京乃团粉们终于站起来了！

乃木坂46松村沙友理首临北京！BICAF2019攻略全面解禁 业内 第2张

此程松村沙友理来到北京将在BICAF2019主舞台上出席见面会活动将会有有趣的环节与粉丝互动！北京的粉丝们记得来到现场，让初次来到北京的松村沙友理感受到你们的热情应援吧！

「LisAni！LIVE BEIJING」中国大陆首演 北京将掀ACG金曲音浪

「LisAni！LIVE」是日本动漫业界内公认的指标性盛会，每年例行在超高规格的日本武道馆举办，每届都会吸引数以万计的ACG爱好者们争相朝圣！具备10年公演经验的「LisAni！LIVE」每每新企划公开就会引起广泛热议！近年来积极扩展海外市场的「LisAni！LIVE」自然不会错过日益成熟的内地市场，终于在悉心筹备下将在国际动漫盛会BICAF2019的舞台上带来中国大陆首秀「LisAni！LIVE BEIJING」！

乃木坂46松村沙友理首临北京！BICAF2019攻略全面解禁 业内 第3张

国民级的「LisAni！LIVE」在日本已经是一呼万应，对待大陆里程碑式的首度公演自然不会怠慢！直接甩出王炸底牌为北京漫迷带来日本最in的"神仙嘉宾团"：虚拟偶像组合「22/7」、由寿美菜子、高垣彩阳、户松遥、丰崎爱生四名超人气声优所组成的「Sphere」、《LoveLive!》声优新田惠海、《偶像大师 MILLION LIVE!》声优Machico、《Fate/Zero》主题曲演唱者春奈露娜、日漫电音界大咖DJ和来到BICAF狂掀次元音浪！以及曾是超人气Coser现已经出道成为歌手的Liyuu也将加入「LisAni！LIVE BEIJING」的华丽阵容，一同来到BICAF为大家呈现超棒的表演！

终于终于终于北京拥有了姓名！此程在BICAF2019联手「LisAni！LIVE BEIJING」可谓是重装出击，既能逛漫展也能感受爆燃LIVE，绝对会值回票价！

日本画师团限定签售会解禁 海内外三十家头部展商强势直参

BICAF2019海报一经公布「发电姬&小波」这对来自异星的元气守护使就吸睛十足！与BICAF2019的理念"POWER UP！BIMAZING"贴合度满分！网友大呼"卡哇伊！！！"，担纲人设的元气绘师—LAM自然功不可没！LAM是日本超人气网络画师，以拥有星空版璀璨双眸的女性形象收获超高人气，在「发电姬与小波」公布后进驻微博的LAM一夜间吸粉几千粉丝！可见「发电姬&小波」与LAM的人气之高！妥妥的元气绘师没错了！

对于BICAF2019的开展LAM自然鼎力支持，将携手日本画师团：望月、岩佐ユウスケ、裕、遠藤海成、najuco、pokimari、モ誰、よむ、更有《LoveLive!》画师加藤アカツキ一同倾力助阵！你将在BICAF2019的官方展位看到他们的画作展示！并且10日购买指定画作，前15名买家将有机会参加日本画师限定签售环节！极其稀有的机会各位画迷记得早早来到现场膜拜各位画师吧！

乃木坂46松村沙友理首临北京！BICAF2019攻略全面解禁 业内 第4张

本届BICAF2019超强的展商阵容也是打破兴趣壁垒、实现多维打击！FGO、Aniplex、羚邦、TVTOKYO、爱奇艺、守望先锋、西山居、GoodSmile、复调、斗鱼等三十家超吸睛头部展商悉数亮相之外，更有漫威的惊喜加入！

恰逢漫威80周年之际，漫威接连入展了如CCG、杭州国际动漫节等高规格漫展，每次漫威的展位都成为争相膜拜的圣地、更是吸引众多Coser和漫迷、影迷们前来拍照打卡！一直翘首以盼的北京小伙伴，咱们终于站起来了！漫威将于11月9-10日来袭北京BICAF2019漫展现场！80周年主题展位等你来现场尽兴畅游！爽到大呼"漫威80，爱你三千"！！

乃木坂46松村沙友理首临北京！BICAF2019攻略全面解禁 业内 第5张

乃木坂46松村沙友理首临北京！BICAF2019攻略全面解禁 业内 第6张

超强的头部展商阵容的加入，实现游戏、番剧、日漫、美漫、手办、服饰等全面覆盖，超多元兴趣领域的多维打击绝对让你逛不完！妈妈我要逛漫展！逛！使劲逛！逛两天够吗？够了！谢谢妈妈！

BICAF超级锦鲤活动火爆启动！说不定你就是下一个欧皇！

本次BICAF与十余家展联动开展了「BICAF超级锦鲤」活动！除了由BICAF组委会送出的任天堂Switch Lite之外、还有GoodSmile、ACtoys、MegaHouse、羚邦、爱奇艺、钢铁月球、世图出版、小明太极、复调、艾漫、漫魂、BOOMCOMIC、漫番、都艾漫、斗鱼、西山居、益智国度联合送出的周边手办、总价值超万元！！赶紧关注BICAF官网微博、或加入BICAF官方QQ群，动动手指参与就有机会获得分量十足的「BICAF大鲤包」！So easy！说不定你就是首个BICAF超级锦鲤哦！

乃木坂46松村沙友理首临北京！BICAF2019攻略全面解禁 业内 第7张

读到现在屏幕前的你肯定已经迫不及待了！I know！好消息是BICAF2019门票现在绝赞售卖中！登录至BICAF官网、或在各大售票平台搜索"BICAF"就能轻松购买！我们在现场等你！我们11月9-10日在北京·中国国际展览中心新馆等你来到现场跟我们一起元气发电！POWER UP！BIMAZING！

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