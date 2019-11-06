漫画《爆音少女》将推出海外番外篇

周二（11月5日）出版的秋田书店《别册Young Champion》今年12月刊刊登了织本任那漫画《爆音少女（日语：ばくおん!!）》的第一部海外番外篇作品《爆音少女 台湾篇》。漫画第一话有彩页。









在这部番外篇中，几位主角会去到中国台湾，他们会介绍当地的旅游景点和美食。



这部番外篇也会在秋田书店和在线书店BookLive!的网络杂志YanChanLive!上刊登两话。这本网络杂志会在相关作品正式纸质杂志连载前刊登一些内容进行预热。



织本任那于2011年2月起在秋田书店《Young Champion烈》上连载“女子高中生X摩托车”漫画《爆音少女》。由漫画改编而来的TV版动画于2016年4月播出，共12话。2016年3月出版的漫画单行本第7卷捆绑了第一部OAD，2016年12月出版的漫画单行本第9卷捆绑了第二部OAD。



漫画已经有了两部番外篇作品。第一部番外篇名为《ばくおん!! 天野恩紗のニコイチ繫盛記》，由织本任那原作、莳野靖弘作画。这部漫画的主角是天野恩纱，漫画已经于2018年4月起在秋田书店漫画网站“Champion Cross”上开始连载。第二部番外篇名为《ばくおん!! 铃乃木凛の野望》，由织本任那原作、藍井彬作画。漫画已经于2018年5月19日出版的秋田书店杂志《Champion RED》6月刊上开始连载。



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