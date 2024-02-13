宫崎骏《哈尔的移动城堡》定档4月30日 跨越20年“在未来等我”终于见面

由电影大师宫崎骏执导的经典动画电影《哈尔的移动城堡》正式定档4月30日上映，影片同期发布定档海报。哈尔的移动城堡带着魔法与纯真的奇想世界来了，从2004年影片公映至今整20年，首次正式登陆中国内地院线，如同一个跨越20年的约定，终于见面；更是一封20年的情书，穿越时光，在2024的春天里点亮每个人心中的火焰，带我们重拾爱的美好。2024年奔赴哈尔的浪漫邀约，4月30日，和你爱的人一起走进影院经历破解爱的魔法！

哈尔约会邀请！移动城堡首登大银幕

电影《哈尔的移动城堡》改编自英国奇幻文学作家黛安娜·温妮·琼斯的小说《魔法师哈尔与⽕之恶魔》，讲述了一个爱与和平的故事，少女苏菲因受荒野女巫诅咒，变成了一个90岁的老太太，机缘巧合之下以清洁工的身份进入了哈尔的移动城堡，朝夕相处中苏菲渐渐走进魔法师哈尔不为人知的内心世界。影片发布的定档海报，再现神奇的哈尔移动城堡，作为魔法与机械的结合体，城堡由烟囱、炮塔、钢铁、房屋等组成，还有四条小细腿负责行走“移动”，看似凌乱的拼凑却有着复杂的结构设计，造型怪异又有趣，独特的蒸汽朋克感令人印象深刻，过目难忘，以致于巨大的行走堡垒成为影片最吸睛的“角色”。此次《哈尔的移动城堡》首登中国院线，为广大影迷开启前所未有的大银幕魔法之旅，4月30日，一起开启纯真冒险！

重拾爱的力量！跨越20年的约定浪漫来袭

作为吉卜力工作室制作的经典动画作品，《哈尔的移动城堡》由宫崎骏亲自执导，深受全球广大影迷的喜爱。影片秉承了宫崎骏作品独有的梦幻画风，同时塑造出一众性格迥异的角色。“世界这么大，人生这么长，总会有这么一个人，让你想要温柔地对待”，“爱，不是寻找一个完美的人，而是学会用完美的眼光，欣赏那个并不完美的人”，哈尔与苏菲用行动向人们证明：爱的力量温柔又坚强，它会替爱人找回自己的心！片中那句经典台词“我在未来等你”，一晃20年，终于让中国影迷兑现了与哈尔的约定，仿佛穿越时空隧道，遇见曾经的男神，遇见曾经最向往的纯真爱情，这一次《哈尔的移动城堡》带你找回爱的勇气，重拾爱的力量！

动画电影大师宫崎骏执导、日本吉卜力工作室出品的动画长片电影《哈尔的移动城堡》由中国电影集团公司进⼝，中国电影股份有限公司发⾏，中国电影股份有限公司译制，天津猫眼微影⽂化传媒有限公司协助推⼴。定档2024年4月30日公映，一场迟到20年的大银幕约会，哈尔与你不见不散！