Hi, 请登录

宫崎骏《哈尔的移动城堡》定档4月30日 跨越20年“在未来等我”终于见面

资讯 来源_动漫之家 2024年02月13日 16:30
标签：   

电影大师宫崎骏执导的经典动画电影《哈尔的移动城堡》正式定档4月30日上映，影片同期发布定档海报。哈尔的移动城堡带着魔法与纯真的奇想世界来了，从2004年影片公映至今整20年，首次正式登陆中国内地院线，如同一个跨越20年的约定，终于见面；更是一封20年的情书，穿越时光，在2024的春天里点亮每个人心中的火焰，带我们重拾爱的美好。2024年奔赴哈尔的浪漫邀约，4月30日，和你爱的人一起走进影院经历破解爱的魔法！

哈尔约会邀请！移动城堡首登大银幕

电影《哈尔的移动城堡》改编自英国奇幻文学作家黛安娜·温妮·琼斯的小说《魔法师哈尔与⽕之恶魔》，讲述了一个爱与和平的故事，少女苏菲因受荒野女巫诅咒，变成了一个90岁的老太太，机缘巧合之下以清洁工的身份进入了哈尔的移动城堡，朝夕相处中苏菲渐渐走进魔法师哈尔不为人知的内心世界。影片发布的定档海报，再现神奇的哈尔移动城堡，作为魔法与机械的结合体，城堡由烟囱、炮塔、钢铁、房屋等组成，还有四条小细腿负责行走“移动”，看似凌乱的拼凑却有着复杂的结构设计，造型怪异又有趣，独特的蒸汽朋克感令人印象深刻，过目难忘，以致于巨大的行走堡垒成为影片最吸睛的“角色”。此次《哈尔的移动城堡》首登中国院线，为广大影迷开启前所未有的大银幕魔法之旅，4月30日，一起开启纯真冒险！

重拾爱的力量！跨越20年的约定浪漫来袭

作为吉卜力工作室制作的经典动画作品，《哈尔的移动城堡》由宫崎骏亲自执导，深受全球广大影迷的喜爱。影片秉承了宫崎骏作品独有的梦幻画风，同时塑造出一众性格迥异的角色。“世界这么大，人生这么长，总会有这么一个人，让你想要温柔地对待”，“爱，不是寻找一个完美的人，而是学会用完美的眼光，欣赏那个并不完美的人”，哈尔与苏菲用行动向人们证明：爱的力量温柔又坚强，它会替爱人找回自己的心！片中那句经典台词“我在未来等你”，一晃20年，终于让中国影迷兑现了与哈尔的约定，仿佛穿越时空隧道，遇见曾经的男神，遇见曾经最向往的纯真爱情，这一次《哈尔的移动城堡》带你找回爱的勇气，重拾爱的力量！

动画电影大师宫崎骏执导、日本吉卜力工作室出品的动画长片电影《哈尔的移动城堡》由中国电影集团公司进⼝，中国电影股份有限公司发⾏，中国电影股份有限公司译制，天津猫眼微影⽂化传媒有限公司协助推⼴。定档2024年4月30日公映，一场迟到20年的大银幕约会，哈尔与你不见不散！

宫崎骏《哈尔的移动城堡》定档4月30日 跨越20年“在未来等我”终于见面 资讯

相关推荐

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论