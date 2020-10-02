第十六届中国国际动漫节“金猴奖” 大赛颁奖仪式在杭举行

“金猴奖”大赛是中国国际动漫节的重要品牌项目，是评选原创优秀动漫作品的国际性权威赛事，倡导“高品质、高品格、高品位”的理念，弘扬动漫文化，挖掘产业价值，培育动漫人才，引导和推动中国动漫产业转型升级、科学发展，已成为中国最专业最权威最有影响力的动漫赛事和国际间动漫文化交流的平台、中国动漫走向世界的桥梁纽带，享有“中国动漫至高荣誉”之称。

2006年，第二届中国国际动漫节首次推出中国国际动画影视片“美猴奖”大赛，并于2011年升格为“金猴奖”大赛。自2006年至2016年，该赛事曾连续举办11届。2020年，在中宣部和中央广播电视总台的大力支持下，“金猴奖”大赛再度回归。本届“金猴奖”大赛由中央广播电视总台主办，进一步提升了该赛事的品牌传播力、影响力和知名度，也受到了海内外诸多动漫业界和媒体的广泛关注。

2020年9月29日晚， 第十六届中国国际动漫节“金猴奖”颁奖仪式在杭州举行。中央广播电视总台党组成员、副台长蒋希伟，浙江省委常委、杭州市委书记周江勇，杭州市委副书记、市长刘忻出席颁奖仪式并为获奖作品代表颁奖。国家广播电视总局相关司局和浙江省广播电视局、浙江广播电视集团有关负责人以及杭州市委领导戚哮虎、许明参加。在仪式上，中央广播电视总台影视翻译制作中心主任、“金猴奖”评委会主席任谦对“金猴奖”大赛作了评析。

与历届一样，本届“金猴奖”大赛分为综合类和潜力类两大类，其中综合类包括综合奖动画电影、动画系列片、动画短片以及漫画作品，潜力类包括潜力奖动画短片和漫画。自2020年4月28日启动全球动漫作品网络征集工作以来，大赛组委会共收到来自19个国家和地区的819部动漫作品报名参赛，其中动画电影10部、动画系列片80部、动画短片403部、漫画326部，包括海内外票房不俗的动画电影，也有2019年国家广电总局动画系列片推优作品，以及当下热门的漫画作品。经过初评评审，有89部原创动漫作品入围终评。

秉承公平、公正的原则，经国内外业界人士、漫画名家的综合评审，此次“金猴奖”大赛评选出综合奖动画电影、动画系列片、动画短片、漫画共13个，其中获得综合奖动画电影金、银、铜奖的分别是北京光线影业有限公司的《哪吒之魔童降世》、上海东方梦工厂影视技术有限公司的《雪人奇缘》、上海淘米动画有限公司的《赛尔号大电影7疯狂机器城》；获得综合奖动画系列片金、银、铜奖的是中央广播电视总台央视动漫集团有限公司的《百鸟朝凤》、上海湘辰文化传播有限公司的《彩虹宝宝3》、中央广播电视总台央视动漫集团有限公司的《篮球旋风》、杭州好久不见影视动漫有限公司的《舒克贝塔》（后面两部作品同获铜奖）；获得综合奖动画短片金、银、铜奖的是吉林艺术学院的《生生不息》、北京盛世顺景文化传媒有限公司的《秋实》、Ustanova Zagreb film＆Anima的《BOBO》；获得综合奖漫画金、银、铜奖的是阿推的《風竹城》、北京彩条屋科技有限公司的《大物》、浙江教育出版社集团有限公司的《防灾减灾科普绘本系列——牛牛和妞妞》。此外，还评选出潜力奖动画短片10部、最佳动画短片2部、漫画5部、最佳漫画1部。

9月28日，首次“金猴奖”大赛入围作品创投对接会在热烈的洽谈氛围中举行，初步达成了多个合作意向。创投这一环节，是本届“金猴奖”大赛举办方为适应参赛方关于融资、IP开发、创建团队、宣传推广、国际发行等方面的需求，首次增设的一个环节，旨在为更多脱颖而出的优秀入围原创动漫作品提供从赛事走向产业的平台，打造赛事产业生态圈。这一举措，不仅为动漫创作方和合作方提供沟通交流的平台，也将提升动漫作品、创作者和企业三方在国内外业界的知名度和影响力，为动漫市场注入新鲜血液，吸引了中国动漫集团、华策集团、字节跳动、网易文创、快看漫画、首创郎园、蒸汽工场、磨铁动漫等多家企业参与。



