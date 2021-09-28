第十七届中国国际动漫节即将启幕

九月杭州，钱江潮涌，桂香满城。

在这美好的时节，第十七届中国国际动漫节将于9月29日正式拉开序幕。

本届中国国际动漫节由国家广播电视总局、中央广播电视总台、浙江省政府主办，杭州市人民政府、浙江省广播电视局、浙江广播电视集团承办。

9月28日下午，由中国国际动漫节执委会举办的第十七届中国国际动漫节新闻发布会在杭州白马湖建国饭店召开。中共杭州市委常委、宣传部长、中国国际动漫节执委会主任戚哮虎出席会议。中共杭州市委宣传部副部长、市文明办主任、中国国际动漫节执委会秘书长钮俊介绍了本届中国国际动漫节的筹备情况和特色亮点。

作为在中国共产党成立100周年、“十四五”开局之年、浙江高质量发展建设共同富裕示范区起步之年举办的一届中国国际动漫节，本届中国国际动漫节将在严密做好疫情防控工作的基础上，通过线上和线下相结合，组织开展展览展示、权威论坛、品牌赛事、商务交易和大型活动等五大板块若干项内容，集中展示中国动漫产业发展的最新成果、发展态势和前沿趋势，做到“线下不乏亮点，云端精彩无限”，确保内容“瘦身”、品质不减、品牌延续，以实际行动助推

新时代中国动漫产业高质量发展开好局，促进人民精神生活共同富裕，为杭州争当浙江高质量发展建设共同富裕示范区城市范例、浙江打造新时代文化高地、开创社会主义文化强国建设新局面赋予动漫文化底色。

亮点一：守护健康安全，精细做好疫情防控

动漫产业博览会全部使用电子票，采用实名制预约购票方式。所有展商、嘉宾、观众、媒体记者和工作人员信息接入“杭州健康码”大数据中心，进入场馆均须查验48小时内核酸检测阴性报告、“杭州健康码”和行程卡“双绿码”。同时，在保留预排、晋级总决赛资格的基础上，延期举办动漫彩车巡游、中国COSPLAY超级盛典、声优大赛等活动。

亮点二：弘扬主流价值，礼赞建党百年风华

推出“永远跟党走”红色动漫致敬百年风华主题展，集中展示《从未变过》等一批优秀红色动漫作品，以动漫的方式推动红色基因传承。设置国家广电总局季度和年度推优作品展、中央政法委“平安中国”动漫作品展等主题展，开设视听平台优秀儿童动画创作激励专场，展示动漫精品力作，彰显动漫“真善美”的精神内核。

亮点三：荟萃行业成果，凝聚产业发展信心

据初步统计，本届动漫节各板块活动至少吸引50多个国家和地区参与。虽然受到疫情冲击，动漫产业博览会仍然集聚了央视动漫集团、腾讯互娱、中南卡通、电魂网络和东京电视台等118家国内外动漫游戏龙头企业，荟萃了Hellokitty、漫威、乐高等300多个知名动漫游戏IP。值得一提的是，全球最大钢铁侠也将亮相动漫产业博览会。

亮点四：做强权威赛事，促进赛产一体发展

今年“金猴奖”大赛累计收到来自16个国家和地区的1175部原创动漫作品，其中包括130余部红色动漫原创作品，经评审共有89部作品入围终评。“金猴奖”入围作品创业投资对接会吸引80%以上的参赛企业参与，涉及领域和内容更加多元。“天眼杯”中国（杭州）国际少儿漫画大赛共吸引11个国家和地区的4万余件作品参赛。

亮点五：集聚业界大咖，共探行业前沿风向

动漫产业高峰论坛将聚焦推动新时代动漫产业高质量发展、助力精神富有文化先行进行深入交流探讨。其中，主论坛将联合央视财经频道《对话》栏目共探“‘动漫+’时代”；大师班将展望动漫电影发展新未来；精锐班将探讨后疫情时代动漫“走出去”的路径；圆桌班将聚焦传播主流文化分享经验和感悟。

亮点六：促进交流交易，服务双循环新格局

今年，国际动漫游戏商务大会首次移师杭州滨江白马湖，共设五大板块12项活动，将进一步提升创投大会和一对一商务洽谈等品牌项目，推出沉浸式商务交流应用场景，新增知识产权法务板块，促进盲盒衍生、剧本游戏交易等潮流文化交易，预计吸引近200家企业、60余家国内外买家和47个国家、地区的专业观众在线参与。

亮点七：传承优秀文化，促进假日文化消费

聚焦“国漫、国风、国潮、国创”，结合推动宋韵文化传承，在“国漫自由行”中增设新媒体自由行和舞台自由行活动，依托国风馆集结30多个国内知名华服品牌，首次推出“国潮X次元”盛典走秀活动，进一步提升逛展体验，在全力为年轻一代打造彰显文化自信的跨次元嘉年华的同时促进国庆期间文化消费。

亮点八：推进数智融合，打造智慧节展标杆

充分展示虚拟偶像、电竞游戏等数字应用新成果，体现动漫与影视、网文等领域的跨界融合新趋势。在动漫产业博览会现场设置交互式数字大屏，实时监测场内动态。优化提升“云上国漫”平台功能，创新打造沉浸式实景化3DVR展厅，推出系列云直播互动活动，让人们不在现场也能身临其境参与和感受动漫节。

（如需了解更多情况，敬请关注“中国国际动漫节”官方网站、微博和微信公众号。联系人：中国国际动漫节执委会办公室新闻宣传部范雨竹，联系电话： 17376513060）