第十六届中国国际动漫节动漫产业高峰论坛主论坛暨《对话》栏目专场录制——国家广播电视总局第四届社会主义核心价值观 动画短片扶持创作活动启动

9月29日下午，第十六届中国国际动漫节动漫产业高峰论坛主论坛举行。浙江省委常委、宣传部长朱国贤出席会议并启动第十六届中国国际动漫节开幕。浙江省委宣传部副部长、省电影局局长葛学斌，国家广播电视总局相关司局、中国传媒大学、省广播电视局、浙江广播电视集团有关负责人，杭州市领导戚哮虎、陈国妹参加。

动漫产业高峰论坛是中国国际动漫节的重要专业性活动，是一年一度动漫业界嘉宾云集、泰斗群聚的盛会，是国内外一流动漫专家学者智慧碰撞的舞台，是通过集思广益、出谋划策、方向引领推动中国动漫产业发展的重要平台，包括主论坛、大师班、新锐班、圆桌班等一系列高品质的对话、研讨和论坛活动。

第十六届中国国际动漫节动漫产业高峰论坛聚焦“新时代 新产业 漫道铮铮 初心不忘”这一主题，深入聚焦后疫情时代动漫产业发展和动漫作品创作进行交流探讨。动漫产业高峰论坛《对话》专场节目，以“动漫，多一种可能”聚焦动漫与新消费，邀请网易、腾讯、快看漫画、中南卡通、魔珐科技和玄机科技等原创动画、游戏、技术型企业展开专业的交流与分享。

在主论坛上，国家广播电视总局宣传司司长马黎作致词。她指出，全国动画行业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，繁荣精品创作，事业产业稳步发展，国产电视动画片发行305部、时长超过9万分钟，内容上更加聚焦主题主线、社会主义核心价值观，现实题材和传统文化题材更加突出，涌现出一批精品佳作。同时，她指出中国原创动画作品创作要面向时代，做有自信有担当的动画；面向未来，做有引领有力量的动画；面向产业，做有品牌有活力的动画；面向世界，做有格局有影响的动画。此外，她认为本届动漫节作为后疫情时代的大型文化会展，将更加凸显价值导向，弘扬正能量；更加凸显中国元素，坚定文化自信；更加凸显平台作用，推动产业发展；更加注重品牌塑造，扩大节展影响力；更加凸显数智赋能，推动文化与科技融合。

为繁荣国产动画精品创作，加快推动国产动画高质量发展，国家广电总局以本届动漫产业高峰论坛主论坛举办为契机，启动了第四届“理想照耀中国——社会主义核心价直观动画短片扶持创作活动”。中国传媒大学党委书记、校长廖祥忠介绍了本次活动的有关情况，并分享了连续15年参与中国国际动漫节的感受，充分肯定了中国国际动漫节在培育优秀作品与推进产业对接方面的重要平台作用。





