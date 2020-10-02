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“深圳国际电玩节”时尚升级 登陆华强北步行街，取消门票限制

资讯 狼小狼 2020年10月02日 10:23
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9月30日，国内首家全域节展“深圳国际时尚电玩节”在华强北正式启动本届深圳国际时尚电玩节”以“漫尚潮玩季，赶潮敢燥来”为主题，展期为9月30日至10月15日。

“深圳国际电玩节”时尚升级 登陆华强北步行街，取消门票限制 资讯 第1张

 

本届“深圳国际时尚电玩节”是深圳知名品牌项目“深圳国际电玩节”的升级版本，融入当下最具潮流时尚的元素，开展各类潮流展览、个性潮范赛事、IP形象打卡点以及潮流互动光影秀等。本届“深圳国际时尚电玩节”展期由原来的五天增加至十六天，展览时间也调整为下午三点至晚上九点，全面拓展消费空间，提升华强北夜间消费水平，点亮中心城区夜色。

 

打造“文化+科技”步行街，华强北焕发新活力

全域版的“深圳国际时尚电玩节”落户华强北，着眼“全时空、全媒体、全民共享”的全域思路，创建全业态的一站式消费体验，充分利用华强北主街北区公共空间及片区的潮流氛围，吸引90后、00后年轻社群，彰显华强北的年轻活力和时尚先锋风范。升级版的“深圳国际时尚电玩节”将为华强北注入新的活力与业态，重塑街区新形象，让商圈亮起来、让市民动起来、让消费火起来，力争将华强北打造成一流的文化科技时尚步行街、一流的夜经济聚集区和一流的全域时尚文化旅游目的地。

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知名展商云集，激活夜间经济

玩转宇宙的漫威英雄系列、未来风的雷神科技、俏皮趣味的森宝集装箱、视觉冲击力强烈的游卡桌游......记者在现场看到，每个展位都各有特色，看点十足，展位前人头攒动，游客络绎不绝，聚集了数千名动漫游戏爱好者在此拍摄短视频与互动直播，上演开放式的“街头秀场”。

据了解，本届展会有包括腾讯、多益网络、美国Funko POP!华强方特、玄机科技、雷神、游卡桌游、万悟生长、森宝积木在内的近百家国内外知名动漫游戏企业及潮玩品牌参展。漫威英雄系列、迪士尼公主系列、冰雪奇缘、Hello kitty、秦时明月、乐比悠悠和天眼等深受喜爱的知名IP也集体亮相。特别是由美国潮流文化创意公司Funko POP!引入的风靡全球的二十多个顶级潮玩IP形象雕塑,如美国街头艺术教父RON ENGLISH的作品、权力游戏、功夫熊猫、阿童木、星战等在街区内进行展示，成为众多爱好者向往的打卡点。

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开幕式当天，中国动画学会“新中国成立70周年动画回顾展”全面展示新中国在动画领域的辉煌成就；深圳市插画协会带来“庆祝深圳经济特区建立40周年插画作品展暨庆祝福田区建区30周年青少年插画作品展”回顾深圳历史变迁，展现福田蝶变风采。同时，还有知名COSPLAY团、国风盔甲团以及加多宝女神拉拉队到场助阵、深受喜爱的COSER音乐唱作人举办专场见面会，吸引了大量观众驻足围观，台上台下热情互动，掀起阵阵活动高潮。除此之外，展会期间还将举行三十余项不同类型的赛事活动。爱奇艺JUMP JUMP舞蹈大赛、加多宝COSPLAY大赛、蒙牛花果轻乳偶像大赛等赛事燃爆舞台、诠释热爱；“战马杯深圳市电子竞技锦标赛”总决赛、腾讯携手雷神科技联合举办的“第二届王者荣耀全国大赛海选赛深圳站”共掀电竞狂潮主办方还特别邀请了国内人气声优、唱见与主播空降现场粉丝互动，与众多粉丝一齐掀起电玩风暴。

除此之外，在联通5G信号全覆盖的现场还能体验到时下最热门的新款游戏、竞技感十足的VR技术与科技智慧的机器人，与知名唱见、声优与COSER进行一对一互动，和酷炫的IP互动装置来一张合照，进入全程设立的直播间过把主播瘾，夜幕降临时还能感受沉浸式的科技光影秀......全面感受开放式的“不打烊潮玩乐园”。通过打卡互动、舞台表演、明星签售等多种形式吸引众多动漫游戏爱好者参与打造一场24小时国际潮流文化年度盛会。

 

潮流助力破局 打造“十一”消费新地标

“深圳国际电玩节”作为知名文化节展品牌已成功运作六届。六年来，总入场观众达80余万人次，国内外知名动漫游戏参展企业超过1000家，微博话题阅读量1.6亿人次。“深圳国际电玩节”也得到社会各界的广泛关注和一致好评，并已逐步发展成为亚洲地区规模最大、影响最广、凝聚力最强的动漫游戏节展之一。

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今年是深圳经济特区建立40周年，在深圳的发展历程中，文化创意产业已成为深圳重要的支柱产业之一。本届“深圳国际时尚电玩节”之所以在华强北商业街举办，旨在突破传统意义上会议展览功能性的局限，重在以打造产业平台，构建生活场域，以新场景带动新消费，多维度激活街区人气，使华强北成为“十一”黄金周最“火”旅游目的地。同时，华强北科技时尚文化特色街区创建正紧锣密鼓展开，街区建设取得一定进展。作为我区正在创建的全市十大“特色街区”之一，将继续围绕内容注入、文化注入，持续丰富文化消费业态，以特色活动拉动人气，营造全业态一站式消费新体验。

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“深圳国际时尚电玩节”作为国内首家全域节展，力求在城市多维空间更新、城市品牌街区打造和城市多元形象呈现等方面多级提升，“文化+”推动深圳文化创意产业蓬勃发展。未来，“深圳国际电玩节”将进一步探索新的发展模式，不断突破与创新，力争打造国内外最具品牌影响力的动漫游戏展会。

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