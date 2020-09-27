9月25日

第十六届中国国际动漫节

主题地铁车站

精彩亮相啦！

也正式发车。

下面，就跟着小编一起乘上

动漫专列吧！

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△第十六届中国国际动漫节动漫地铁专列

动漫节品牌活动精彩亮相

分会场联动开启“全城动漫”模式

一进江陵路站地铁A通道，分别位于两侧的中国国际动漫节重要发展历程墙和第十六届中国国际动漫节品牌活动墙即刻映入眼帘。重要发展历程墙以“中国国际动漫节十六年十六事”为题，体现了从2005年至今中国国际动漫节发展进程中的十六件大事，对中国国际动漫节的发展历程进行了回顾。

在地铁一号线江陵路站站厅，还充分体现了第十六届中国国际动漫节11个分会场活动，营造“全城动漫”的浓厚氛围。

杭产动漫精彩亮相

共同助力国漫崛起

作为名副其实的“动漫之都”，杭州不仅有国家级的中国国际动漫节，也有国家级的动漫产业基地和教研基地，还有众多国内知名动漫游戏企业在此孵化和成长壮大。在本次动漫主题地铁活动中，还有诸多杭州动漫游戏优秀作品亮相，充分体现国漫、国风、国潮元素，共同助力中国动漫产业全面复苏、展现新机。

网易逆水寒以福鹤瑞兔为元素，将游戏《逆水寒》中千万名玩家携手绘制成的古风画卷印在了地铁车厢上，展现中华古风古韵；

余杭国漫孵化平台打造的“漫创余杭”主题车厢，重点展示杭产插画家、“国宝守护人”叶露盈的最新漫画力作《木兰辞》，弘扬国风国漫。此外，还有翻翻动漫、玄机科技、炎魂网络、蒸汽工场等杭州动漫游戏企业的精品力作，陪伴大家共度中秋国庆佳节。

今年的动漫专列中还有杭州市动漫游戏协会联合会员单位经典IP形象延伸设计的创意定制，车厢设计以金色和星空进行切割，对应的是梦想和现实；

动漫，让梦想照亮现实。

Cartoon&Animation bring dreams to life.

生活，因动漫更加多彩。

Cartoon&Animation make life more colorful.

一个节展与一座城市

动漫节与杭州同成长

自2005年以来，中国国际动漫节在杭州已经成功举办了十五届，参展企业和机构累计14400余家，参与人数累计1764.14万人次，交易额累计约1651.4亿元，国际化、专业化、产业化、品牌化程度不断提升，已经成为国内规模最大、人气最旺、影响力最广的动漫专业盛会。

再过几天，中国国际动漫节即将迎来十六芳华。历经16年，中国国际动漫节不仅见证了中国动漫产业发展的进程，促进了国内外动漫文化交流合作，也涵养了杭州城市动漫气质，推动了杭州“动漫之都”建设，让“动漫我的城市，动漫我的生活”的理念日益深入人心，潜移默化提升了人们的文化获得感和幸福感。

△地铁站合影框

地铁已经成为杭州主要的出行方式，今年动漫节也将全部采用地铁加免费公交接驳方式，倡导公共交通绿色出行。



