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花泽香菜、南条爱乃等献唱 《宝石幻想：光芒重现》双A面单曲发售决定

业内 狼小狼 2020年09月27日 12:16

KLab株式会社（总部：东京都港区、代表取缔役社长：森田英克、以下称“KLab”）和株式会社KADOKAWA（总公司：东京都千代田区、董事长：松原真树、以下称“KADOKAWA”）宣布，以“魔法”x“偶像”为主题的跨媒体项目《宝石幻想：光芒重现 ～这个世界的偶像会魔法～》（以下简称《宝石幻想：光芒重现》），传说中的组合“Ray”的双A面单曲《Beautiful World / HYBRID》将于2020年11月25日（周三）在日本发售。


同时，除Lapis Re:LiGHTs·Stars的第二张专辑的发售外、还有线上发行单曲等乐曲相关的内容陆续公开！

花泽香菜、南条爱乃等献唱 《宝石幻想：光芒重现》双A面单曲发售决定 业内 第1张

传说中的组合“Ray”的双A面单曲《Beautiful World / HYBRID》发售决定

花泽香菜、南条爱乃等献唱 《宝石幻想：光芒重现》双A面单曲发售决定 业内 第2张

《宝石幻想：光芒重现》中传说中的组合“Ray”的双A面单曲《Beautiful World / HYBRID》确定发售！封面设计是U35老师所绘的插画，作詞·作曲由TAKU INOUE老师，ヒゲドライバー老师担当，是一张非常特别的双A面单曲。


为迎接11月25日（周三）的发售，目前预约已经开始！本次也有附带豪华特典的初回限定盘！


同时，官方bilibili空间也已公布了试听视频。


※该单曲CD目前在中国区域暂无发售计划，还请谅解


◆《Beautiful World》


作词·作曲·编曲：TAKU INOUE


◆《HYBRID》


作词·作曲：ヒゲドライバー


编曲：ヒゲドライバー、TAKU INOUE


【发售日】


2020年11月25日（周三）


【价格】


初回限定盘（CD+周边)　￥1,800＋税 VIZL-1821


通常盘(CD)　￥1,200＋税 VICL-37570


【初回限定盘特典】


·U35老师绘制的外封套


·原创徽章（共5种，随机封入1种）


【预约开始时间】


预约进行中


【特设网站】


https://www.lapisrelights.com/lp/beautiful_world/


【试听视频】


Ray《Beautiful World / HYBRID》


https://www.bilibili.com/video/BV1xz4y1Z7dh/


【版权标记】


(C)2020 JVCKENWOOD Victor Entertainment Corp. All rights reserved.


(C)2017 KLabGames


(C)KADOKAWA CORPORATION 2017


◆关于Ray


由维尔兰德第一公主伊莉莎担任队长，传说中的组合。她们成就卓著，广为众人所知，是实至名归的顶级魔女。


成员：伊莉莎（CV:花泽香菜）、克洛伊（CV:南条爱乃）、卡米拉（CV:上坂堇）、让叶（CV:佐仓绫音）、安洁（CV:雨宮夕夏）


组合介绍


https://www.lapisrelights.com/unit/ray/


角色介绍


https://www.lapisrelights.com/character/


LiGHTs《700,000,000,000,000,000,000,000（セブンハンドレッドセクスティリァ◇）の空で》单曲流媒体发行决定！

花泽香菜、南条爱乃等献唱 《宝石幻想：光芒重现》双A面单曲发售决定 业内 第3张

动画片中出现的“LiGHTs”的《700,000,000,000,000,000,000,000（セブンハンドレッドセクスティリァ◇）の空で》将于10月14日（周三）开始流媒体发行。


【发行开始日】


2020年10月14日（周三）


【发行媒体】


Apple Music、iTunes Store、レコチョク、mora（モーラ）之外，也将在各大音乐流媒体及线上平台进行发行。


Lapis Re:LiGHTs·Stars 2nd专辑发售决定！

花泽香菜、南条爱乃等献唱 《宝石幻想：光芒重现》双A面单曲发售决定 业内 第4张

Lapis Re:LiGHTs·Stars的第二张专辑确定发售！包含动画片中的曲目在内，6个组合的新曲将收录其中！


【发售日配信开始日】


计划为2020年12月


※详细信息将陆续公开。


12月5日（周六）免费收看！粉丝感谢祭即将举办！


动画《宝石幻想 光芒重现》播出期间举办的「100万投稿应援活动」，最终达成了100万的投稿。为此，我们决定举办粉丝感谢祭活动！

花泽香菜、南条爱乃等献唱 《宝石幻想：光芒重现》双A面单曲发售决定 业内 第5张

◆「宝石幻想：光芒重现粉丝感谢祭 ～我们和”你”的STARTRAIL〜」


【举办时间】


2020年12月5日（周六）


【出演者】


◆LiGHTs（霓光）


安斋由香里、久保田梨沙、向井莉生、佐伯伊织、山本瑞稀


◆IV KLORE（四重异奏）


星乃叶月、岭内知美、筱原侑、中山瑶子


◆この花は乙女（花为乙女）


本泉莉奈、铃木亚理沙、大野柚布子


◆シュガーポケッツ（口袋甜心）


早濑雪未、广濑世华、赤尾光


◆Sadistic★Candy（小恶魔★糖果）


雨宫夕夏、松田利冴


◆supernova（超新星）


樱木夕、奥纱瑛子、伊藤遥


本次感谢祭活动将在线上举办。观看免费，欢迎大家都来参加！


活动详情将在官网上陆续公开。


宝石幻想：光芒重现～这个世界的偶像会魔法～ 概要


名       称  宝石幻想：光芒重现 ～这个世界的偶像会魔法～


游戏类型和魔女（偶像）一起创造奇迹的养成RPG


官方微博                     ＠宝石幻想_光芒重现


官方bilibili空间               https://space.bilibili.com/429881822


官网            https://www.lapisrelights.com


版权标记


(C)2017 KLabGames


(C)KADOKAWA CORPORATION 2017


(C)Shengqu Games.Published by bilibili Game


株式会社KADOKAWA


公司名        株式会社KADOKAWA


公司代表     代表取缔役社长　松原眞樹


公司设立     2014年10月1日


注册资本     206亿日元


本社所在地   〒102-8177　東京都千代田区富士見二丁目13番3号


业务内容：对运营出版业务、影像业务、版权业务、数字内容业务、网络娱乐服务以及内容企划/开发/管理、视频社区服务管理等的公司进行经营管理，同时进行其附带或相关事业


URL    https://www.kadokawa.co.jp/


※其他，文中记载的公司名、产品名、服务名均为各公司所持有的商标或注册商标。


KLab简介


公司名：KLab株式会社（英文名：KLab Inc.）


公司代表：代表取締役社長：森田英克


公司设立：2000年8月1日


资本金：48亿5296万日元（截至2020年8月末）


总部所在地：〒106-6122 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー


业务内容：移动在线游戏的企划·开发·运营公司


官网：http://www.klab.com/jp

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