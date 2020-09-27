花泽香菜、南条爱乃等献唱 《宝石幻想：光芒重现》双A面单曲发售决定

KLab株式会社（总部：东京都港区、代表取缔役社长：森田英克、以下称“KLab”）和株式会社KADOKAWA（总公司：东京都千代田区、董事长：松原真树、以下称“KADOKAWA”）宣布，以“魔法”x“偶像”为主题的跨媒体项目《宝石幻想：光芒重现 ～这个世界的偶像会魔法～》（以下简称《宝石幻想：光芒重现》），传说中的组合“Ray”的双A面单曲《Beautiful World / HYBRID》将于2020年11月25日（周三）在日本发售。







同时，除Lapis Re:LiGHTs·Stars的第二张专辑的发售外、还有线上发行单曲等乐曲相关的内容陆续公开！

传说中的组合“Ray”的双A面单曲《Beautiful World / HYBRID》发售决定

《宝石幻想：光芒重现》中传说中的组合“Ray”的双A面单曲《Beautiful World / HYBRID》确定发售！封面设计是U35老师所绘的插画，作詞·作曲由TAKU INOUE老师，ヒゲドライバー老师担当，是一张非常特别的双A面单曲。





为迎接11月25日（周三）的发售，目前预约已经开始！本次也有附带豪华特典的初回限定盘！





同时，官方bilibili空间也已公布了试听视频。





※该单曲CD目前在中国区域暂无发售计划，还请谅解





◆《Beautiful World》





作词·作曲·编曲：TAKU INOUE





◆《HYBRID》





作词·作曲：ヒゲドライバー





编曲：ヒゲドライバー、TAKU INOUE





【发售日】





2020年11月25日（周三）





【价格】





初回限定盘（CD+周边) ￥1,800＋税 VIZL-1821





通常盘(CD) ￥1,200＋税 VICL-37570





【初回限定盘特典】





·U35老师绘制的外封套





·原创徽章（共5种，随机封入1种）





【预约开始时间】





预约进行中





【特设网站】





https://www.lapisrelights.com/lp/beautiful_world/





【试听视频】





Ray《Beautiful World / HYBRID》





https://www.bilibili.com/video/BV1xz4y1Z7dh/





【版权标记】





(C)2020 JVCKENWOOD Victor Entertainment Corp. All rights reserved.





(C)2017 KLabGames





(C)KADOKAWA CORPORATION 2017





◆关于Ray





由维尔兰德第一公主伊莉莎担任队长，传说中的组合。她们成就卓著，广为众人所知，是实至名归的顶级魔女。





成员：伊莉莎（CV:花泽香菜）、克洛伊（CV:南条爱乃）、卡米拉（CV:上坂堇）、让叶（CV:佐仓绫音）、安洁（CV:雨宮夕夏）





组合介绍





https://www.lapisrelights.com/unit/ray/





角色介绍





https://www.lapisrelights.com/character/





LiGHTs《700,000,000,000,000,000,000,000（セブンハンドレッドセクスティリァ◇）の空で》单曲流媒体发行决定！

动画片中出现的“LiGHTs”的《700,000,000,000,000,000,000,000（セブンハンドレッドセクスティリァ◇）の空で》将于10月14日（周三）开始流媒体发行。





【发行开始日】





2020年10月14日（周三）





【发行媒体】





Apple Music、iTunes Store、レコチョク、mora（モーラ）之外，也将在各大音乐流媒体及线上平台进行发行。





Lapis Re:LiGHTs·Stars 2nd专辑发售决定！

Lapis Re:LiGHTs·Stars的第二张专辑确定发售！包含动画片中的曲目在内，6个组合的新曲将收录其中！





【发售日配信开始日】





计划为2020年12月





※详细信息将陆续公开。





12月5日（周六）免费收看！粉丝感谢祭即将举办！





动画《宝石幻想 光芒重现》播出期间举办的「100万投稿应援活动」，最终达成了100万的投稿。为此，我们决定举办粉丝感谢祭活动！

◆「宝石幻想：光芒重现粉丝感谢祭 ～我们和”你”的STARTRAIL〜」





【举办时间】





2020年12月5日（周六）





【出演者】





◆LiGHTs（霓光）





安斋由香里、久保田梨沙、向井莉生、佐伯伊织、山本瑞稀





◆IV KLORE（四重异奏）





星乃叶月、岭内知美、筱原侑、中山瑶子





◆この花は乙女（花为乙女）





本泉莉奈、铃木亚理沙、大野柚布子





◆シュガーポケッツ（口袋甜心）





早濑雪未、广濑世华、赤尾光





◆Sadistic★Candy（小恶魔★糖果）





雨宫夕夏、松田利冴





◆supernova（超新星）





樱木夕、奥纱瑛子、伊藤遥





本次感谢祭活动将在线上举办。观看免费，欢迎大家都来参加！





活动详情将在官网上陆续公开。





宝石幻想：光芒重现～这个世界的偶像会魔法～ 概要





名 称 宝石幻想：光芒重现 ～这个世界的偶像会魔法～





游戏类型和魔女（偶像）一起创造奇迹的养成RPG





官方微博 ＠宝石幻想_光芒重现





官方bilibili空间 https://space.bilibili.com/429881822





官网 https://www.lapisrelights.com





版权标记





(C)2017 KLabGames





(C)KADOKAWA CORPORATION 2017





(C)Shengqu Games.Published by bilibili Game





株式会社KADOKAWA





公司名 株式会社KADOKAWA





公司代表 代表取缔役社长 松原眞樹





公司设立 2014年10月1日





注册资本 206亿日元





本社所在地 〒102-8177 東京都千代田区富士見二丁目13番3号





业务内容：对运营出版业务、影像业务、版权业务、数字内容业务、网络娱乐服务以及内容企划/开发/管理、视频社区服务管理等的公司进行经营管理，同时进行其附带或相关事业





URL https://www.kadokawa.co.jp/





※其他，文中记载的公司名、产品名、服务名均为各公司所持有的商标或注册商标。





KLab简介





公司名：KLab株式会社（英文名：KLab Inc.）





公司代表：代表取締役社長：森田英克





公司设立：2000年8月1日





资本金：48亿5296万日元（截至2020年8月末）





总部所在地：〒106-6122 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー





业务内容：移动在线游戏的企划·开发·运营公司





官网：http://www.klab.com/jp