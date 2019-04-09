还原度100% | 2019国漫COSPLAY“颜王”诞生，美得没séi了

经过近两个月的比赛及投票2019年 国漫 COSPLAY平面大赛圆满落幕！本次国漫COSPLAY平面大赛通过网上投票的方法进行下面国漫君就要公布结果啦！快着看有没有你的作品吧~

按照大赛赛制，我们从有效作品中整理出了

多人组：金奖，银奖，铜奖各一 单人组：金奖，银奖，铜奖各一 逆水寒专属奖项：单人组，多人组各一 （逆水寒专属奖项由逆水寒官方在投稿作品中选出） 共8组获奖作品 （因篇幅原因，仅截取获奖作品部分进行展示） 一起来看看吧~ 单人组 金奖 作品名：华风夏韵，洛水天依 CN：魔法小YQ 洛天依是我最喜欢的虚拟歌姬（没有之一！），她的很多曲子我都循环了无数遍，到乐渣如我都会唱的地步。



单人组 银奖 作品名：魔笛MAGI 辛巴德巴力魔装 CN：馅儿 愤怒与英杰的精灵啊！附于我体，化吾身为伟大的魔神！



单人组 铜奖 作品名：问灵十三载，等一不归人 CN：稚子阿喋 玄正二十五年， 岁次乙酉。 仙门百家借为民除害的名义发动乱葬岗之战，实则乃有心人士从中作梗，煽动人心， 欲借姑苏蓝氏，云梦江氏，兰陵金氏，清河聂氏四大家之手除去夷陵老祖魏无羡，收其所制的阴虎符为己用。 此战曾轰动一时，最终夷陵老祖身死魂消。 世间也再无当年云梦少年魏无羡。 “我无法断言你的所作所为对错如何，但无论对错，我愿意与你一起承担所有后果。”



多人组 金奖 作品名：青蛇 CN：莉莉丝轰轰 此生若是错在相逢， 求一个善终。



多人组 银奖 作品名：食之契约 CN：社会小队

食契是大家沉迷 游戏 一时兴起引发的产物。

多人组 铜奖 作品名：古剑奇谭网络版——剑鸣流花剧情篇

CN：烤死破累秘密结社 古剑奇谭网络版：三宗六派维系着世间的太平，然则邪教惊蛰教的复出，扰乱了世间的安宁。狐仙一脉的流花宫遭遇突袭，大宫主被绑架，三宗六派出动援救流花宫。他们的命运会走向何方……

逆水寒专属奖·单人组 作品名：逆水寒——顾惜朝 CN：尤小棋 青云之志，是顾惜朝的执念。为了得到实现志向的机会，他放弃好友知交、双手沾满血腥，江湖上人人欲得而诛之。血海深仇使得顾惜朝再无回头余地，步步前行，退无可退，最终落得爱妻香消玉殒、独自癫狂而去的下场。 逆水行舟，彻骨孤寒，这一场对自己的追杀中，他逃避的，是碌碌一生的庸常命运。明阴阳懂八卦，晓奇门知遁甲，运筹帷幄之中，决胜千里之外，自比管仲乐毅之才；因为他是英武绝伦，有擎天架海之才的顾惜朝，所以想飞之心，永远不死。

逆水寒专属奖·多人组 作品名：逆水寒——会呼吸的江湖 CN：汴京第一偶像团 息红泪：枣糕 李师师：梵音vocie 戚少商：便便哥 雷纯：落落大魔王 神相：陈三岁



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