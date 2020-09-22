C.A.K.E. TALK新锐班 | 动漫，乘风破浪的未来





“C.A.K.E. TALK”是中国国际动漫节动漫产业高峰论坛打造的特色品牌，“C.A.K.E”取自“Creative创意, Animation动画, Knowledge知识, Exchange交流，四个单词的首字母”。作为专业人士创新思想展示和碰撞的盛会，第十六届中国国际动漫节“C.A.K.E. TALK”将拟定于2020年9月29日至9月30日在中国国际动漫节主会场，滨江区白马湖建国饭店为大家呈现动漫创意交流的年度盛宴。

“C.A.K.E. TALK---Young（新锐班）”聚焦动漫影视领域年轻的研究者、艺术家和业内人士，结合动漫方式表达青年原创者的观点。本期活动，将通过视频连线或现场分享的方式特邀奋斗在好莱坞的中国动画人、杭州本土原创动画导演、动漫教师兼创作人和知名网络达人，围绕“动漫，乘风破浪的未来”展开观点讨论，分享各自的经验与感悟。

本次C.A.K.E. TALK 新锐班

有哪些大咖会与我们一起交流呢？

国漫君马上为你揭晓！

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动漫产业高峰论坛新锐班

C.A.K.E. TALK---Young

时间：2020年9月30日09:30-12:30

地点：建国饭店宴会厅A厅

形式：嘉宾演讲（每人18分钟）+观众互动

演讲嘉宾

想和大咖们近距离交流吗？



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