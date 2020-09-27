购票指南&精彩限定玩法，你想知道的都在这里！

第十六届中国国际动漫节
进入第 4天倒计时了！
现在国漫君就为大家带来一波
购票攻略以及精彩玩法，
一定要仔细看好了哟!
购票攻略
第十六届中国国际动漫节
产业博览会门票要怎么买？
5种购票方式，国漫君带你 一图读懂！
↓↓↓
展会名称：
第十六届中国国际动漫节产业博览会
展会时间：2020年9月29日-10月4日
开馆时间：09:00-17:00 （16:00后停止入场）
展会地点：
浙江省杭州市（滨江）白马湖国际会展中心
电子票价：
9月29日-30日 日票35元/人，10月1日-4日 日票50元/人，一米以下小朋友免票（须家长陪同）
限定版玩法
今年动漫节全新推出了
限定版IP联名纪念票和 官方纪念卡
天眼、解神者、逆水寒、秦时明月……
左右滑动查看
你期待哪个动漫/游戏人物
永久留存在你的卡包里？
快来看看怎么领吧！
现在，只要 在指定日分享电子门票
就能生成你心仪的IP联名纪念票了
官方纪念卡仅在本届产业博览会期间
限量发售，
现场免费申请、免费配送，
持卡用户可获得
专属纪念卡套、动漫周边等福利，
满足活动条件，即可免费获得
下届中国国际动漫节产业博览会电子门票！
■ TIPS
另外，国漫君要提醒大家的是
COSPLAY超级盛典
和中国国际动漫节产业博览会门票不通用
关注COSPLAY超级盛典的朋友
请关注动漫节官网
小伙伴们记得收藏好这份攻略，
准备好钱包买买买一波~
也别忘了把这个好消息
告诉身边的亲朋好友哦~
评论