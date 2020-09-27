Hi, 请登录

购票指南&精彩限定玩法，你想知道的都在这里！

资讯 狼小狼 2020年09月27日 10:41

第十六届中国国际动漫节

进入第 4天倒计时了！

现在国漫君就为大家带来一波

第十六届中国国际动漫节产业博览会的

购票攻略以及精彩玩法

一定要仔细看好了哟!

购票指南&精彩限定玩法，你想知道的都在这里！ 资讯 第1张

购票攻略

第十六届中国国际动漫节

产业博览会门票要怎么买？

5种购票方式，国漫君带你 一图读懂

↓↓↓

展会名称：

第十六届中国国际动漫节产业博览会

展会时间：2020年9月29日-10月4日

开馆时间：09:00-17:00 （16:00后停止入场）

展会地点：

浙江省杭州市（滨江）白马湖国际会展中心

电子票价：

9月29日-30日 日票35元/人，10月1日-4日 日票50元/人，一米以下小朋友免票（须家长陪同）


购票指南&精彩限定玩法，你想知道的都在这里！ 资讯 第2张

购票指南&精彩限定玩法，你想知道的都在这里！ 资讯 第3张

限定版玩法

今年动漫节全新推出了

限定版IP联名纪念票官方纪念卡

天眼、解神者、逆水寒、秦时明月……

购票指南&精彩限定玩法，你想知道的都在这里！ 资讯 第4张

购票指南&精彩限定玩法，你想知道的都在这里！ 资讯 第5张

购票指南&精彩限定玩法，你想知道的都在这里！ 资讯 第6张

购票指南&精彩限定玩法，你想知道的都在这里！ 资讯 第7张

购票指南&精彩限定玩法，你想知道的都在这里！ 资讯 第8张

购票指南&精彩限定玩法，你想知道的都在这里！ 资讯 第9张


左右滑动查看


你期待哪个动漫/游戏人物

永久留存在你的卡包里？

快来看看怎么领吧！

现在，只要 在指定日分享电子门票

就能生成你心仪的IP联名纪念票了

购票指南&精彩限定玩法，你想知道的都在这里！ 资讯 第10张

官方纪念卡仅在本届产业博览会期间

限量发售

现场免费申请、免费配送，

持卡用户可获得

专属纪念卡套、动漫周边等福利

满足活动条件，即可免费获得

下届中国国际动漫节产业博览会电子门票！

购票指南&精彩限定玩法，你想知道的都在这里！ 资讯 第11张

■ TIPS

另外，国漫君要提醒大家的是

COSPLAY超级盛典

和中国国际动漫节产业博览会门票不通用

关注COSPLAY超级盛典的朋友

请关注动漫节官网

小伙伴们记得收藏好这份攻略，

准备好钱包买买买一波~

也别忘了把这个好消息

告诉身边的亲朋好友哦~

购票指南&精彩限定玩法，你想知道的都在这里！ 资讯 第12张

购票指南&精彩限定玩法，你想知道的都在这里！ 资讯 第13张


相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址
△往届中国国际动漫节动漫地铁专列
2018年，为营造杭州动漫特色文化氛围，打造“永不落幕的动漫节”，由杭州市动漫游戏产业发展中心联合杭州地铁集团、杭港地铁、风盛传媒，在地铁1号线江陵路站推出了全国首个动漫地铁车站，先后策划了“动漫温暖回家路”“中国很赞，精彩国漫”“杭州COSPLAY文化节”等系列主题，受到社会各界关注和好评，成为杭州“动漫之都”的一道亮丽风景，也助推了杭州动漫特色文化打造。
未命名2020-09-27阅读(7)
  • 购票指南&精彩限定玩法，你想知道的都在这里！ 购票指南&精彩限定玩法，你想知道的都在这里！2020-09-27阅读(17)
  • 动漫，让生活更美好——第十六届中国国际动漫节主题地铁精彩亮相 动漫，让生活更美好——第十六届中国国际动漫节主题地铁精彩亮相2020-09-27阅读(20)
  • 动画《全职高手》第二季今日开播 兴欣集结开启全新篇章 动画《全职高手》第二季今日开播 兴欣集结开启全新篇章 2020-09-25阅读(200)
  • 第十六届中国国际动漫节即将拉开序幕 第十六届中国国际动漫节即将拉开序幕2020-09-24阅读(261)
  • 精彩赛制&豪华阵容&更多玩法，声优大赛总决赛将精彩呈现！ 精彩赛制&豪华阵容&更多玩法，声优大赛总决赛将精彩呈现！2020-09-24阅读(531)

    • 热门标签TOP TAGS

    中国国际动漫节漫画动画动漫动画化舞台剧视觉图剧场版完结真人化国漫ChinaJoy声优集英社游戏花泽香菜漫展真人版中国IP二次元手游漫改真人网易上海

    关于梦域动漫网

      梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

      版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
    梦域动漫网
    关注我们
    微博 微信
    微信号
         feed
    评论