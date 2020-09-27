购票指南&精彩限定玩法，你想知道的都在这里！

△往届中国国际动漫节动漫地铁专列

2018年，为营造杭州动漫特色文化氛围，打造“永不落幕的动漫节”，由杭州市动漫游戏产业发展中心联合杭州地铁集团、杭港地铁、风盛传媒，在地铁1号线江陵路站推出了全国首个动漫地铁车站，先后策划了“动漫温暖回家路”“中国很赞，精彩国漫”“杭州COSPLAY文化节”等系列主题，受到社会各界关注和好评，成为杭州“动漫之都”的一道亮丽风景，也助推了杭州动漫特色文化打造。