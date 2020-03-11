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原创动画《BNA 全新动物》新视觉图、追加声优公开，Netflix先行播出

资讯 musquall 2020年03月11日 14:53

      周二（3月10日），工作室Trigger的原创动画《BNA 全新动物》在其官方网站公布了动画视觉图、追加声优以及动画的具体播出时间。

动画新视觉图


原创动画《BNA 全新动物》新视觉图、追加声优公开，Netflix先行播出 资讯 第1张


这次公布的追加声优如下：

石崎浩一 cv 乃村健次
立木勇次 cv 中博史
ジェム・ホーナー cv 家中宏
メリッサ・ホーナー cv 斉藤貴美子
ジュリアーノ・フリップ cv 多田野曜平
白水総理 cv 大塚芳忠

      动画将从4月8起在富士电视台节目“+Ultra”播出，具体播出时间如下：

富士电视台：2020年4月8日起每周三24:55～25:25
关西电视台：2020年4月9日起每周四25:55～26:25
东海电视台：2020年4月11日起每周六25:50～26:20
西日本电视台：2020年4月8日起每周三25:55～26:25
北海道文化放送：2020年4月12日起每周日25:15～25:45
BS富士：2020年4月15日起每周三24:00～24:30


     动画也会从3月21日起在Netflix先行播出第1话至第6话。

原创动画《BNA 全新动物》新视觉图、追加声优公开，Netflix先行播出 资讯 第2张

原创动画《BNA 全新动物》新视觉图、追加声优公开，Netflix先行播出 资讯 第3张

动画主要声优如下：

影森みちる cv 诸星堇
大神士郎 cv 细谷佳正
日渡なずな cv 长绳麻理亚
アラン・シルヴァスタ cv 石川界人
バルバレイ・ロゼ cv 高島雅羅　
マリー伊丹 cv 村瀬迪与
石崎浩一 cv 乃村健次
立木勇次 cv 中博史
ジェム・ホーナー cv 家中宏
メリッサ・ホーナー cv 斉藤貴美子
ジュリアーノ・フリップ cv 多田野曜平
白水総理 cv 大塚芳忠

动画主要制作人员如下：

监督：吉成曜
系列构成：中島かずき
概念艺术：Genice Chan
角色设计：芳垣祐介
总作画监督：竹田直樹
美术监督：野村正信
色彩设计：垣田由紀子
摄影监督：設楽希
编辑：坪根健太郎
音乐：mabanua
动画制作：TRIGGER



本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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