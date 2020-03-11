TV版动画《文豪与炼金术师》4月3日播出，追加声优公布

周二（3月10日），TV版动画《文豪与炼金术师～审判的齿轮～（日语：文豪とアルケミスト ～審判ノ歯車～）》在其官方网站公布了动画的具体播出时间和动画的新追加声优。



动画将于4月3日起在东京电视台等陆续播出，具体时间如下：



东京电视台：2020年4月3日起每周五25:23～

大阪电视台：2020年4月3日起每周五26:10～

爱知电视台：2020年4月3日起每周五26:05～



动画官方网站宣布，泰勇气、冈本信彦和高桥孝治将加盟动画，他们分别为佐藤春夫、谷崎润一郎和堀辰雄配音。



左起佐藤春夫（CV：泰勇气）、谷崎润一郎（CV：冈本信彦）、堀辰雄（CV：高桥孝治）。



动画主要制作人员如下：



原作：DMM GAMES

世界观监修：イシイジロウ

监督：渡部稳宽

系列构成・脚本：熊谷纯

角色设计・总作画监督：中嶋敦子

音乐：坂本英城

音响监督：えびなやすのり

动画制作：OLM



动画主要声优如下：



芥川龙之介 cv 诹访部顺一

太宰治 cv 中村悠一

中原中也 cv 柿原徹也

岛崎藤村 cv 立花慎之介

织田作之助 cv 小野坂昌也

德田秋声 cv 渡边拓海

坂口安吾 cv 杉田智和

萩原朔太郎 cv 野岛健儿

室生犀星 cv 逢坂良太

志賀直哉 cv 前野智昭

武者小路実篤 cv KENN

菊池寛 cv 三木真一郎

久米正雄 cv 吉野裕行

佐藤春夫 cv 泰勇气

谷崎润一郎 cv 冈本信彦

堀辰雄 cv 高桥孝治

猫 cv 大河元气



TV版动画《文豪与炼金术师～审判的齿轮～（日语：文豪とアルケミスト ～審判ノ歯車～）》改编自DMM GAMES的电脑网页及智能手机双平台游戏《文豪与炼金术师》。电脑网页版于2016年11月上线，智能手机版于2017年6月上线。原作游戏是一款女性向文豪转生题材SLG策略游戏。在游戏中，玩家需要组成自己的文豪队伍，然后通过“潜书”进入书本的世界进行探索和战斗，通过“开花”养成文豪提高他们的战斗力，战斗后的文豪们可以在“食堂”中进行回复。由原作游戏改编的舞台剧于2019年2月至3月在东京和京都公演。





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