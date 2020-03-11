《小魔女DoReMi》20周年纪念作品《寻找见习魔女》公布三名男性声优

周二（3月10日），《小魔女DoReMi》20周年纪念剧场版动画《寻找见习魔女（日语：魔女見習いをさがして）》公布了三名男性声优，他们分别是三浦翔平、石田彰、浜野谦太。









大宫龙一 cv 三浦翔平

矢部隼人 cv 石田彰

久保圣也 cv 浜野谦太



剧场版动画将于2020年5月15日在日本上映。



动画主要制作人员如下：



监督：佐藤顺一、镰谷悠

企划：关弘美

剧本：栗山绿

角色设计、总作画监督：马越嘉彦

作画监督：中村章子

美术设定：田尻健一

MAHO堂设定：行信三、ゆきゆきえ

色彩设计：辻田邦夫

动画制作：东映动画

制作：东映、东映动画



动画主要声优如下：



长濑空 cv 森川葵

吉月米蕾 cv 松井玲奈

川谷丽华 cv 百田夏菜子

春风DoReMi cv 千叶千惠巳

藤原羽月 cv 秋谷智子

妹尾爱子 cv 松冈由贵

濑川音符 cv 宍户留美

飞鸟桃子 cv 宫原永海

春风泡泡 cv 石毛佐和

矢部隼人 cv 石田彰

久保圣也 cv 滨野谦太

大宫龙一 cv 三浦翔平



《寻找见习魔女》是动画《小魔女DoReMi》的20周年纪念作品。故事围绕三位年龄境遇各不相同的展开女生展开。在东京工作、语言能力突出的27岁女性吉月ミレ，以成为教师为目标的22岁大学生長瀬ソラ，以及为了升学努力打工的20岁自由职业者川谷レイカ,三人通过“魔法玉”结实并一起踏上了旅途。







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