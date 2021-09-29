腾讯视频携“小企鹅成长号”入驻中国国际动漫节 以“真善美”护航少儿健康成长

9月29日，第十七届中国国际动漫节在杭州盛大启幕。作为国内领先的综合在线视频平台，腾讯视频携29部少儿明星IP，以“探世界 α世代之小企鹅成长号”为主题深度参与此次盛会，其中，不仅有6部原创作品于国内首次发布，还有2部优秀原创作品入围了大会最高荣誉“金猴奖”。在28日的动漫节新闻发布会上，腾讯视频作为大会合作伙伴代表发言致辞，率先公布了在少儿领域的深耕成果与“7岁+”创新赛道计划。在接下来的动漫节期间，腾讯视频也将进一步深入品牌联合展馆、产业高峰论坛精锐班等直面用户、对话行业的多个环节，并举办“花海亲子嘉年华”和主题私享汇，全面展现腾讯视频在少儿内容领域的深刻洞察与领先布局。

以“真善美”内核打磨少儿精品 前瞻布局新赛道

中国国际动漫节由国家广播电视总局、中央广播电视总台、浙江省人民政府主办，杭州市人民政府、浙江省广播电视局和浙江广播电视集团承办，是目前规模最大、人气最旺、影响最广的国家级动漫专业盛会，同时也是中国动漫产业蓬勃发展成果的缩影。

迎应本次大会“共富新时代·动漫创未来”的主旨，腾讯视频集结大批优质作品，以“探世界 α世代之小企鹅成长号”的概念打造，展示了对少儿内容领域的密切关注和积极参与。在发布会致辞中，腾讯在线视频平台运营部少儿频道负责人厍寅斌再次强调了腾讯视频为孩子们筛选优质内容、陪伴健康成长的一贯理念与创新成果，并响应广电总局的号召，表达了坚持维护动画作品“真善美”内核的决心。同时，腾讯视频也带着敏锐的行业经验窥见新趋势，将深度聚焦7-12岁少儿用户新赛道的上游源头合作，以“多元化布局”为核心，围绕“儿童剧”、“合家欢” 两个突破点构建用户内容，打造多元化、标杆化、规模化的内容矩阵。

6大作品首次亮相 接轨国际引领海内外“破圈共富”

作为动漫节的一大看点，丰富多元的动画IP作品今年再度聚焦了行业内外的目光。在 “小企鹅成长号”的精品内容列车上，腾讯视频一口气带来了《寻梦泡泡岛》《我的同学是美人鱼》《动物神探队》《乌龙院笑传》《匠匠匠》《The Coop Troop》六部风格各异的原创新作。与浙江本土动漫企业联动打造的《舒克贝塔》《乌龙院笑传》《旗旗号巡洋舰》，开启儿童真人赛道的《故宫里的大怪兽》《米小圈上学记》《超战真人》《我变成了超人》等，也代表了腾讯视频在少儿内容多元化上的探索实践。其中，备受观众喜爱的经典作品《舒克贝塔2》与国内首部“真人+CG”青少超级剧集《故宫里的大怪兽》还凭借科技、艺术、内涵的兼具入围大会“金猴奖”，在积累了高人气和高口碑之后，再获行业认可。

深度契合大会“推动产业共富”的大话题，在搭建高品质内容矩阵的过程中，腾讯视频不断与国际接轨，引入国际优秀创作者推动“破圈共富”。得益于此，腾讯视频也借由“小企鹅成长号”，带来了由获得奥斯卡提名的Thierry Marchand和Sean McCormack执导的《小企鹅的冒险》，由奥斯卡获奖导演Laurent Witz执导的《Deep in the bowl》，由英国电视学院奖获奖工作室共同研发、国际顶级中期公司Technicolor承制的《The Coop Troop》等中外合制佳作。

近年来，腾讯视频深入前期制作及播出发行，在儿童自制内容出海方面持续深耕，取得了阶段性的成果，如《天真与功夫袜》与Federation Kids & Family实现在北美及欧洲的发行合作，《超级小熊布迷》《海豚帮帮号》等多部作品陆续登陆欧美、东盟等海外国家的主流媒体频道。面对国际化合作的大势所趋，厍寅斌也在大会“C.A.K.E. TALK”高峰论坛的Elite精锐班上发表了“儿童无国界”的主题演讲，与海内外顶尖专业人士就加强国际合作共赢、在国际语境下讲好中国故事，分享了腾讯视频在儿童内容市场新未来、新探索、新方向的前瞻思维与深度实践。

腾讯在线视频平台运营部少儿频道负责人厍寅斌

串联用户与行业 让产业共富精神掷地有声

恰逢十一长假的到来，为让少儿用户及家长们直观感受优质动画IP的魅力，腾讯视频也呼应参会主题，以“萌萌鹅站”、“淘气鹅站”、“梦想鹅站”的创意设定，将不同的年龄阶段比作孩子们人生的每一个“站点”，以各阶段孩子们喜爱的动画作品和动漫明星打造了一个以定制化的优质内容陪伴、关爱少儿身心健康成长的“小企鹅成长号”主题展区。而为进一步响应大会号召，推动精神、内容、产业更多“共富”精神在动漫行业落实，腾讯视频还将于9月30日首次举办少儿创作者杭漫私享汇，以“少儿新风向创作激励计划”为主题，与创作者们一同探索创新内容方向，协助潜力创作者转型。

作为网络视听平台的一员，腾讯视频肩负着守护少年儿童身心健康成长的重大责任。值此中国国际动漫节盛大召开之际，腾讯视频也积极响应时代趋势与大会号召，以优质丰富的适龄内容呵护孩子们的精神富裕，并充分发挥平台优势与先进经验，促进产业加速发展、拓展多维跨界合作空间。面对少儿内容领域广阔的前景与机遇，腾讯视频也呼吁产业各方联动携手，合力为少儿群体共创好时光。