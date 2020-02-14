动画《超异域公主连接☆Re:Dive》首部宣传片播出，声优、制作人员解禁

周四（2月13日），TV版动画《超异域公主连接☆Re:Dive（日语：プリンセスコネクト！Re：Dive）》在其官方网站开始公布了动画的主要声优和制作人员，同时也公布了动画的关键视觉图和首部宣传片。



动画主要制作人员如下：



原作：Cygames

监督、系列构成：金崎贵臣

助监督：春藤佳奈

角色设计：栗田聪美、杨烈骏、野田康行

音乐：IMAGINE

动画制作：CygamesPictures



动画主要声优如下：



贪吃佩可 cv M·A·O

凯留 cv 立花理香

可可萝 cv 伊藤美來

佑树 cv 阿部敦

ミミ cv 日高里菜

ミソギ cv 诸星瑾

キョウカ cv 小仓唯



关键视觉图



动画首部宣传片







动画播出时间如下：



东京MX 2020年4月6日起每周一24：30～

BS11 2020年4月6日起每周一24：30～

太阳电视台 2020年4月6日起每周一24：30～

KBS京都 2020年4月6日起每周一24：30～

北海道电视台 2020年4月6日起每周一25：30～

TVQ九州放送 2020年4月6日起每周一26：00～

爱知电视台 2020年4月6日起每周一26：05～

WOWOW 2020年4月8日起每周三24：00～



动画将于3月21日的“AnimeJapan2020”举办舞台活动“アニメ「プリンセスコネクト！Re:Dive」放送直前スペシャルステージ”。届时，主要声优M·A·O、立花理香、伊藤美來、阿部敦、日高里菜、诸星瑾、小仓唯会出席活动。



动画改编自Cygames开发运营的同名手机游戏。游戏还被改编成漫画在Cygames的漫画服务“Cycomics”上连载。





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