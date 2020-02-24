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僧侣档4月新番动画确定为《俺の指で乱れろ。～閉店後二人きりのサロンで…～》

资讯 musquall 2020年02月24日 11:43

      周日（2月23日），TV版动画《俺の指で乱れろ。～閉店後二人きりのサロンで…～》的官方网站正式对外开放。动画在其官方网站宣布，动画的普通版将从今年4月5日每周日25点起在东京MX播出。

僧侣档4月新番动画确定为《俺の指で乱れろ。～閉店後二人きりのサロンで…～》 资讯

      这部动画改编自neco的成人漫画《俺の指で乱れろ。～閉店後二人きりのサロンで…～》，这部动画也是被爱称为“僧侣档”的ComicFesta动画的新作。动画有普通版和完全版，普通版会在东京MX电视台以及YouTube、niconico动画播出，完全版可以在ComicFesta动画的网站付费观看。

      动画普通版与完全版制作人员相同，但配音人员不同。

动画主要制作人员如下：

原作：neco
监督：熨斗谷充孝
脚本：佐和山進一郎
角色设计・总作画监督：永井泰平
音响监督：えのもとたかひろ
音响制作：スタジオマウス
制作：ピカンテサーカス
动画制作：マジックバス
出品：彗星社

动画主要声优如下：

七瀬蒼甫 cv 駒田航（普通版） / 佐和真中（完全版）
星谷ふみ cv 山岡ゆり（普通版） / はちみつこ（完全版）
千葉要 cv 永塚拓馬（普通版） / 桜ICE獅子丸（完全版）


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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