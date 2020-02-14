初音未来V4C机械关节娃娃正式发售

初音未来作为当今世界上最受欢迎的虚拟偶像之一，自然也推出了不少官方的衍生产品。每推出一款衍生产品都会受到粉丝们的大力追捧，一经上架很快就售罄，甚至有些衍生产品变成了“理财产品”，只要拥有了一个就相当于拥有了一座“海景房”。

初音未来与中国的渊源也是很深的，在很早的时候就以一首《甩葱歌》被广大中国的粉丝们所熟知。从2015年开始，就陆续在中国召开了好几场演唱会。而在2017年推出了初音未来V4C中文声库之后，更是掀起了一股创作热潮。

因此，这款由初音未来官方授权，知名娃娃品牌dollzone由Tinyfox推出的初音未来V4C机械关节（MJD）娃娃正是顺应着这股潮流诞生了，也填补了初音未来衍生产品中没有V4C娃娃的空白。

这款娃娃以知名画师豆之素绘制的初音未来V4C人设为基础进行制作，产品造型很好的还原了初音未来V4C官方设定。可能还有一些小伙伴不知道初音未来V4C是什么，在这里先简单介绍一下。初音未来 V4C是初音未来的中文声库，这款声库的诞生就标志着初音未来也能唱中文的歌曲啦~

既然是中文声库，初音未来V4C的人设上也很好的保留了这一点。在里面添加了一些中国风的设定，比如在服装上增加了中国结。在这款TinyFox推出的初音未来娃娃V4C上，我们可以看到是完全保留了这些设定的，所以真的是特别还原！





为了能够更加的还原，娃娃在选材上也是很考究的。这款娃娃使用了树脂材质的娃头＋纯手绘面妆很好的保证了面部精细程度，PVC＋尼龙材质的机械关节素体极大的增强了可动性。这里就不得不提到，娃娃与手办的不同就是娃娃有着更高的自由度，能够将她调整成任何造型。总的来说，就是你可以任意改变她的各种造型，带她出去玩的时候为她摆一个好看的pose美美的拍照也是不错的选择呢~





最后再让我们来整体看看这款初音V4C娃娃。我们首先映入眼帘的，是她一头飘逸灵动的初音色长发。

在设定上初音未来V4C的发量其实是比之前的声库版本人设要多的，那么这款娃娃就很巧妙的体现了这一点，让她有一种微风轻轻的卷起她的秀发的效果，让人怦然心动。而她的面部妆容，也是一如既往的甜美可爱，绿色的扑闪扑闪大眼睛和粉嫩的樱桃小嘴，无不透露出这位永远16岁的少女虚拟偶像的可爱。

值得注意的是，这款娃娃还有微笑版和普通版的两款表情可选，可塑性真的是太强了。我们再来看看她的服装，V4C的服装设计其实是继承了之前初音未来公式服的服装设计，但是也加入了中国风的特色。

我们首先可以看到的是标志性的绿色领带，以及手上戴着的黑色袖套。

然后我们可以重点的看看这款娃娃的裙子，这款裙子是很能体现细节的地方，裙子采用了4色16次移印工艺保证印花的清晰度，而且裙子上挂着的中国结也很好的被还原了进来。

总之就是这款做工细腻的初音未来V4C娃娃，无不体现着她的上乘品质。错过了，也许你就会后悔终生。

而且据说这款只要在某宝上搜索关键词【DollZone初音未来V4C】就可以找到啦~

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