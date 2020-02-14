Hi, 请登录

《强袭魔女》衍生作品《联盟空军航空魔法音乐队光辉魔女》最后一名主角声优公布

资讯 musquall 2020年02月14日 11:05

     周四（2月13日），《强袭魔女》衍生作品《联盟空军航空魔法音乐队光辉魔女（日语：連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ）》在其官方网站公布了最后一名主角声优ジョアンナ・エリザベス・スタッフォード（乔安娜·爱丽扎贝丝·斯塔佛多）的声优。橘きょう将为其配音。

动画的第二部宣传片



动画主要声优如下：

《强袭魔女》衍生作品《联盟空军航空魔法音乐队光辉魔女》最后一名主角声优公布 资讯 第1张

弗吉尼亚·罗伯逊 cv 鸣海舞
涩谷祈 cv 细川美菜子
柳德米拉·安德烈耶芙娜·鲁斯拉诺娃 cv 蓝本亚美
艾拉·贝维奇·林纳姆 cv 真宫凉
艾蕾娜·乔安娜·嘉西翁 cv 都月彩枫
玛丽亚·玛格达琳·迪特里希 cv 花江桃
玛奈雅·玛塔华拉·哈特 cv 结木美咲
席尔薇·卡列洛 cv 琴坂美羽
乔安娜·爱丽扎贝丝·斯塔佛多 cv 橘きょう

动画主要制作人员如下:

原作：岛田文金 & Projekt World Witches
监督、系列构成：佐伯昭志
角色原案：岛田文金
魔女系列文艺：村上深夜
音乐制作：KADOKAWA

《强袭魔女》衍生作品《联盟空军航空魔法音乐队光辉魔女》最后一名主角声优公布 资讯 第2张

     动画计划在2021年播出。

     由9位主角组成的组合“ルミナスウィッチーズ（光辉魔女）”将于5月27日推出第一支单曲《Flying Skyhigh》。单曲售价1200日元。

     动画确定将会于4月11日在秋叶原P.A.R.M.S举办现场活动“ルミナスウィッチーズ みんデキ2020反省会”。活动详细信息将会在今后公布。

     关联作品TV版动画《第501统合战斗航空团 强袭魔女 柏林之路（日语：第501統合戦闘航空団 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN）》将在今年播出。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论