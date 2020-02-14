《强袭魔女》衍生作品《联盟空军航空魔法音乐队光辉魔女》最后一名主角声优公布

周四（2月13日），《强袭魔女》衍生作品《联盟空军航空魔法音乐队光辉魔女（日语：連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ）》在其官方网站公布了最后一名主角声优ジョアンナ・エリザベス・スタッフォード（乔安娜·爱丽扎贝丝·斯塔佛多）的声优。橘きょう将为其配音。
动画的第二部宣传片
动画主要声优如下：
弗吉尼亚·罗伯逊 cv 鸣海舞
涩谷祈 cv 细川美菜子
柳德米拉·安德烈耶芙娜·鲁斯拉诺娃 cv 蓝本亚美
艾拉·贝维奇·林纳姆 cv 真宫凉
艾蕾娜·乔安娜·嘉西翁 cv 都月彩枫
玛丽亚·玛格达琳·迪特里希 cv 花江桃
玛奈雅·玛塔华拉·哈特 cv 结木美咲
席尔薇·卡列洛 cv 琴坂美羽
乔安娜·爱丽扎贝丝·斯塔佛多 cv 橘きょう
动画主要制作人员如下:
原作：岛田文金 & Projekt World Witches
监督、系列构成：佐伯昭志
角色原案：岛田文金
魔女系列文艺：村上深夜
音乐制作：KADOKAWA
动画计划在2021年播出。
由9位主角组成的组合“ルミナスウィッチーズ（光辉魔女）”将于5月27日推出第一支单曲《Flying Skyhigh》。单曲售价1200日元。
动画确定将会于4月11日在秋叶原P.A.R.M.S举办现场活动“ルミナスウィッチーズ みんデキ2020反省会”。活动详细信息将会在今后公布。
关联作品TV版动画《第501统合战斗航空团 强袭魔女 柏林之路（日语：第501統合戦闘航空団 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN）》将在今年播出。
本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。
评论