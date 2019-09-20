动画《非枪人生》10月10日播出

周四（9月19日），TV版动画《非枪人生（日语：ノー・ガンズ・ライフ ）》在其官方网站宣布，动画将从10月10日起在TBS首播，之后其他电视台也将陆续播出。动画具体播出时间如下：



TBS：2019年10月10日（周四）起每周四25:28～

AT-X：2019年10月11日（周五）起每周五21:00～

太阳电视台：2019年10月11日（周五）起每周五24:00～

KBS京都：2019年10月11日（周五）起每周五24:00～

BS11：2019年10月13日（周日）起每周日25:00～



动画网络播出时间如下：



FOD：2019年10月10日（周四）起每周四25:29配信



集英社杂志《Ultra Jump》今年4月刊宣布，乌丸匡（カラスマタスク）创作的漫画《非枪人生（日语：ノー・ガンズ・ライフ ）》已经确定将进行TV版动画化改编。



动画主要制作人员如下：



监督：伊藤尚往

总编剧：菅原雪絵

角色设计：筱雅律

音乐：川井宪次

动画制作：MADHOUSE



动画主要声优如下：



乾十三 cv 诹访部顺一

荒吐铁朗 cv 山下大辉

玛丽·斯坦博格 cv 沼仓爱美

奥莉薇·范德贝尔梅 cv 日笠阳子

库洛然·冯·沃尔夫 cv 内田夕夜

麦加阿姆德斋时定 cv 堀内贤雄

派帕 cv 水濑祈

赛文 cv 三瓶由布子

休·坎宁安 cv 上田耀司

克里斯蒂娜松崎 cv 江原正士

斯卡蕾特·高斯林 cv 高野麻里佳



乌丸匡于2014年8月刊登了这部漫画的短篇漫画。故事的主角是一位名为乾十三的扩张者，所谓的扩张者是身体机能进行过扩张处理的人类，乾十三的脑袋就因为机能扩张变成了左轮手枪的造型，乾十三在这个聚集着扩张者的城市里，专门处理与扩张者相关的问题委托，被称为「处理屋的十三」，而且在扩张者中都传说乾十三异常强大。乾十三极端厌恶别人触摸自己左轮手枪脑袋的扳机，只有他认可的人才可以触碰扳机（他本人说是不打算认同任何人）。某天乾十三接到了一个保护孩子的委托，但正因为乾十三成功救回了少年荒吐铁郎，从而卷入了更大的麻烦。





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