堀江瞬、八代拓等5名声优加盟动画《放学后的桌游俱乐部》

周四（9月19日），TV版动画《放学后的桌游俱乐部（日语：放課後さいころ倶楽部）》在其官方网站公布了堀江瞬、八代拓等5名声优。









吉冈龙二 cv 堀江瞬，大野绿的青梅竹马田上翔太的朋友



青岛悠人 cv 八代拓，学生会会长

牧京子 cv 松井惠理子，彩的姐姐的朋友

高屋敷花 cv 东城日沙子，高屋敷綾的姐姐

涩泽莲 cv 小岩井小鸟，学生会副会长



动画之前公布的声优如下：



武笠美姫 cv 宫下早纪

高屋敷綾 cv 高野麻里佳

大野翠 cv 富田美憂

艾米莉亚 cv M・A・O

金城健 cv 黒田崇矢

田上翔太 cv 天崎滉平

吉冈龙二 cv 堀江瞬

牧京子 cv 松井惠理子

高屋敷花 cv 东城日沙子

涩泽莲 cv 小岩井小鸟

青岛悠人 cv 八代拓



动画主要制作人员如下：



原作：中道裕大

监督：今泉贤一

系列构成：前川淳

角色设计：伊部由起子

美术监督：芳贺瞳

色彩设计：篠原爱子

摄影监督：佐藤哲平

编辑：梅津朋美

后期录音演出：稻叶顺一

配音演出：滨野一三

音乐：片山修志（Team-MAX）

动画制作：LIDENFILMS



动画将于10月2日起播出，具体时间如下：



ABC电视台：2019年10月2日（周三）26:16～

东京MX：2019年10月3日（周四）24:30～

BS11：2019年10月3日（周四）24:30～

AT-X：2019年10月4日（周五）21:30～



动画改编自日本漫画家中道裕大原作的同名漫画。漫画于2013年3月开始在小学馆杂志《月刊少年星期天》上连载。



剧情简介



与你一起，享受极致的“快乐”！



总是一人独处——对于不擅长与人交往、性格畏缩内向的武笠美姬而言，这是理所当然的日常生活。这样的美姬，与天真烂漫的同班同学高屋敷绫、班长大野翠和德国的转学生艾米莉亚相遇了，她们通过桌上游戏加深友情，一步一步地向前进。曾理所当然的日常，如今每天都在变化成为特别的日子——





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