Hi, 请登录

首届“东布洲国际动画展”暨第八届“中国独立动画电影论坛”参赛作品征集

业内 狼小狼 2019年09月20日 17:14

首届“东布洲国际动画展”暨第八届“中国独立动画电影论坛”参赛作品征集 业内 第1张

2019年12月12日，首届“东布洲国际动画展”暨第八届“中国独立动画电影论坛”将于江苏省南通海门市临江新区举办。本次活动将历时4天，由著名动画导演皮三、北京电影学院动画学院副教授陈廖宇、追光动画联合创始人于洲作为本届策展人，围绕“动画基因学”的主题，邀请国内外动画行业的专家学者、行业精英、知名导演、年轻创作者汇聚一堂，共同见证这个属于动画人自己的节日！

本届动画展及论坛将从“创作、教育、产业”三个维度，对中国当下的动画生态，做出积极地回应与建设性的讨论。“动画基因学”是动画人创造力的基因挖掘，是动画教育的基因溯源，也是动画产业的基因研判。整个动画行业都已深刻地感受到，动画创作经过新世纪来十几年的力量积蓄和间歇性爆发，如何做到不竭泽而渔？如何做到保持并鼓励创造力的基因？整个行业只有共同创造更好的业态环境，才能为后续发展赋能，才能给产业健全助力，才能对动画人才负责。

首届“东布洲国际动画展”暨第八届“中国独立动画电影论坛”参赛作品征集 业内 第2张

往届论坛获奖作品：《梦雀》

中国独立动画电影论坛（以下简称CIAFF或论坛）是中国内地首个非营利、由民间机构策划的动画电影艺术项目。2011年起由独立动画导演皮三首次发起。2015年论坛实行策展人制，策展人负责一届论坛主题规划与活动安排。至今论坛成功举办了七届，八年来一直秉承鼓励原创独立动画准则扶持独立动画。截止2018年10月，竞赛单元收到来自海内外50多所高校的投稿作品近3000余部，总计入围作品294部，获奖作品36部。论坛将对入围作品及作者进行专访报道等宣传和推广，并有机会推荐参与国内外知名动画电影节，推荐参加展览和交流，与重要机构、企业进行合作。

首届“东布洲国际动画展”暨第八届“中国独立动画电影论坛”参赛作品征集 业内 第3张

韩国独立电影节主席崔裕真，美国著名作曲家尼克菲尔普斯，东京艺术大学教授、动画大师山村浩二与第五届CIAFF策展人雷磊、陈曦在论坛办公室开会讨论大奖归属的合影

过去的七届独立动画电影论坛展现了独立动画生态的各个面向。竞赛单元作为论坛的重要组成部分，面向社会征集优秀作品。本次征集依然本着开放和多样性的原则，对题材、类型和形式不做任何的限制，欢迎一切有趣味、有想象力、有创造力，具有独立思考的动画作品。

论坛竞赛单元下常设四个奖项，分别为论坛大奖、论坛基金奖、学生大奖、今敏奖及评委推荐奖。其中论坛大奖、论坛基金奖、学生大奖都设有奖金，用于支持和鼓励独立动画的创作。论坛大奖奖给本届竞赛单元最优秀的独立动画作品；论坛基金奖是扶持中国新锐动画作者的奖项；学生大奖为激励学生创作的奖项，鼓励学生积极思考，勇于创作；今敏奖是纪念已故日本著名动画导演今敏而设立的特别奖，由日方评审，继承今敏先生的精神，发掘中国动画的原创力量，鼓励对现实深度思考、充满想象力以及具有独特创造力的动画作品；评委推荐奖由终审评委各推荐一部其中意的作品以兹鼓励。

首届“东布洲国际动画展”暨第八届“中国独立动画电影论坛”参赛作品征集 业内 第4张

丸山正雄先生（右2）为今敏奖获得者颁奖

目前，竞赛单元作品正在征集中，组委会已经收到来自全球各地众多的动画参赛作品，参赛作品报名时间截止于10月15日，具体报名信息详见中国独立动画电影论坛官方公众号“CIAFF”，获取报名表后按要求投递作品。

本次活动由东布洲国际动画展组委会、江苏省海门市临江新区政府主办，海门东娱文化传媒有限公司承办。

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论