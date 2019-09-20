首届“东布洲国际动画展”暨第八届“中国独立动画电影论坛”参赛作品征集

2019年12月12日，首届“东布洲国际动画展”暨第八届“中国独立动画电影论坛”将于江苏省南通海门市临江新区举办。本次活动将历时4天，由著名动画导演皮三、北京电影学院动画学院副教授陈廖宇、追光动画联合创始人于洲作为本届策展人，围绕“动画基因学”的主题，邀请国内外动画行业的专家学者、行业精英、知名导演、年轻创作者汇聚一堂，共同见证这个属于动画人自己的节日！

本届动画展及论坛将从“创作、教育、产业”三个维度，对中国当下的动画生态，做出积极地回应与建设性的讨论。“动画基因学”是动画人创造力的基因挖掘，是动画教育的基因溯源，也是动画产业的基因研判。整个动画行业都已深刻地感受到，动画创作经过新世纪来十几年的力量积蓄和间歇性爆发，如何做到不竭泽而渔？如何做到保持并鼓励创造力的基因？整个行业只有共同创造更好的业态环境，才能为后续发展赋能，才能给产业健全助力，才能对动画人才负责。

往届论坛获奖作品：《梦雀》



中国独立动画电影论坛（以下简称CIAFF或论坛）是中国内地首个非营利、由民间机构策划的动画电影艺术项目。2011年起由独立动画导演皮三首次发起。2015年论坛实行策展人制，策展人负责一届论坛主题规划与活动安排。至今论坛成功举办了七届，八年来一直秉承鼓励原创独立动画准则扶持独立动画。截止2018年10月，竞赛单元收到来自海内外50多所高校的投稿作品近3000余部，总计入围作品294部，获奖作品36部。论坛将对入围作品及作者进行专访报道等宣传和推广，并有机会推荐参与国内外知名动画电影节，推荐参加展览和交流，与重要机构、企业进行合作。

韩国独立电影节主席崔裕真，美国著名作曲家尼克菲尔普斯，东京艺术大学教授、动画大师山村浩二与第五届CIAFF策展人雷磊、陈曦在论坛办公室开会讨论大奖归属的合影



过去的七届独立动画电影论坛展现了独立动画生态的各个面向。竞赛单元作为论坛的重要组成部分，面向社会征集优秀作品。本次征集依然本着开放和多样性的原则，对题材、类型和形式不做任何的限制，欢迎一切有趣味、有想象力、有创造力，具有独立思考的动画作品。

论坛竞赛单元下常设四个奖项，分别为论坛大奖、论坛基金奖、学生大奖、今敏奖及评委推荐奖。其中论坛大奖、论坛基金奖、学生大奖都设有奖金，用于支持和鼓励独立动画的创作。论坛大奖奖给本届竞赛单元最优秀的独立动画作品；论坛基金奖是扶持中国新锐动画作者的奖项；学生大奖为激励学生创作的奖项，鼓励学生积极思考，勇于创作；今敏奖是纪念已故日本著名动画导演今敏而设立的特别奖，由日方评审，继承今敏先生的精神，发掘中国动画的原创力量，鼓励对现实深度思考、充满想象力以及具有独特创造力的动画作品；评委推荐奖由终审评委各推荐一部其中意的作品以兹鼓励。

丸山正雄先生（右2）为今敏奖获得者颁奖



目前，竞赛单元作品正在征集中，组委会已经收到来自全球各地众多的动画参赛作品，参赛作品报名时间截止于10月15日，具体报名信息详见中国独立动画电影论坛官方公众号“CIAFF”，获取报名表后按要求投递作品。

本次活动由东布洲国际动画展组委会、江苏省海门市临江新区政府主办，海门东娱文化传媒有限公司承办。