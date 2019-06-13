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动画《从指尖开始认真的热情-青梅竹马是消防员-》普通版、完全版两种宣传片播出

资讯 musquall 2019年06月13日 16:09

      今日（6月13日），动画《从指尖开始认真的热情-青梅竹马是消防员-》在其官方网站开始播出动画的普通版、完全版两种宣传片。

普通版

完全版

      川野タニシ的TL作品《从指尖开始认真的热情-青梅竹马是消防员-（日语：指先から本気の熱情～チャラ男消防士はまっすぐな目で私を抱いた～）》已确定进行TV动画化改编。动画将从7月7日起在东京MX播出。

动画《从指尖开始认真的热情-青梅竹马是消防员-》普通版、完全版两种宣传片播出 资讯

      动画改编自川野タニシ的TL作品《从指尖开始认真的热情-青梅竹马是消防员-（日语：指先から本気の熱情～チャラ男消防士はまっすぐな目で私を抱いた～）》。动画将从7月7日起在东京MX播出。

      这部动画是继真臣レオン的《与僧侣交合的色欲之夜》与meg的《末班车后，我和上司在胶囊旅馆过了一夜，他把微热传给了我。》之后，漫画网站comicfesta连载作品第三次被改编成动画。24岁的OL藤桥凉公寓遭到火灾后，前来灭火的消防员确实她青梅竹马的朋友水野飒马。水野飒马是个喜欢到处拈花惹草的人，而藤桥凉也没有把他当作过恋爱对象。

      这部动画分为普通版和完全版，完全版比普通版多了很多激情镜头。普通版会在电视台播出，完整版则会在comicfesta的动画网站播出。两个版本有两套不同的配音阵容。

电视台播出：
东京MX：2019年7月7日（周日）起每周日25:00～

网络播出：
ComicFesta动画：2019年7月7日（周日）起每周日24:00～（普通版免费、完全版收费）
此外，官方YouTube频道、NicoNico动画、JOYSOUND也会播出普通版。

动画主要制作人员如下：

原作：川野タニシ
监督：わたせとしひろ
脚本：蜻蛉
角色设计：佐藤勝行
动画制作：studio HoKIBOSHI

动画主要声优如下：

水野飒馬 cv 伊東健人（普通版） / マーガリン天狗（完全版）
藤桥凉 cv 高森奈津美（普通版） / 桃山いおん（完全版）
泉友貴 cv 高塚智人（普通版） / 井伊筋肉（完全版）
羽瀬淳 cv 駒田航（普通版） / あさぎ夕（完全版）
渡辺翠 cv 本多真梨子（普通版） / 青葉りんご（完全版）
篠田彩子 cv 井澤詩織（普通版） / 月野きいろ（完全版）
笹原恵美 cv 原嶋あかり（普通版） / 鹿瀬紫卯（完全版）


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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