动画《八十龟酱观察日记》确定将推出第二季

在周四（6月20日）播出完TV版动画《八十龟酱观察日记》第12话既最终话后，动画官方推特宣布，动画将推出第二季。



动画第一季于2019年4月至6月在爱知电视台播出。



动画主要制作人员如下：



总监督：ひらさわひさよし

角色设计：早坂皋月

美术监督：青山央和

色彩设计：小山知子

摄影监督：林幸司

编辑：樱井崇

音响监督：平泽久义

系列构成、剧本：WORDS in STEREO

动画制作：Saetta

动画制作协力：Creators in Pack

出品：八十龟酱制作委员会



动画主要声优如下：



八十龟最中 cv 户松遥

阵界斗 cv 市来光弘

只草舞衣 cv 若井友希

笹津矢菜 cv 小松未可子

阵繁华 cv 东城日沙子



给动画的女主角“八十龟最中（八十亀最中）”配音的声优户松遥就是爱知县出身的。



动画《八十龟酱观察日记》改编自漫画家安藤正基正在连载的同名漫画。漫画于一迅社杂志《月刊漫画Rex》2016年7月刊开始连载，单行本已出版4卷。



这部漫画是以爱知县名古屋为舞台的乡土四格漫画。故事的男主角阵界斗从东京转学到爱知县，遇到后辈八十龟最中，加入了学校的写真部，接触到了爱知地区的名古屋文化与名古屋方言。作为土生土长的名古屋人，八十龟最中对于作为东京土著的阵界斗有一种莫名的对抗感。作品在阵界斗与八十龟酱就在轻松的日常中，介绍名古屋的风土人情。





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