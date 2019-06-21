《魔法科高中的劣等生》外传《来访者篇》完结、《双七篇》即将完结

周二（6月18日）出版的史克威尔艾尼克斯杂志《月刊G幻想》今年7月刊透露，佐岛勤原作、石田可奈角色原案、マジコ!作画的《魔法科高中的劣等生》外传漫画《来访者篇》在本期杂志完结，佐岛勤原作、石田可奈角色原案、きたうみつな作画的外传漫画《双七篇》将在7月18日出版的下一期杂志上完结。



去年7月出版的《双七篇》单行本第二卷透露，漫画将在今年春季出版的单行本第三卷完结。



《魔法科高中的劣等生》是日本小说家佐岛勤撰写的轻小说系列。小说最初从2008年10月至2011年3月，在“成为小说家吧”上进行网络连载。直至与电击文库达成协议后，从2011年7月起发行成书版。2013年，不同的漫画家与出版社把小说各各篇亦发行成漫画。同一年，MADHOUSE宣布电视动画于2014年4月至9月的播放。剧场版动画《魔法科高中的劣等生剧场版 呼唤繁星的少女（日语：魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女）》于2017年6月17日于日本上映。



故事以一个充满先进科技改善的魔法的架空历史为背景。故事叙述进入国立魔法大学附属第一高中就读的兄妹：司波达也与司波深雪。在保持与四叶家关系秘密的同时, 尝试过着平安的日常生活。司波达也因无能而招人回避，而司波深雪则因魔法功能而备受验证。





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